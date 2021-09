2021 legjobb filmjei: 20+2 romantikus film esti olvadozáshoz

Összegyűjöttük nektek 2021 legjobb romantikus filmjeit, ha együl vagy párosan olvadoznál a tévé vagy monitor előtt. Filmek a keresésről, a szerelemről, a szakításról és az újra egymásra találásról.

A legjobb filmek 2021-ból – tematikus ajánlóink:

A fiúknak – Örökkön örökké (IMDB: 6,3)

Miközben Lara Jean Covey a középiskola végére és a felnőttkor kezdetére készül, néhány sorsdöntő utazás arra sarkalja, hogy újragondolja ballagás utáni életét és a családjával, barátaival és Peterrel való kapcsolatát.

Malcolm és Marie (IMDB: 6,7)

A filmrendező Malcolm (John David Washington) és a barátnője, Marie (Zendaya) filmbemutatóról térnek haza, és miközben a film kritikai fogadtatására várnak, olyan titkot derülnek ki a kapcsolatukról, amelyek próbára teszik a szerelmüket.

Rosa esküvője (IMDB: 6,5)

Rosa nemsokára 45 éves lesz, és rájön, hogy eddig egész életét csak mások szolgálatának szentelte. Elhatározza, hogy mindezt maga mögött hagyja, a kezébe veszi az életét, és valóra váltja régi álmait.

Ketten (IMDB: 7,1)

Nina és Madeleine évtizedeken át titkolták szerelmüket a világ elől. Senki sem sejti, hogy az egymással szemben lakó idős hölgyek egymás kedvesei. Hosszú évek hallgatása után úgy döntenek, hogy Rómába költöznek, és nyilvánosan felvállalják kapcsolatukat. Madeleine azonban képtelen két felnőtt gyerekének elmondani az igazat. Az elfojtott érzések felszínre törnek, de vártalanul minden megváltozik, amikor Madeleine súlyos agyvérzést kap és ápolásra szorul, Nina pedig minden erejével igyekszik a közelében maradni.

Apró tökélyek térképe (IMDB: 6,8)

Két tinédzser újra és újra ugyanazt a napot éli át. Elhatározzák, hogy készítenek egy különleges térképet, hogy megőrizhessenek minden emléket.

Az utolsó szerelmes levél (IMDB: 6,7)

Egy ambiciózus, napjainkban élő újságírónő (Felicity Jones) felfedezi egy 60-as évekbeli pár (Shailene Woodley és Callum Turner) tiltott szerelmének történetét, miután titkos szerelmes levelekre bukkan. A Jojo Moyes elsöprő romantikus regényéből készült adaptációban feltűnik még Joe Alwyn és Nabhaan Rizwan is.

Új múlt (IMDB: 5,9)

A jövő nem ígér semmi jót. Amerika nagyvárosai víz alá kerültek. De Nick Bannister magándetektív (Hugh Jackman) ebből él: a jövőtől elforduló embereknek nyújt különleges szolgáltatást. Agyakban nyomoz, az agy sötét titkait kutatja, és aki fizet neki, azt hozzásegíti rég elfelejtett emlékeihez. Aztán találkozik Mae-vel (Rebecca Ferguson), és örökre megváltozik a jelene. Meg a múltja és a jövője is. A nő felbukkan az életében, azután eltűnik, ő pedig a nyomába veti magát. Miközben mások emlékeiben kutat a köddé vált nő után, egy veszélyes összeesküvés nyomaira bukkan, de ő nem adja fel: már az életét is odaadná érte, hogy újraalkossa a múltat, és megváltoztassa a jövőjét.

Egy szerelmes férfi (IMDB: 7,1)

Amikor egy aranyszívű adósságbehajtó találkozik egy eladósodott nővel, aki beteg édesapját ápolja, mindent elkövet, hogy elnyerje a nő szerelmét.

Én vagyok a te embered (IMDB: 7,4)

Alma a berlini Pergamon Múzeumban dolgozik ókorkutatóként. A főnöke egy nap behívja magához, és alkut ajánl: arra kéri a nőt, hogy vegyen részt egy rendkívüli kísérletben. Ha hajlandó három hétig együtt élni egy humanoid robottal, megkaphatja a kutatási összeget egy régóta tervezett projektjéhez. Alma vonakodva fogadja el a megállapodást, és végül hazaviszi a sármos, brit akcentussal beszélő robotot, Tomot, akinek egyetlen célja van: Alma boldoggá tétele. Minden vélt kívánságát lesi: rózsaszirmos, illatgyertyás fürdőt készít neki, szín szerint rendezi a könyvtárát, és pezsgős reggelivel várja. Alma azonban nem olyan férfira vágyik, aki mindenben kiszolgálja, és szeretne minél előbb megszabadulni az idegesítő Tomtól. A robot azonban gyorsan tanul, hamar képes lesz nemet mondani, és a készséges szolgából autonóm személyiséggé kezd válni.

A szerelem röviden (IMDB: 6,6)

A mindent betegesen halogató Teddy esküvőjének másnapján arra ébred, hogy minden perc elteltével egy évet ugrik előre életében. Ahogy jövőjét egy-egy szempillantás alatt látja előre lejátszódni, ráeszmél, hogy ezentúl minden egyes másodpercet ki kell használnia, annak érdekében, hogy ne maradjon le a legszebb pillanatokról és ne veszítse el élete szerelmét.

Kaptál még egy esélyt (IMDB: 7,1)

Cassie imád bulizni, amíg meg nem hal egy furcsa balesetben. Most kénytelen jóvá tenni földi ballépéseit, hogy kiérdemelje angyalszárnyait.

Tavaly nyáron (IMDB: 6,4)

A tengerparti városban nyári vakációját töltő 16 éves Deniz fel akarja kelteni gyermekkori szerelme figyelmét, ám végül egy szerelmi háromszögbe keveredik.

Emlékezetes esküvő (IMDB: 6,3)

Olivia Owens sok embernek munkát adó közösségi kert vezetője. Egy nap Brian Wolf és partnere megjelennek, hogy felmérjék a területet, ahová rövidesen bérlakásokat terveznek építeni. Mindeközben Olivia a barátnője esküvőjére iparkodik, azonban az útra nem várt útitársa akad Brian személyében.

Hívhatsz bolondnak (IMDB: 6,6)

Az együtt töltött vad éjszaka után Adri rájön, hogy csak akkor láthatja újra Carlát, ha páciensként bejut az elmegyógyintézetbe, ahol a lány lakik.

Diana esküvője (IMDB: 6,6)

1981. július 29-e. A fenséges londoni Szent Pál-székesegyházban Károly herceg feleségül veszi Lady Diana Spencert. Ugyanezen a napon egy norvég kisváros gyárának menzájában is ünnepelnek. Ez Liv és Terje esküvői partija. A babakocsiban fekszik újszülött lányuk, Diana, akinek élete – híres névadójához hasonlóan – a következő években igencsak tartalmas lesz. Az esküvő és az azt követő évek kevésbé elbűvölőek, mint a királyi pár, de vitathatatlanul sokkal szórakoztatóbbak. Diana által szemtanúi lehetünk szülei őrült házasságának. Számára ők a legrosszabb szülők a világon. Ám amikor harminc évvel később saját esküvőjére készül, minden kissé átértékelődik.

Örökkön örökké (IMDB: 6,2)

Zazie két barátjával, Patrikkel és Antonnal él együtt, mindhárman megrögzött szinglik, akik hallani sem akarnak komoly kapcsolatról. Amikor a fiatal lány meghívót kap gyerekkori barátja esküvőjére, elhatározza, hogy mindenáron megakadályozza, hogy a pár kimondja a boldogító igent, mert a fiú jobbat érdemel. A botrányos lagzi másnapján aztán Zazie különös felfedezést tesz. Ismét az esküvő napján ébred, és ha nem tesz valamit, akkor ez így fog menni örökkön örökké.

Amíg tart a nyár (IMDB: 7,2)

A 16 éves Milla és 23 éves Moses látszólag két külön univerzum. A lány zeneimádó mintadiák, a fiú izgalmas, ugyanakkor felelőtlen, lecsúszott junkie. Milla középosztálybeli szülei aggódva nézik a bimbózó románcot, bármiféle rosszallás vagy tiltás helyett mégis megengedők maradnak. Lányuk halálos beteg, számára Moses nem csak az első, hanem egyben az utolsó szerelem is.

Notting Hill-i cukrászda (IMDB: 6,2)

Hogyan lehet egy olyan süteményezőt létrehozni, ahonnan mindenki kicsit boldogabban jön ki? A Notting Hill-i cukrászda három nő története, akiket egy dolog kapcsol össze: végtelen szeretetük a zseniális cukrász, Sarah iránt, aki tragikusan fiatalon életét veszti egy balesetben. Lánya, Clarissa táncosnak készül, de nehezen találja meg az egyensúlyt a felnőttek életében. Isabella, Sarah legjobb barátnője úgy érzi, egyedül képtelen beteljesíteni barátnőjével közös terveit. Mimi, az édesanyja pedig a maga módján, csendesen gyászol. A három különböző korú nő sok súrlódás és nézeteltérés közepette nyitja meg közös cukrászdáját London leghangulatosabb környékén, a Portobello Roadon, de hamar rájönnek, hogy az egymásra figyelés, a kreativitás és a szeretet erejével sokkal többre képesek, mint gondolták. A különleges, ínycsiklandó sütemények illata mellett hamarosan a szerelem is belengi a cukrászdát…

Miután elbuktunk (IMDB: 5,1)

Tessa élete egyik legfontosabb döntésének meghozatalára készül, ám hirtelen minden a feje tetejére áll. A lány családjával kapcsolatos titkok felszínre törése minden eddiginél nagyobb próbatétel elé állítja a Hardinnal való kapcsolatát, és ezúttal egyáltalán nem biztos, hogy boldog végkifejlete lesz kettejük szerelmi történetének.

Karantén meló (IMDB: 5,2)

Linda (Anne Hathaway) és Paxton (Chiwetel Ejiofor) éppen szakítottak és elhatározzák, hogy szétköltöznek, ám Londonban épp kihirdetik a Covid-19 miatti kötelező karantént, így kénytelenek továbbra is egy fedél alatt maradni. Míg Linda, a sikeres marketingvezető új feladatai miatt kiábrándul a multinacionális munkakultúrából, a bűnözői múlttal rendelkező kreatív Paxton szárnyakat kap. A békés együttélésre irányuló erőfeszítéseiket a költészet mellett rengeteg borral is támogatják, és közben váratlanul újra felfedezik saját magukban azt a szabad szellemet, akik valaha voltak. Mindez végül a meggazdagodás mámorító lehetőségét is elhozza, amikor megkísérelnek ellopni egy nagy értékű ékszert.

A legjobb magyar romantikus vígjátékok

Becsúszó szerelem

Gyula, az elkötelezett fociultra és felesége, Mariann gyereket szeretnének. Miután kiderül, hogy a férfi meddő és az örökbefogadás lehetősége is elszáll, Mariann utolsó esélyként megállapodik egy roma lánnyal, Lüszivel, hogy a hamarosan születendő gyermekét magukhoz veszik. A terv mindannyiuk életét fenekestül forgatja fel. Gyulának ettől fogva folyamatosan trükköznie kell, hogy ne bukjon le a rasszista focirajongó barátai előtt, a magánélete pedig további nem várt fordulatokat tartogat számára: Ámor nyilai a legváratlanabb helyről találnak a szívébe, humoros helyzetek és erkölcsi dilemmák sora elé állítva hősünket.

Így vagy tökéletes

Az írók nem mind elviselhetetlenek, de András (Fekete Ernő) kétségtelenül az. Egy sikeres reklámügynökség kiégett kreatívigazgatójaként még azután is komoly író szeretne lenni, hogy az első regénye csúnyán megbukott. Lenéz mindent, ami nem szépirodalom, így mélyen megveti az új spirituális bestsellert, az Így vagy tökéletest és annak népszerű szerzőjét, Katát (Béres Márta). Aztán egy közös fotójuk felpörög a közösségi médiában, elterjed róluk, hogy járnak, és Andrásnak – kis segítséggel – támad egy nagy ötlete: ez a kapcsolat esetleg sikerre segítheti az új művét.

Romantikus filmek, amiket még nagyon várunk 2021-ben

West Side Story

A legendás musical remakeje 2021. december 9-én kerül a magyar mozikba.

A francia kiadás

A legújabb Wes Anderson filmet nem lehet kihagyni! Várható premier: 2021. október 28.

A feleségem története

Enyedi Ildikó romantikus drámája szeptember 23-én debütál.

Ha végeztél a 2021-es romantikus filmekkel, jöhetnek a legjobb 2020-asok: