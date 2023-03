9 mesés mandulás a Balatonnál, ahol a szirmaikat bontó fák festői látványa tárul elénk

Tavasszal a Balaton északi partja is kivirul, elsőként a festői mandulafavirágzásban gyönyörködhetünk. Összegyűjtöttünk nektek kilenc olyan helyszínt, ahol a csodálatos látvány mellett magatokba szívhatjátok a virágok bódító illatát is.

Becehegy, Balatongyörök

A közkedvelt Szépkilátó fölött húzódó, romantikus Becehegy talán tavasszal mutatja meg legszebb arcát. Ekkor ugyanis virágba borult mandulafák tarkítják a nádfedeles présházakkal tűzdelt szőlődűlőket. Balatongyörök szőlőhegyén, a tőkék fölé büszkén magasodó Szentháromság-kápolnából ráadásul mesés panoráma tárul Badacsonyra, Szigligetre és a Balaton túlpartjára. Ha a virágok és a panoráma után pedig további kalandra vágynátok, érdemes felkeresnetek a 448 méter magas Boncsostető csúcsán található Batsányi-kilátót is.

Szigliget

A Tapolcai-medence legnyugodtabb fekvésű településének számít az aprócska Szigliget. Közkedvelt célpont, hiszen a település fölé magasodó vár mesébe illő falai már több, mint 750 éve tekintenek le a környező vidékre: építése az 1260-as években vette kezdetét a pannonhalmi bencések irányítása alatt. A vár színes kulturális programok egész sorával és a Balaton csillogó vizére, valamint a Tapolcai-medence tanúhegyeire nyíló páratlan kilátással várja a látogatókat. A fellegvári kalandok után tavasszal érdemes jóleső sétát tenni a településen és gyönyörködni a szirmait bontogató és hullató mandulafákban.

Lengyel-kápolna, Hegymagas

A 415 méter magas Szent György-hegyet a Tapolcai-medence egyik legjellegzetesebb látványosságaként tartják számon. Meredek oldalán a híres bazaltorgonák állnak, lankáit szőlősorok tarkítják, kopár tetejéről pedig elképesztő kilátás nyílik a környező vidékre. Hegymagason, a hegy déli oldalán, 215 méter magasan álló Lengyel-kápolna mesébe illő látványt nyújt tavasszal, ahogy kimagaslik a szőlősorok és illatozó mandulafák sokaságából. Persze az sem utolsó, hogy ajtajából lehengerlő panoráma tárul elénk Szigligetre és a Balaton varázsaltos vidékére.

8265 Hegymagas, külterület

Sümegi vár

Hazánk egyik legszebb középkori erődjeként magasodik Sümeg városa fölé a sümegi vár, mely a történelem viszontagságai ellenére is lenyűgöző látványt nyújt. A viszonylag épen maradt vár alatt, a régió egyedülálló történelmi élményparkjában, a középkori várlakók mindennapi életével, a korabeli harcok menetének titkaival ismerkedhetünk meg. Innen egy szerpentinút vezet fel a várhoz, melynek kiállításai több száz évvel ezelőtti időkbe repítenek vissza. Tavasszal természetesen még vonzóbbá válik a helyszín, hiszen a vár környékét illatozó, virágos mandulafák borítják díszbe.

8330 Sümeg, Vároldal utca 5. | Weboldal >>

Salföld

Salföld a Káli-medence aprócska ékszerdoboza, ahol magunkba szívhatjuk a Balaton-felvidék esszenciáját. Kedves utcáin sétálgatva megcsodálhatjuk nádfedeles, tornácos műemlékházainak egyedülálló építészeti jegyeit és a falusi kultúra ránk maradt emlékeit. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 1997-ben itt hozta létre a Salföldi Majort, hogy a működő gazdasági életet, illetve annak őshonos háziállatfajtáit bemutassa. Az ide érkező kicsikre és nagyokra játszótér, állatsimogató, lovaglási, lovaskocsikázási lehetőségek várnak.

Szentbékkálla

A balatoni régió egyik legfestőibb községének utcáin sétálva olyan érzésünk támad, mintha megállt volna az idő. A minket körülölelő csend és nyugalom arra késztet, hogy az időhöz hasonlóan álljunk meg mi is egy pillanatra: csodáljuk meg a fehérre meszelt házakat, élvezzük a háttérben hallatszó források csobogását. Nem véletlen, hogy az országos Kéktúra egyik szakasza is itt halad át, hiszen Szentbékkálla bájos romantikáján kívül természeti értékekben és látnivalókban is bővelkedik. A mandulafákkal szegélyezett útvonalon feltétlenül érdemes apró kitérőt tenni a Töttöskáli templomromhoz, de csak miután felfedeztük a Balaton egyik legismertebb geológiai kincsét, a Kőtengert.

Casa Christa, Balatonszőlős

Balatonfüredtől pusztán egy karnyújtásnyira, Pécsely tőszomszédságában találjuk Balatonszőlőst. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a Kis-Gella lankáján fekvő település a legszebb balatoni domboldal címével büszkélkedhet, hiszen nemes egyszerűséggel igéző innen a Balatonra nyíló kilátás. Ezen a lankán találjuk az ország első agriturismóját, a Casa Christa birtokát, ahol tisztások, szőlősorok és 2000 mandulafa ölelésében bújik meg az a 7 bájos présház, mely télen-nyáron tárt ajtókkal várja a kikapcsolódni és feltöltődni vágyókat. De jó, ha tudjátok, hogy a Casa Christa friss étlapja a tavasz legfinomabb zamatait idézi meg.

8233 Balatonszőlős, Izabella út | Weboldal >>

Olaszrizling tanösvény, Csopak

A csopaki borvidék szőlőtőkéi között kanyargó Olaszrizling tanösvény a csopaki Petőfi Sándor utcától egészen Paloznak Tódi útjáig húzódik. Egy mandulafákkal övezett márciusi séta alkalmával akár 12 egyedi, népművészeti motívummal díszített ismertető tábla segítségével is megismerhetitek a Balaton-felvidék jellegzetes szőlőfajtáit. Olvashattok a vidék jellegzetes, vörös színű talajának kialakulásáról, de a szőlőtermesztés legfontosabb lépéseibe is bepillantást nyerhettek. A tanösvény mentén érdemes útba ejteni a Csákány-hegyen magasodó Endrődi Sándor-kilátót is, ahonnan páratlan panoráma nyílik a Balaton keleti medencéjére.

Somlyó-hegy, Alsóörs

A Balaton legtöbb mandulafájával Alsóörs büszkélkedhet, így biztosan páratlan látványban lesz részetek, ha a község északi részén húzódó Somlyó-hegy felé veszitek az irányt. Az alsóörsi vasútállomásról a Somlyó-hegyi kilátó felé, egy kis kitérővel könnyen elérhető a gyönyörű látványt ígérő Csere-hegyi kilátó. Továbbá a Csopakig tartó, szőlőültetvényeken átívelő barangolás alkalmával a Király-kút, a Pongrácz-kastély, a Csákány-hegyi kilátó és a 12. századi Szent Miklós-templomrom is útba ejthető. Alsóörsről indul a Riviéra Turisztikai Egyesület mára már hagyománnyá vált Mandulavirág teljesítménytúrája is, mely a környező településeken kalauzolja végig a virágrajongókat.

