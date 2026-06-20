Balatonboglári bakancslista: 5 kihagyhatatlan élmény és látnivaló a délnyugati part városában

Balatonboglárról természetesen először az itt található, szuper szabadstrandok jutnak először eszünkbe, azonban a déli part városa a fürdőhelyeken túl is megannyi látnivalóval kecsegtet, amiket kár lenne kihagyni a vakációtok során.

Xantus János Gömbkilátó és Magasösvény

Balatonboglár ikonikus jelképe a Gömbkilátó, ami jellegzetes külseje és az onnan megtapasztalható panoráma miatt is kitűnik a sorból. A 165 méter magas kilátót körbejárva egyszerre csodálhatjátok meg a Balatont, a Badacsonyt, valamint az alattatok elterülő város látványát. Kombinált belépőjeggyel a kilátó melletti Magasösvényen is végigsétálhattok, ami szuper fotópontokat és egy tanösvényt is kínál.

8630 Balatonboglár, Kilátó utca | Facebook

Balatonboglári Bobpálya és Kalandpark

A déli part legkedveltebb élményparkját, a Balatonboglári Bobpálya és Kalandparkot rögtön a Gömbkilátó és a Magasösvény közvetlen szomszédságában találjátok. A vendégek szórakozásáért többek között a bobpálya, kötélpálya, mászófal, hófánk, íjászat, trambulin, ejtőgép, légvár és 3D-karika felel, így a park egész napos szórakozást kínál minden korosztály számára. A helyszín különösen kedvelt célpont családok, baráti társaságok, iskolai és óvodai csoportok körében, de akár céges csapatépítőt is szervezhettek ide.

8630 Balatonboglár, Kilátó utca 8. | Weboldal

Vörös és Kék kápolna

Balatonboglár két különös hangulatú templomában, a Vörös és Kék kápolnában meglepő módon nem a vallás kerül főszerepbe, hanem az itt található, szuper művészeti kiállítások, amiket egész nyáron keddtől vasárnapig látogathattok minimális belépődíj ellenében. A templomokat érdemes egy kellemes nyári séta alkalmával felfedezni: mindkét épületet a temetődombon találjátok, ahonnan gyönyörű rálátásotok nyílik a Balatonra.

8630 Balatonboglár, Kápolna utca 8.

Balaton Csavargőzös Műemlékhajó

Rendhagyó múzeumi élményben lehet részetek, ha ellátogattok a balatonboglári kikötőbe. Itt járva azonban ne egy épületet keressetek: a kiállítás bizony a parton található öreg hajó belsejében található. Az 1872-ben épült gőzös felújított tereiben egy szuper közösségi tér és egy lebilincselő hajózástörténeti tárlat is helyet kapott, míg a legkisebbeket a hajó orrában kialakított gyermekfoglalkoztató várja.

8630 Balatonboglár, Mólósétány | Weboldal

Bugaszegi téglagaléria és tanya

Kevés olyan hely van az országban, mint a balatonboglári téglagaléria – vagy ahogyan tulajdonosa, Csere János nevezi, a Bugaszeg Köztársaság. Jani bácsi teljesen egymaga építette fel a háromhektáros birtokon fekvő többemeletes múzeumot és a mellette lévő emlékparkot, amit bizony a mai napig folyamatosan bővít. Az örök fiatal építész persze ezer örömmel vezeti körbe az arra járó kíváncsi utazókat – mindezt ingyenesen.

8630 Balatonboglár, Bugaszeg | Facebook

A Balaton környéke idén is megannyi bakancslistás programot ígér: