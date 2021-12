A legjobb filmek 2021-ben: 17 szuper családi film hideg téli estékre

Karácsony közeledtével a hideg, sötét estéken egyre gyakrabban ül össze a család és választanak olyan filmeket, amik gyerekeknek és felnőttekenek egyaránt élményt nyújtanak. Segítségül összegyűjtöttük az idei év legszórakoztatóbb fiataloknak is érthető vígjátékait és animációs filmjeit. Jöjjen hát a legjobb családi filmek 2021-ből!

Elsőként jönnön 3 film, ha kifejezetten karácsonyra kerestek családi filmet:

8 bites karácsony – HBO GO (IMDB: 6,7)

A film viccesen és szívmelengetően tekint vissza a gyerekkori kalandokra. A tízéves Jake Doyle az 1980-as évek végén, a chicagói kertvárosban herkulesi küzdelmet vív azért, hogy megszerezze karácsonyra a legújabb és legszuperebb videojátékot. Neil Patrick Harris és Winslow Fegley játsszák a felnőtt, illetve a kisfiú Jake-et, mellettük June Diane Raphael, David Cross és Steve Zahn láthatók a főbb szerepekben.

A fiú, akit Karácsonynak hívnak – Netflix (IMDB: 6,8)

Vajon a Télapó is volt kisfiú? Kik voltak a szülei? És hogyhogy nem öregszik? Miért titokban oson be a házakba? És mióta repülnek a szarvasok?! Kik azok a koboldok, és egyáltalán, milyen egy Igazmondó Grimpli? Ha ezek a kérdések régóta fúrják a te oldaladat is, ez a film neked szól. A fiú, akit Karácsonynak hívnak egy hétköznapi kisfiú, az eltökélt, ifjú Nikolas története, aki egy rendkívüli kalandra indul, hogy megkeresse édesapját, aki a fejébe vette, hogy felfedezi Elfheimet, a manók legendás északi faluját. Nikolasszal tart Villám, a makacs rénszarvas és hűséges egere, akik segítenek neki beteljesíteni sorsát és bebizonyítani, hogy semmi sem lehetetlen.

A karácsonyi kastély – Netflix (IMDB: 5,5)

A botrány elől menekülő népszerű írónő Skóciába utazik, ahol beleszeret egy kastélyba, és szembeszáll a tulajdonosával, egy mogorva herceggel.

További szuper családi filmek 2021-ből:

Válogatáskazetta – Netflix (IMDB: 6,5)

1999-ben a 12 éves Beverly rábukkan néhai szülei tönkrement válogatáskazettájára. Elhatározza, hogy előkeríti a dalokat – és jobban megismeri anyja és apja életét.

A gördeszkás lány – Netflix (IMDB: 6,7)

Az indiai faluban élő tinilány rátalál élete sorsdöntő szenvedélyére, a gördeszkázásra, ám rögös út vár rá, ha álmait követve versenyzővé szeretne válni.

Dzsungeltúra (IMDB: 6,6)

1916-ban, az első világháború második évében egy Frank nevű folyami hajóskapitány egy Lily nevű brit tudóst és annak testvérét küldetésre viszi az amazóniai dzsungelbe, hogy megtalálják az Élet Fáját, amelyről úgy vélik, gyógyító erővel rendelkezik, és így nagy hasznára válhat a modern orvostudománynak. Mindeközben a triónak meg kell küzdenie a veszélyes vadállatokkal, a forró és halálos környezettel, valamint a szintén a fát kutató, Joachim herceg vezette németekkel.

Nyúl Péter 2 – Nyúlcipő (IMDB: 6,2)

A nagyszájú, kalandra éhes és különlegesen jó fej nyúl történetének moziváltozata elképesztően népszerűvé vált az egész világon. A CGI-animált nagyfülűek és az élő szereplők kombinálásával készített családi vígjáték természetesen nem érhetett véget az első résszel: Nyúl Péter és barátai visszatérnek, és visszatér velük Bea, a bájos kétlábú valamint vőlegénye is. De a boldog brit vidéket ezúttal lecseréli a nagyváros zaja, ahol semmi sem olyan békés, mint egy ötórai tea: ahova Péter és rokonsága beteszi a tappancsát, ott biztos a felfordulás.

Ohana: Az igazi kincs nyomában – Netflix (IMDB: 6,1)

Az Oahun vakációzó brooklyni testvérek egy rég elveszettnek hitt kincs felkutatása során megtalálják hawaii gyökereiket és családjukat.

Igen nap – Netflix (IMDB: 5,7)

A szülők, akik általában nemmel felelnek gyermekeik legvadabb kívánságaira, ma pár szabály megtartásával igennel válaszolnak, hajmeresztően őrült kalandokba keveredve.

Most pedig jöjjenek a legjobb családi animációs filmek 2021-ben:

Encanto (IMDB: 7,7)

A Walt Disney Animation Studios új filmje, az Encanto egy különleges családról szól, a Madrigalokról, akik rejtve élnek Kolumbia hegységeiben. Mágikus otthonuk egy nyüzsgő városkában található, a csodákkal és bűbájjal teli Encantóban. Encanto varázsa a család minden gyermekét egyéni tehetséggel áldotta meg, az emberfeletti erőtől a gyógyítóerőig – minden gyermeket, kivéve egyet, Mirabelt. Ám mikor Mirabel felfedezi, hogy Encanto varázsát veszély fenyegeti, úgy érzi, hogy ő, az átlagos Madrigal lehet kivételes családjának egyetlen reménye.

Az életteli Vivo (IMDB: 6,7)

A zeneimádó farksodró életre szóló utazásra indul, hogy beteljesítse sorsát, és elvigyen egy szerelmes dalt régi barátja helyett.

Luca (IMDB: 7,5)

A gyönyörű olaszországi tengerparti településen játszódó Luca hőse egy kisfiú, aki feledhetetlen, fagylalttal, tésztával és végeláthatatlan robogózásokkal teli nyarat él át. Lucával együtt részese a kalandoknak újdonsült barátja is, ám a sok mókázást beárnyékolja egy súlyos titok: mindketten tengeri szörnyek a víz alatti világból.

A Mitchellék a gépek ellen (IMDB: 7,7)

Egy robotapokalipszis félbeszakítja a családi utazást. Most Mitchelléken – a világ legkülönösebb családján – van a sor, hogy megmentsék a világot.

Raya és az utolsó sárkány (IMDB:7,4)

A Raya és az utolsó sárkány Kumandra fantasztikus világába repít, ahol emberek és sárkányok egykor harmóniában éltek egymás mellett. Amikor azonban egy gonosz erő fenyegette a vidéket, a sárkányok feláldozták magukat az emberiség megmentése érdekében. Most, 500 évvel később ez a gonosz visszatért, s egy magányos harcosra, Rayára hárul a feladat, hogy felkutassa a legendás utolsó sárkányt, aki egyesítheti a széthullott földet és megosztott népeit. Útja során a lány megtanulja, hogy egy sárkánynál többre van szükség a világ megmentéséhez – bizalom és csapatmunka is kell hozzá.

Énekelj! 2. (IMDB: 7,0)

Az Illumination nagy sikerű, zenés animációs filmje folytatódik nagy álmokkal és káprázatos slágerekkel, hiszen az elszánt koala, Buster Moon, és az ő állati sztárcsapata az eddigi leglátványosabb szuperműsorukra készülnek a világ szórakoztatóiparának csillogó fővárosában. Csak egy bökkenő van: először meg kell győzniük a világ legzárkózottabb rocksztárját, hogy csatlakozzon hozzájuk.

Vörös, a vörösbegy – Netflix (IMDB: 7,2)

Egy egércsalád által felnevelt optimista vörösbegy szívbéli kívánságot intéz egy karácsonyi csillaghoz. Vajon sikerül végre megtudnia, ki ő – és hogyan kell repülni?

Hibás Ron (IMDB: 7,1)

A Twentieth Century Studios és a Locksmith Animation a közösségi média korában játszódó filmjének főszereplői Barney, a társaitól idegenkedő általános iskolás fiú és újdonsült beszélő digitális eszköze, Ron, akinek fő funkciója, hogy felhasználója legjobb barátja legyen. Ron mulatságos meghibásodásai olyan izgalmas kalandokat idéznek elő, melyek során a fiú és robotja megtanulják, az igazi barátságok bizony nem mindig működnek olajozottan.

További szuper családi animációs filmeket találhatsz korábbi összeállításunkban:

+ 4 családi vígjáték és animációs film, ami karácsonykor érkezik a mozikba:

Clifford, a nagy piros kutya

Amikor az általános iskolás Emily Elizabeth azt kívánja, hogy a kis piros kutyája legyen nagy és erős, nem arra számít, hogy amikor felébred, egy négy méter magas kutyát talál a kis New York-i lakásban. Mivel mindenképp meg akarja tartani szeretett kedvencét, Emily elindul, hogy felkeressen egy varázslatos állatgondozót, aki reményei szerint képes visszaállítani Clifford eredeti méreteit. Miközben a várost járja felelőtlen bácsikájával, Caseyel, az iskolatársával Owennel, és Clifforddal, a nagy piros kutyával, Clifford méretének híre eljut egy gonosz tudós fülébe, aki úgy dönt, hogy megkaparintja az állatot.

El a kezekkel a Papámtól!

A mesék nem hazudnak. Amikor Dorka (Marczinka Bori), a különleges fantáziavilágában élő, nagyszájú kislány megtudja, hogy özvegy apja (Bokor Barna) újranősül, és ő mostohát (Pálmai Anna) kap, rögtön sejti: addigi világa fenekestül felfordul. És ő mindent meg is tesz, hogy felforduljon. Harcba száll a mostoha ellen, akiről az sem elképzelhetetlen, hogy boszorkány. Amikor pedig az apja táborba küldi, hogy ne legyen láb alatt, új szövetségesekre talál: néhány bátor lányra, egy furcsa, föld alatti lényre, egy főzőgépen dolgozó szakácsra és legfőképp egy mindig mosolygó, dalos kedvű táborvezetőre (Csobot Adél) – akivel előbb-utóbb az apjának is találkoznia kell.

Én és a sárkányom

Mindjárt itt a karácsony Laposvár kis falujában. Mortimer is nagyon várta már a szünetet, addig sem kell eltűrnie osztálytársai folytonos piszkálódását, és még több időt szentelhet nem túl népszerű YouTube csatornájának. Eközben Sara igyekszik minden kíváncsi szem elől elbújni, fél, hogy el kell hagynia az egyetlen országot, melyet ismer, és vissza kell térnie egy olyan kontinensre, amit sosem látott. Egy különös reggelen mindkét gyermek élete megváltozik, amikor szó szerint berobban az életükbe egy kis sárkány, akinek egyetlen vágya, hogy hazajusson.

Karácsonyi mese

December 23-án kerül bemutatásra a mozikban Az ember, akit Ovénak hívnak c. filmmel már a magyar nézők előtt is bizonyító Hannes Holm új alkotása, ami egy 1975-ös, mára valódi karácsonyi klasszikusnak számító svéd rajzfilm élőszereplős feldolgozása. A 14 éves Karl-Bertil a Tyko Johnsson áruház gazdag örököseként tengeti napjait, habár legnagyobb vágya újkori Robin Hoodként segíteni a szegényeket. Úgy tűnik, ez csak hiú ábránd marad számára, és akarata ellenére is tovább kell majd vinnie apja vállalkozását, míg meg nem ismeri az árvaként nevelkedett Verát, aki fenekestől felfordítja az ifjú életét.