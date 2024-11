Adni jó: 5 szuper kezdeményezés, ahol jótékonykodhatsz idén karácsonykor

Ugyan egész évben fontos ügy, az adventi időszakban még több figyelem irányul az adományozásra. Összegyűjtöttük nektek azokat a kezdeményezéseket, amikkel különböző módon tehetitek szebbé a karácsonyt a rászorulók számára.

Karácsonyi Cipősdoboz

A Baptista Szeretetszolgálat 2005 óta szervezi meg minden évben nagyszabású karácsonyi Cipősdoboz Akcióját, amelynek célja, hogy minél több rászoruló gyermek és család átélhesse a karácsony csodáját. Országszerte több száz gyűjtőponton várják a jótékonykodásra kész támogatók cipősdobozba csomagolt hozzájárulását, az akció honlapjára ellátogatva pedig nem csak a gyűjtőpontok listáját találjátok meg, de számtalan ajándékötlet között is böngészhettek!

További részletek >>

Hozz egy doboz ünnepet

Az Adománytaxi és a Bartók-negyed közös kampányának célja, hogy eljuttassanak 500 cipősdoboznyi ajándékot 8 Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád vármegyei település gyermekeinek, ezzel is szebbé és boldogabbá téve a karácsonyi időszakot a családok számára. December első két hetében a 20 leadópont bármelyikére vihettek egy doboznyi ünnepet, benne mesekönyvvel, színezővel, plüssállattal, babával vagy épp kisautóval. December 14-én, ha van kedvetek, közösen becsomagolhatjátok az ajándékokat az Adaptérben, mielőtt kiszállítanák őket a következő héten. A leadópontok és az ajándékok pontos listáját megtaláljátok Facebookon!

További részletek >>

A nagy szendó nap

12 órás szendvicskészítéssel koronázza meg egész éves karitatív tevékenységét a Budapest Bike Maffia. December 22-én, reggel 8-tól este 8-ig készülnek majd a rászorulóknak szánt szendvicsek és ételcsomagok, melyeket aztán a bringás jótevők elszállítanak olyan intézményekbe, ahol másképp nem biztos, hogy kerülne étel az asztalra. A helyszín a Bike Maffia kávézója, az Élesztőházban otthonra lelt Másik Szoba, ahol neves előadók és DJ-k emelik A nagy szendó nap hangulatát. Regisztrálni az esemény előtt két héttel tudtok a szervezet honlapján, ahol akár támogathatjátok is a kezdeményezést pár szendó árával, ha idén csak lélekben tudtok részt venni az eseményen.

További részletek >>

Karácsonyi jótékonysági koncert

“Tárjátok ki a szíveteket!” címmel szerveznek jótékonysági koncertet december 11-én a Szent István-bazilikában. A nagyszabású est fellépői Miklósa Erika, Dolhai Attila, Molnár Levente és Vadász Dániel, akik a Kamara Akusztik Zenekar, a Pannonia Sacra Gyermekkar, valamint Túri-Nagy János orgonaművész és Tassonyi Zsolt karmester közreműködésével varázsolnak különleges hangulatot ezen a karácsonyra hangoló eseményen. Az este fél 8-kor kezdődő ünnepi koncert bevételét a rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítja a Katolikus Karitász szervezet. Jegyek már kaphatók!

További részletek >>

Gyógyító élmény ajándékozása

Azoknak a gyerekeknek, akik az adventet és a karácsonyt is kórházban töltik, egy karácsonyfa, az ünnepi fények és a karácsonyi díszek még többet jelentenek, mint egészséges társaiknak. A Bethesda Gyermekkórház kis lakóinak és dolgozóinak ünnepi időszakát tehetitek szebbé a honlapjukon feltüntetett ajándékok megvásárlásával, hogy ünnepi díszbe és szeretetteljes hangulatban telhessen a december. A kórházban sok olyan gyerek is van, aki karácsonykor szerencsére otthon lesz, de az év során hosszú heteket, hónapokat tölt ágyhoz kötve, vizsgálatokra, kezelésekre járva vagy éppen tartós betegséggel küzdve. Az oldalon található élményajándékokkal nekik is tudtok örömöt szerezni, legyen szó egy terápiás kutyus, egy gyógyító minilovacska látogatásáról, vagy egy életre szóló élményeket adó táborról.

További részletek >>

Szemezgessetek az adventi programok között: