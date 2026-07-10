Kalandok és kincsek számtalanját kínálja a nyáron is mesebeli Mátra

Nyáron általában a vízpartok tartoznak a legnépszerűbb úti célok közé, azonban mi most a Mátra környékére kalauzolunk benneteket. A hegység ugyanis tengerszint feletti magasságának és árnyas lombkoronáinak hála a legnagyobb kánikulában is kellemes hőérzetet kínál.

Hűsítő, nyári kalandok a Mátrában

Az ország tetején

A Galya-tetőn található Thuróczy Lajos-kilátó hazánk egyik legkülönlegesebb körpanorámájával gazdagítja az Országos Kéktúra nyomvonalát. A toronyból 162 lépcsőfok megmászása után a Kelet-Mátra legszebb vidékeitől kezdve egészen a végtelenbe nyúló alföldi lankákig ellátni. A Gortva-Jójárt-kilátó ezzel szemben a hegység nyugati részéhez csábít: a Nyikom tetején található messzelátó még 22 méterrel toldja meg a 764 méteres csúcsot, a mellette lévő menedékházat ráadásul ingyen vehetik birtokba a fáradt vándorok. A közel 900 méteres magasságban található Sas-kő a fenti példákkal ellentétben természetes kilátópontot kínál, ahonnan szédítő kilátás nyílik a környező településekre.

A Mátra mélyén

A csúcsok meghódítása után ereszkedjetek le a környék vadregényes völgyeibe! A Csörgő-szurdok nem véletlenül szerepel a környék legnépszerűbb kirándulási célpontjai között, hiszen monumentális, vulkanikus andezitfalai között barangolva valódi csodavilágban érezhetitek magatokat. Az Ilona-völgyi geológiai tanösvény családosoknak is jó választás lehet, hiszen a bő 6 kilométeres séta hazánk legnagyobb természetes zuhatagához, a varázslatos Ilona-völgyi vízeséshez vezet. A Kallók-völgye szintén könnyed, ám természeti látnivalókban gazdag túrával kecsegtet Mátraháza és Mátrafüred között, ahol a hűs klímáról a mellettetek csordogáló patak fog gondoskodni.

Hűsítő víztükrök

Valljuk be, kimerítő túrák helyett nyáron gyakran inkább a vízpartokért ácsingózunk, de szerencsére akkor sem kell lemondanotok a tavak látványáról, ha a Mátrában kirándultok. Az 510 méteres tengerszint feletti magasságban elterülő, természetes Sástó hűsítő menedéket nyújt a fák ölelésében, azonban a hegység itt sem hazudtolja meg magát, hiszen természetesen itt is helyet kapott egy 53 méteres acélkilátó. Ezzel szemben a Csórréti- és a Maconkai-víztározók mesterségesen kialakított vízfelülettel várják a horgászokat és a kirándulókat, azonban ez semmit sem von le az értékükből, hiszen mindkettőt a Mátra legszebb tavai között emlegetik – nem alaptalanul.

Bakancslistás élmények

Talán felesleges mondanunk, de a Mátrában járva feltétlenül meg kell hódítanotok hazánk legmagasabb csúcsát, az 1014 méterrel büszkélkedő Kékestetőt és az annak tetején álló, ikonikus TV-tornyot. Ha elfáradtok, könnyedebb program lehet a Gyöngyös és Mátrafüred között zakatoló kisvasút fedélzetéről megcsodálni a vidéket, ami a gyerekeknek is maradandó élmény lesz. Történelemrajongóknak pedig bizonyára hazánk egyetlen barlangvára, a siroki vár lesz kihagyhatatlan látványosság, amit már csak az elétek táruló kilátásért is megéri útba ejteni, azonban az alagútrendszer és a török időket bemutató kiállítás felfedezése legalább ennyi izgalmat tartogat.

Családi kikapcs

A Mátránál a család legfiatalabb tagjai sem fognak unatkozni. A tudományokért lelkesedő gyerekeket hazánk legnagyobb csillagvizsgálója, a Piszkéstetői Obszervatórium várja, ahol a kiállított távcsövek mellett a legújabb csillagászati eredményekbe is beleshettek. Kisebbekkel jó program lehet a Mátra déli lábánál fekvő Nagyrédei Kecskefarm felfedezése, ahol a csöppségek az imádnivaló állatokat, a szüleik pedig bizonyára a helyben, saját recept alapján készült kecskesajtokat fogják díjazni. Ha pedig biztosra akartok menni, látogassátok meg a gyöngyösi Dr. Csépe György Uszodát és Termálstrandot, ahol gyermek- és élménymedencék gondoskodnak a feltöltő kikapcsolódásról.

A Mátra kincsei

Oxygen Adrenalin Park, Gyöngyös-Sástó

A Mátrában kanyargó 24-es főúton autókázva könnyen észrevehetitek az út felett lábukat lógató, vidám libegőzőket, akikhez ti is csatlakozhattok, ha beléptek az Oxygen Adrenalin Parkba. A festői környezetben több mint 30 játékot tudtok kipróbálni, melyek között a bobot, a függőhidat, a canopy-t, a skybike-ot és az óriáshintát egyaránt megtaláljátok. Digitális élményekért teszteljétek a hatféle VR-szimulátort, amikkel vadászgépet vezethettek vagy dinók elől menekülhettek. Sőt, július 11-én éjszakai libegőzésben is részetek lehet a csillagos ég alatt – ezt a nyáresti programot kár lenne kihagyni!

3200 Gyöngyös-Sástó, Sástó-Kőbánya | Weboldal

Mátra Kemping és Hotel Sástó

Ami pedig a tökéletes szállást illeti, Sástón, a Mátra szívében, Magyarország legmagasabban fekvő tavának partján keressétek! Akár a természetközeli élményeket, akár a szállodai kényelmet preferáljátok, itt megtaláljátok: a családbarát Mátra Kemping Sástó**** nyüzsgő tóparti hangulattal, míg az örökzöld és családbarát védjeggyel rendelkező Sástó Hotel*** wellnessrészleggel és sóbarlanggal nyűgözi le a vendégeket. Friss erdei levegő, számos tanösvény és a sárga kilátó panorámája kínál felejthetetlen élményeket, a napot pedig a Tavirózsa Étterem házias és tájjellegű ízekkel koronázza meg.

3200 Gyöngyös-Sástó, Farkas utca 4. | Weboldal | Weboldal

Portéka, Gyöngyös

Van egy hely Gyöngyösön, ahol a falakból csak úgy árad az otthon melege, az étlap pedig mennyei csemegéket rejt: úgy hívják, Portéka, de a környéken csak úgy emlegetik, mint a kovászos pékáruk fellegvára. Nem is csoda, hiszen kenyereiket hagyományos és új módszereket ötvözve, szívvel-lélekkel készítik el nektek, és folyamatosan új ízekkel kísérleteznek. Ha pedig helyet foglaltok náluk, az általatok választott ropogós péksüteményt – vagy napindító brunchfogást – egy csésze kávé vagy akár egy pohár bor társaságában is elfogyaszthatjátok. A legjobb, hogy a pékségbe néha még DJ is beköltözik!

3200 Gyöngyös, Belváros tér 1. | Facebook

Mátra Múzeum, Gyöngyös

A gyöngyösi Orczy-kastélyban otthonra lelt Mátra Múzeum büszkélkedhet az ország második leggazdagabb természetrajzi gyűjteményével, de nem ez az egyetlen, amiért feltétlenül érdemes ide ellátogatni. A múzeumban egy ötvenezer éves gyapjasmamut-csontvázat is megcsodálhattok, utána pedig azt a 15 méteres, épített kocsánytalan tölgyet, ami összeköti a háromszintes tárlatot a gyökérszinttől, a cserjeszinten át a lombkoronaszintig. A múzeumban emellett egy kétszintes pálmaházat is találtok, tele ritkábban és gyakrabban előforduló fajokkal, édesvízi akváriummal és madárröpdével.

3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos utca 40. | Weboldal

Gyöngyösi Állatkert

Heves megyében még egzotikus állatok is várnak benneteket, hála az ország legidősebb magánkertjének. A Gyöngyösi Állatkertben két hektáron csodálhattok meg közel 84 állatfajt, ráadásul többszáz egyedet – tökéletes program, melyet minden családtag imádni fog. Grandiózus nagymacskák, csodás madarak, fürge makik, apró szurikátakölykök és sok más lakó is garantáltan mosolyt csal a látogatók arcára, akiknek látványetetésekkel, állatbemutatókkal is kedveskednek a gondozók a nyár folyamán. Érdemes figyelemmel követni a Gyöngyösi Állatkert Facebook-oldalát, ott adnak hírt az aktuális programkínálatról.

3200 Gyöngyös, Damjanich utca 31. | Facebook

Hegyvidéki menedék természetközeli kikapcsolódáshoz: