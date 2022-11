5 nagyszerű adománybolt a fővárosban, ahol számtalan kincs vár ránk

A legváratlanabb és leghasznosabb portékák lelőhelyeire, az adományboltok világába kalauzolunk el titeket, ahol nemcsak kifejezetten kedvező áron juthattok hozzá a kívánt tárgyakhoz, hanem vásárlásaitokkal, adományaitokkal másokon is segíthettek.

A világ legelső adományboltját 1899-ben nyitották meg Nagy-Britanniában, ahol mára már több ezer működik. Hazánkba csak a kétezres évek elejére szivárgott be az Angliából származó üzleti modell, amelynek lényege, hogy a mások számára feleslegessé vált, ingyen továbbadott tárgyakat nagyon alacsony áron értékesítsék. Igazi kincsesládaként működnek ezek az üzletek, ahol a bevételt az önfenntartásukra költik, de többen a profitból alapítványokat, civil szervezeteket, jótékony célokat is támogatnak. Ezenfelül a működésükkel a újrahasznosítás elvét követő tudatos vásárlásnak is teret adnak.

Pakk

A Pakk adománybolt egy nyitott közösségi tér, ahová hétfőtől péntekig minden nap örömmel fogadják a jó állapotú, még használható tárgyakat. Minden hétfőn a könyvakción túl új ruhák között válogathatunk náluk, keddenként a könyvkínálat frissül fel, csütörtökön új cipőkre és táskákra lelhetünk, pénteken pedig egységáras ruhákkal várják a vásárlókat. Amellett, hogy a piaci ár alatt árusítanak, főbb társadalmi küldetésüknek tekintik a fenntarthatóság ösztönzését az újrahasználat által, illetve a tárgyak továbbadományozásával a rászorulók közvetlen támogatását.

1123 Budapest, Alkotás utca 39/a | Facebook

KÖZépPONT

A „ha adsz, ha veszel – támogatsz” szemléletet magáénak tudó KÖZépPONT talán az egyik legotthonosabb adománybolt Budapesten. Itt a szokásos portékák, kincsek mellett egy külön sarkot is kialakítottak a könyveknek, amelyek egy részét a moly.hu-n, a „kozeppont” nevű felhasználónál is megtalálhatjuk, majd a listájukból kiválaszthatjuk a számunkra legkedvesebbet. A bolt egyik különlegessége, hogy a szép és még jól működő adományok egy részét célzottan közösségekhez, kezdeményezésekhez juttatják el.

1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 26. | Facebook

Filantrópia

A Profilantrop Egyesület társadalmi vállalkozásként indította útjára a Filantrópia Adományboltot, hogy támogassák, kielégítsék a környéken élők fogyasztási szükségleteit, fenntartható fogyasztási szokásait. Emellett az adományboltból származó bevétel az egyesület öko-szociális programjait erősíti, amelyek során mélyszegénységben élő családok háztartásainak energetikai fejlesztését, valamint a helyi közösségek építését, megerősödését segítik. Mindezeken túl, a hetedik születésnapját ünneplő bolt már közösségi térként is funkcionál.

1062 Budapest, Aradi u. 43. | Facebook

Cseriti adományboltok

A Cseriti adománybolt-hálózat 12 boltot üzemeltet szerte a fővárosban, amelyekbe betérve a bútorokon, élelmiszereken, vegyszereken és építőanyagokon kívül szinte bármire fillérekért csaphatunk le. A vásárlásokból befolyó összegből a nonprofit társadalmi vállalkozás a működéséhez szükséges költségeket fedezi, illetve a kiadások után fennmaradó forrásokat fejlesztésekre, új boltokra költik. Ezenfelül rendszeresen támogatnak tárgyi adományokkal különféle civil szervezeteket és önkormányzatokat.

Budapesten több helyszínen| Facebook

KincsVár

A KincsVár adománybolt 2021 óta vesz részt az „Örökbe fogadok egy ovit” nevű kezdeményezésben, amely során egy Nógrád megyei óvodát támogatnak, így szeretettel várják többek között a gyerekek részére felajánlott adományokat is. Budapest VII. kerületében kettő KincsVár üzlet is található, ahol a szép, rendezett sorok között külön öröm a kincsek között válogatni. A szokásos portékák – ruhák, könyvek, használati- és dísztárgyak – mellett pedig szebbnél szebb kiegészítőkre, ékszerekre is lecsaphatunk náluk.

1078 Budapest, Hernád utca 33 és Rottenbiller utca 1. | Facebook

