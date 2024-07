6 hangulatos fürdő, ahol éjszaka is csobbanhattok Budapesten és környékén

Ha kicsit elhagynátok a nyüzsgő fővárost, tökéletes választás lehet a Visegrádtól 20 percre lévő leányfalui termálfürdő, ahol hat kültéri és egy fedett medencében lubickolhattok, emellett pedig a Szaunaház szolgáltatásai közül is tudtok választani. A leányfalui gyógyvízzel feltöltött kültéri medence jótékony hatással is bír: segíthet a mozgásszervi megbetegedéseken, illetve kellemes hőmérsékletének köszönhetően ellazítja az izmokat is. A termálfürdő egyik különlegessége az éjszakai fürdőzés, melynek során minden péntek és szombat este éjfélig nyitva tartanak a medencék, így késő estig, a csillagos ég alatt élvezhetitek a Dunakanyar levegőjét.

