25+ fantasztikus hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. július 24-28.

Kajakból a legszebb a Dunakanyar! Az evezés mellett nyáron meg is mártózhattok a Duna frissítő vizében, és megfigyelhettek több madárfajt is, többek között szárcsákat és sirályokat. Indulás 10 órakor az esztergomi Prímás-szigetről. A túra gyerek- és családbarát.

Idén nyáron több időpontban is visszarepülhettek az időben a Városmajori Szabadtéri Színpad park- és színháztörténeti sétáján. Idézzétek fel a főváros első közparkjának és az ország első kertmozijának aranykorát, és lessetek be a színház kulisszái mögé! A séta után izgalmas színházi próbákon vehettek részt.

Az akár a fővárosból is könnyen, vonattal megközelíthető Nagymaros minden szombaton termelői finomságokkal csalogatja a közelről és messziről érkezőket a Fő térre. A Dunakanyarból érkező termelői portékákat kézműves termékek is színesítik, de sorakoznak egymás után húsok, sajtok, gombák éppúgy, mint biokertből érkező zöldségek és mikrozöldek, akárcsak kóstolásért kiáltó, kovásszal készült péksütemények.

Zsámbék lassan felzárkózik Paks és Lábatlan mellé a harmadik helyre a nyári blues fesztiválok sorában. A koncertek mellett más művészeti ágak is szerephez jutnak, de akár kiállításmegnyitókról, akár könyvbemutatóról, akár filmvetítésről van szó, annak mindig köze van a blues zenéhez. Emellett rész vehettek múzeumlátogatáson, vezetett műemléki sétán és gyalogtúrán is.

Változatos hétvégi programok várnak benneteket Budapesten és környékén ezen a héten is. Az események közt találtok koncertet, fesztivált, sétát és családi programokat is.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool