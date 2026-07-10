5 festői borászat és bortúra szerte az országban, ahol a jó hangulat garantált

Bár a borászatokat általában az őszi szüret alkalmával szeretjük meglátogatni, nyáron is érdemes elutazni hazánk festői szépségű pincészeteihez, ahol remek borkóstolókkal párosuló borvacsorák, csillagfényes programok és hajnalig tartó beszélgetések várnak rátok. (x)

Rókusfalvy Birtok, Etyek

Az Etyek szívében található Rókusfalvy Birtokon az élmények messze túlmutatnak a borkóstolón. Pattanjatok e-bike-ra vagy e-rollerre, fedezzétek fel a borvidéket, vagy csatlakozzatok egy vezetett e-busz túrához, amely a környék rejtett kincseit mutatja be. Ha további izgalmakra vágytok, próbáljátok ki magatokat a borászati tematikájú szabadulószobában, majd zárjátok a napot a Rókusfalvy Fogadóban, ahol szezonális fogások, tematikus estek és borvacsorák bizonyítják: itt a gasztronómia bizony legalább akkora élmény, mint a pohárban rejlő pezsgő.

2091 Etyek, Újhegy 89. | Weboldal

SAZÜ Borászat, Mindszentkálla

Nyári kikapcsolódáshoz tökéletes választás a SAZÜ Borászat, ahol a borozás élménye egyedülálló hangulattal párosul. A fantázianévvel jelzett kézműves pincészet minimális beavatkozással készít vulkanikus vörösborokat, melyek mély színükkel és gazdag, gyümölcsös aromáikkal hódítanak. Ha pedig a borozás mellett meg is szállnátok, szőlőültetvények ölelésében elhelyezkedő, minimalista stílusú apartmanok fogják biztosítani a nyugodt pihenést. Ideális választás lesz idén nyáron, ha egy lassú, ízekben gazdag nyári feltöltődésre vágytok.

8282 Mindszentkálla | Weboldal

Sabar Borház, Káptalantóti

Ha a balatoni vakációt egybekötnétek egy hangulatos borkóstolóval, feltétlen ejtsétek útba a Káptalantóti szőlősében megbújó Sabar Borházat, ahol sorra próbálhatjátok ki az északi part gazdag ízeit. A borháznál ráadásul mindig szerveznek izgalmas programot, a nyár folyamán például remek koncertekkel és vezetett bortúrákkal várnak titeket, amiket szintén kár lenne kihagyni – persze a helyszín akkor is szuper választás, ha csak a teraszon borozgatva adnátok át magatokat a birtok dolce vita hangulatának és a környező tanúhegyek adta gyönyörű panorámának.

8283 Káptalantóti, Sabari szőlő 2. | Weboldal | Facebook

Harsányi Pincészet, Sárospatak

Programokból és napsütötte borozásból a Tokaji borvidéken sem fogtok hiányt szenvedni, hiszen a Sárospatak mellett található Harsányi Pincészetben júliusban és augusztusban jazzkoncertek és fergeteges DJ-szettek színesítik a nyári hétvégéket. Az i-re a pontot azonban alighanem a birtokon megrendezett, ráadásul teljesen ingyenesen látogatható kertmozi teszi fel: július 31-től kezdve öt pénteken keresztül filmezhettek a szabad ég alatt a Dűlőbisztró panorámás teraszán vagy akár pokrócon elnyúlva, egy pohár hagyományos tokaji borral a kézben.

3950 Sárospatak 37. | Weboldal | Facebook

Badacsonyi bortúra (egész nyáron)

Egész nyáron várnak benneteket a Tourinform Badacsony tematikus túrái, ahol tapasztalt vezetők kalauzolásában ismerkedhettek meg a Balaton-felvidék borászaival és jellegzetes tanúhegyével. A bortúrák alkalmával pincészetről pincészetre kóstolhatjátok végig a környék legfinomabb nedűit, majd egy pohárral a kezetekben fedezhetitek fel a festői szépségű tájat, miközben a borvidék történelméről, a hegyek kialakulásáról és az azt körülölelő legendákról is megtudhattok érdekességeket. A kínálatban rövidebb és több felkészültséget igénylő sétákat egyaránt találtok, érdemes hát végigböngészni a programkínálatot!

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