5 végtelenül hangulatos, eldugott szálláshely, ha hűsölnétek kánikula idején

Ahogyan a nyárral együtt a makacs kánikula is beköszönt, egyre inkább vágyunk arra, hogy elvonuljunk a forróság elől. Mutatunk nektek öt eldugott szálláshelyet, ahol semmi sem fogja megzavarni a nyugalmatokat.

Kapolcsi Sziklák, Vigántpetend

Két nagyszerű akcióval készül a kánikulára a Kapolcsi Sziklák: a Pezsgő nyári hétköznapok welcome pezsgővel és 2 db egyszemélyes Cloud9 fagyival gondoskodik a hűsölésről minimum 2 hétköznap éjszakára történő foglalás esetén, míg a Romantikus nyári éjszakák csomaggal az első napon ajándék mediterrán tapasvacsorával és borral kedveskednek nektek. Akármelyik opciót is választjátok majd, az biztos, hogy saját terasszal és jakuzzival rendelkező kabint kaptok, ha pedig hűsítő desszertre vágytok, kérjetek bátran a recepción elérhető kézműves fagyikból!

8294 Vigántpetend, Csórompuszta | Weboldal

Keszeg44 Vendégház, Tiszakécske

A festői Tiszakécske üdülőövezetében megbúvó, négycsillagos Keszeg44 Vendégház kényelmes, elegáns és modern szobái, valamint a vízpart közelsége kínálnak nyugodt feltöltődést. A szállás igazi szerelemprojekt, és ez látszik is rajta: hangulatos kertjéből és teraszairól csodálatos kilátás nyílik a Tisza-parti gátra, ahol kerti étkezők és egy jakuzzi is helyet kaptak. A Vendégház ideális elhelyezkedésének köszönhetően a szabadstrand, a Termál- és Élményfürdő, a Tisza-parton található hangulatos játszótér és a helyi kisvasút is sétatávolságon belül vannak, péntek és vasárnap délelőtt pedig még a helyi őstermelői piac is vár titeket.

6060 Tiszakécske, Keszeg utca (körtér) 44. | Weboldal

Életem Vendégház, Esztergom

Ha a fővároshoz közelebb vonulnátok el, nagyszerű választás lehet a Dunakanyar szívében megbújó Életem Vendégház. Az Esztergom külső területén, a mesés Dédai-tó partjánál fekvő, eldugott szálláshely természetesen mindennel felszerelt, így nektek már csak az a dolgotok, hogy élvezzétek egymás társaságát és a természet háborítatlan nyugalmát a jakuzziban hűsölve. Ha mégis aktívabban töltenétek a vakációtokat, és az időjárás is engedi, fedezzétek fel gyalogosan a környéket, hiszen a Vendégház közelében számos remek túraútvonalat találtok – arról nem is beszélve, hogy Esztergom városa is megannyi kincset rejt.

2500 Esztergom, Dédai utca 14. | Weboldal

Héthatár Wellness Vendégházak, Pusztavacs

Budapesttől csupán félórás autóútra, Pusztavacs szántóföldjeinek csücskében találhatóak a Héthatár elbűvölő vendégházai. Érdemes alaposan átböngészni a szállás honlapját, hiszen a Gerle, a Fecskefészek és a Vörösbegy apartmanok más-más célközönségnek szólnak: előbbit inkább romantikus elvonuláshoz, míg utóbbiakat családi kalandokhoz ajánljuk. A vizes élményekről az udvaron található hatalmas medence, a házakhoz tartozó jakuzzik és a kerti tó fog gondoskodni, a kisgyerekeket ezen kívül trambulin és egy izgalmas erdei kötélpálya várja.

2378 Pusztavacs | Weboldal

Feelmore Eger

A Feelmore öt faházikóval és semmihez sem fogható nyugalommal vár titeket az egri Merengő-dűlőn. A helyszín éppúgy tökéletes romantikus, kettesben töltött elvonuláshoz, mint egy családi kiruccanáshoz vagy egy barátokkal töltött hétvégéhez, hiszen a mindennel felszerelt szálláshelyek között találtok két- és hatfős kabinokat is. A nyári hűsölésről a klimatizált szobák és a teraszon található jakuzzi fog gondoskodni, ahonnan elképesztő panoráma nyílik a városra és a környező zöldre. A természetközeli élményt az udvaron legelésző, barátságos alpakák teszik még varázslatosabbá.

3300 Eger, Újhomor utca | Weboldal

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