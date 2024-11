20+ adventi program, ünnepi helyszín és karácsonyi látnivaló Pesten 2024-ben

Az adventi készülődés a Duna bal oldalán sem marad el: izgalmas programok, lenyűgöző helyszínek és felejthetetlen élmények várnak Pesten.

Ünnepi fényháló a Bazilikánál (2024. november 15. – 2025. január 1.)

Látványos, ünnepi fénybe és díszbe öltözve nyílt meg november 15-én az adventi vásár a Bazilikánál. A négy alkalommal is Európa legjobb karácsonyi vásárának választott Advent Bazilika az idei évben nemcsak új karácsonyfával várja a hangolódni vágyókat, de grandiózus fényhálóval is. A karácsonyi ékszerként pompázó fényháló a közel 12 méter magas, ünnepi ruhát öltött fenyő csúcsdíszéből indul és úgy bontakozik ki az arra sétálók felett, akár a csillagos égbolt. A fénypompa mellett természetesen idén sem marad el a Bazilika homlokzatára vetített fényfestés, melyet minden nap 17:30-tól félóránként tekinthet meg az ünnepi hangulatra vágyó közönség.

Weboldal >>

Városligeti Műjégpálya (2024. november 15-től)

November 15-én megnyitotta idei szezonját Európa egyik legszebb és egyúttal legnagyobb szabadtéri korcsolyapályája, a Városligeti Műjégpálya. A műemléki védelmet élvező műjégpálya már több mint 155 éve megkerülhetetlen találkozóhelye a téli sportok és a korcsolyázás szerelmeseinek. A jeges kalandokkal és festői környezettel kecsegtető helyszín a főváros téli mesevilága is egyben, ahol a tapasztalt korisoknak és a tanuló kicsiknek és nagyoknak egyaránt jut hely. A műjégpálya a néhány órás napközbeni szünetet leszámítva reggeltől estig várja a lábukon korcsolyával, kezükben forró teával kikapcsolódni vágyókat.

Weboldal >>

Vörösmarty téri karácsonyi vásár (2024. november 15-től)

A főváros egyik legnépszerűbb adventi forgataga természetesen idén sem maradhat el a Vörösmarty téren: a csodálatosan feldíszített fa körül, karácsonyi dallamokat hallgatva veszhettek el a vásári forgatagban. Az egészen szilveszterig tartó karácsonyi vásár gasztronómiai, valamint kézműves kiállítókkal és békebeli hangulattal fogad mindenkit, hogy egy jó forralt bor társaságában közösen hangolódhassunk az ünnepre.

Bővebb információ >>

Városháza Téli Élménypark (2024. november 15. – 2025. február 2.)

Csakugyan november 15-én tárta szélesre ajtajait a téli élményekben és karácsonyi hangulatban megmerítkezni vágyók előtt a Városháza Téli Élménypark. A Deák Ferenc tértől mindössze egy karnyújtásnyira lévő élményparkban, a fényfüzérekkel meséssé varázsolt korcsolyapályán szinte egész nap kedvükre csúszhatnak a kicsik és nagyok. A fényoroszlánokkal „őrzött” jégfolyosós korcsolyapálya mellett programokkal, finomságokkal, adventi gyertyagyújtással, a karácsonyi vásár pedig kézműves termékekkel várja a látogatókat. A korcsolyapálya február 2-ig, reggeltől estig nyitva áll a téli élmények szerelmesei előtt.

Weboldal >>

Csepeli Jégpark (2024. november 22-től)

Idén sem kell nélkülöznünk a felejthetetlen téli élményeket kínáló, körfolyosóval, zenei aláfestéssel és hangulatvilágítással megtoldott Csepeli Jégparkot. November 22-én megnyitotta ugyanis idei szezonját a nemcsak a csepeliek, de a fővárosiak és a messzebbről érkezők egyik kedvenc jégparkja. A Szent Imre téren, a HÉV-től mindössze egy karnyújtásnyira lévő jégpark minden nap 8 és 21 óra között várja a korcsolyázás és a téli sportok rajongóit, egészen február 28-ig bezárólag. A jégpark ezúttal is több jégpályát, forró italokat és korcsolyakölcsönzést is kínál a náluk kikapcsolódni vágyóknak.

Weboldal >>

Adventi forgatag a Ferenc Gardenben // Ferenc tér (2024. november 23. – december 23.)

Valóságos adventi forgatag vár rátok november 23-tól december 23-ig a IX. kerületi Ferenc téren! Hogy mire számíthattok? Számtalan ingyenes gyerek- és felnőtt programra, finom ételekre, lélekmelengető italokra, és persze csodás karácsonyi hangulatra. Minden hétfőn társasjátékest, heti kétszer stand-up est, minden szerdán táncház, sportnapok és állatsimogató vár rátok, sőt, még a Mikulás is tiszteletét teszi a forgatagban, így a család minden tagja találhat kedvére való programot!

Bővebb információ >>

Corvin Hütte // Corvin sétány (2024. november 30. – december 24.)

November végétől az egész várost belengi a fahéjas puncs, a forralt bor és a forró csokoládé illata. A Corvin Hütte és Karácsonyi Vásár a Corvin sétányon vár mindenkit, egészen december 24-ig. Különleges árusok, forró csokoládé, forralt bor, finom falatok és karácsonyi hangulat – ez mind rátok vár!

Bővebb információ >>

Fényflotta // Budapest-szerte (2024. december 2-től)

Évről évre tűkön ülve várjuk, hogy kiderüljön, mikor gördülnek ki a kocsiszínekből és garázsokból a fővárosi fényflotta ünnepet varázsoló villamosai. A hírnél már csak magukat a fénybe borult járműveket várjuk jobban, melyek a korai, téli estéket és a decemberi rohanást egy szempillantás alatt feledtetik el kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Az utakat beragyogó járművek először december 2-án 17 órakor futnak ki a főváros utcáira, hogy hírét vigyék, kezdetét vette az év egyik legvarázslatosabb időszaka. A járatokért és a menetrendért érdemes a BKV Zrt. hivatalos Facebook-oldalát követni, ahol az indulás közeledtével közzéteszik a pontos információkat.

Bővebb információ >>

VarázsLiget // Városliget (2024. december 6. – 2025. január 1.)

A Városligetben, a Vajdahunyadvár szomszédságában idén decemberben ismét életre kel a VarázsLiget. December 6. és január 1. között a liget tündérei ezúttal is utazásra invitálják a kicsiket és nagyokat, akik a Varázsműhelyben, varázslatos kisvasúton, bűvös körhintán, óriás varázskeréken, továbbá programok sokaságán merülhetnek el az ünnepi fényekben és a karácsonyi csodában. A programsorozat nem akármilyen kikapcsolódást nyújt a családoknak, akik így egész decemberben élvezhetik a fényekben fürdő, ünnepi hangulatot.

Weboldal >>

Gozsdu Karácsonyi Vásár (2024. december 6-24.)

Idén adventkor is karácsonyi pompába öltöztetik a bulinegyed szívében található, 220 méter hosszú passzázst, ahol kézműves termékek garmadájára, kortárs alkotók ajándéktárgyaira számíthatnak azok, akik itt hangolódnának az ünnepre. December 6-24. között tart nyitva a helyiek és turisták által is kedvelt karácsonyi vásár, hogy jó hangulatban, hétvégente kísérő programokkal élvezhessük ki az év ezen időszakát.

Weboldal >>

Westend Karácsonyi Vásár és Gasztroudvar (2024. december 6-24.)

Ünnepi hangulattal és gasztronómiai élményekkel vár a Westend Karácsonyi Vásár és Gasztroudvar! December 6. és 24. között a Westend Eiffel és Ferdinánd kapui mellett léphettek be a varázslatos vásárba, ahol a sült gesztenye illata keveredik a forralt bor melegségével, a ragyogó fények pedig elhozzák az ünnepi csillogást.

Weboldal >>

Mikulásünnep a Vasúttörténeti Parkban (2024. december 7-8.)

December 7-én és 8-án fantasztikus programokkal, ünnepi hangulattal és rengeteg meglepetéssel vár a Magyar Vasúttörténeti Park. Ne hagyjátok ki a lehetőséget, hogy találkozzatok a Mikulással, aki most először mutatja be új hiperszonikus járgányát. Belépéskor minden gyermek mikuláscsomagot kap!

Weboldal >>

Grincs, aki elrabolta a karácsonyt // Budapest Jazz Club (2024. december 7., 15., 22.)

A Budapest Jazz Club ad otthont a Pesti Művész Színház szívmelengető előadásának december 7-én, 15-én és 22-én. A cinikus, zsémbes Grincs történetét sokan jól ismerjük: a barlangban élő zöld szőrmók el akarja lopni a karácsonyt, hogy békében folytathassa magányos életét, ám egy kislány őszinte ünnepi lelkesedése és optimizmusa jobb belátásra téríti. Az igazán vicces és megható mesét kétségkívül élvezni fogja a család apraja-nagyja.

Weboldal >>

Green Market Karácsonyi Vásár // Klauzál téri Vásárcsarnok (2024. december 8.)

Budapest legnagyobb fedett karácsonyi vására a Klauzál téri Vásárcsarnokban! Igazi közösségi élmény, amely az ünnepi készülődést a fenntarthatósággal kapcsolja össze. A látogatók kézműves ajándékok, egyedi design termékek, vintage kincsek és helyi termelők finomságai közül válogathatnak hatalmas választékban, miközben varázslatos programok és koncertek várják az egész családot. A vásáron számos olyan kiállító is jelen lesz, akik a környezetvédelem és a zero waste jegyében alkotnak, így a vásárlásotokkal a fenntarthatóságot is támogathatjátok.

Facebook >>

PKÜ Advent x POKET Karácsony // Akvárium Klub (2024. december 15.)

Az Akvárium Klub ad otthont a Petőfi Kulturális Ügynökség és a POKET összművészeti eseményének, de ez alkalommal a koncerthelyszín összes terme kultúrával telik meg advent harmadik hétvégéjén. Irodalom, zene, kvíz, gyerekprogram és pódiumbeszélgetés várja az érdeklődőket december 15-én.

Weboldal >>

Diótörő mesés táncshow // Klauzál Ház (2024. december 15.)

A klasszikus karácsonyi történet kicsit másképp, új értelmezésben és szereplőkkel. 28 szóló- és 65 kartáncos eleveníti meg egy kislány álmát, melyben szeretetével érző szívű emberré változtatja a Diótörő-figurát. A pazar látványvilágú előadást december 15-én láthatjuk a Klauzál Házban.

Weboldal >>

Diótörő & Karácsonyi dallamok // Zeneakadémia (2024. december 19.)

A MÁV Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenyén kórusra és zenekarra írt népszerű karácsonyi dalok és népdalok, a „Hull a pelyhes…” melódiájára írt variációk és Csajkovszkij Diótörő-szvitje is felcsendül a közönség örömére december 19-én, a Zeneakadémia impozáns nagytermében. Vezényel Szabó Dénes karigazgató és Farkas Róbert, a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmestere. Közreműködik a Nyíregyházi Cantemus Kórus Pro Musica Leánykara.

Weboldal >>

Karácsonyi Csodashow // Fővárosi Nagycirkusz (több alkalommal januárig)

A szívünkben lakó tiszta varázslatról szól a Fővárosi Nagycirkusz új, karácsonyi műsora, ahol a porond felett hó szállingózik, a levegőt hegedűszó tölti meg és egy bot varázspálcává változik, hogy mindenből csodát varázsoljon. Ekkor érkeznek meg a cirkuszi csodás alakok: karcsú és izmos artisták levegőben, földön és egymáson, a legjobb magyar gyorsöltöző házaspár, egy ifjú mágus, Kenneth Huesca, a világsztár hasbeszélő, a Saabel-testvérek hófödte pusztákra elröpítő kutyás attrakciója, és két kínai csoport, a Jining Girls és a KungFu Boys Európában még nem látott elképesztő produkciói.

Weboldal >>

Csodaváró Betlehemes // MÜPA (2024. december 22., 23., 27., 28.)

A Magyar Állami Népi Együttes Csodaváró betlehemese időnként bohókás, máskor lélekmelengető pillanatokon keresztül számlál vissza Jézus születésének éjszakájáig a csodálatos MÜPA termében. A zenés karácsonyi csodavilágot december 22-én, 23-án, 27-én és 28-án élhetitek át, a kicsik és nagyok számára is látványos előadás garantáltan feldobja az ünnepi időszakot. Az örömteli ünnep hangulatát népi hagyományokból eredő játékokból, keresztény tradíciókból, mesékből merítve idézik a csodás környezetbe, és nem titok, hogy olykor-olykor táncra perdül egy-egy hóember, hótündér vagy táltos paripa is!

Weboldal >>

Hókirálynő // Turay Ida Színház (2024. december 26.)

Kihagyhatatlan családi programnak ígérkezik a Turay Ida Színház Hókirálynő című előadása, melyet december 26-án két alkalommal is láthat a közönség. Az eredeti Andersen-meséhez hű színpadi adaptáció egy igazi téli mesebirodalomba repíti a nézőket, akik a főszereplő Gerdával együtt fedezhetik fel a ragyogó jégpalota titkait. Egy elbűvölő történet kerekedik ki a hóval fedett világban, ahol a barátság és a szeretet ereje mindent legyőz. A kicsik és nagyok számára egyaránt lenyűgöző műsort Győri Péter rendezte, valamint zenéjét is ő szerezte, míg a Hókirálynő szerepében Vanya Tímeát láthatjuk.

Weboldal >>

Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2025. március 2-ig)

A Garden of Lights ebben a szezonban is egy kultikus rajzfilm fényekkel teli, varázslatos világába invitálja a látogatókat Budapesten. A Füvészkertben megelevenedik Aprajafalva, és ahogyan a főcímdal szól, itt lesz Nótata, Törpapa, Hami, Tréfi, Törpilla, Ügyi, Dulifuli, Okoska! Az alkotók is hallottak már a gonoszról, a csúf, kopasz Hókuszpókról – így hát velünk lesz ő és a macskája, Sziamiaú is. Káprázatos fények, élethű figurák, különleges dallamok és hangeffektek, na meg egy applikációs játék, a Gamification teszi teljessé az élményt, egészen 2025. március 2-ig!

Weboldal >>

Országszerte is különleges programok várnak: