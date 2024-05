7+1 hangulatos esti program Budapesten éjjeli baglyoknak

Éjszakai túrák, éjjeli fürdőzés, éjféli zene és esti séták várják Budapest éjjeli baglyait és mindazokat, akik szívesen megismernék új perspektívából, sötétben a város egyes helyszíneit.

Budapesti Fesztiválzenekar: Midnight Music // Várkert Bazár (2024. május 10.)

Mindig is ki akartátok próbálni, milyen érzés egy hatalmas szimfonikus zenekarban játszani? Milyen lehet beülni a timpani mellé, esetleg a harsonák elé? Most itt a lehetőség! Brahms csodás dallamait élvezhetitek közvetlen közelről, Fischer Iván humoros történeteivel fűszerezve, egy kényelmes babzsákba süppedve. Ha bringával érkeztek, a helyszínen is válthattok jegyet, méghozzá 30% kedvezménnyel! Kezdés 23:30-kor.

Esti séta az Állatkertben (2024. május 16., 30., június 13.)

Állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatjátok be a Fővárosi Állatkertet, és beleshettek a kulisszák mögött zajló titokzatos világba. Olyan épületbe is beléphettek, ahol látogatók még sosem jártak. A séták 18:30-kor indulnak a Körhintás kaputól, ahol egy meglepetés állattal vár benneteket az Állatkert gondozója.

Tudtátok, hogy régen az Állatkertben törpeszamarak vontatta könyvszekerekről olvashattak a látogatók?

Esti séta a Ligetben – Sötétség és fény játéka (péntekenként)

Ha romantikus, péntek esti programot kerestek, jó szívvel ajánljuk a Liget Budapest vezetett, esti sétáit. Minden péntek este 19:30-tól sétavezető kalauzol benneteket az esti fényekkel megvilágított Városliget épített műalkotásai – a Millennium Háza, a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum – között, érdekességek számtalanját felfedve az érdeklődők előtt. Indulás előtt egy pohár welcome drinkkel is kedveskednek a séta résztvevőinek.

Éjszaka a város felett // Rudas Fürdő (minden péntek és szombat éjszaka)

Péntek és szombat éjszaka nem mindennapi élményben lehet részetek a Rudas Fürdőben: megtapasztalhatjátok, milyen, amikor a lüktető város felett megáll az idő, és egy korty pezsgő társaságában lezárhatjátok a hetet a tetőtéren található dunai panorámás medencében. A 450 éves törökfürdőben péntek és szombat éjszakánként, este 10 és hajnal 3 óra között kapcsolódhatnak ki az éjjeli baglyok.

Különleges, nőknek szóló programon is részt vehettek a Rudas Fürdőben:

Éjjeli barangolás a Svábhegyi Csillagvizsgálóban (előre meghirdetett szombatokon)

2023 áprilisától a Svábhegyi Csillagvizsgáló új, Csillagkapu nevű eseménysorozattal nyitja meg a végtelen csodával teli csillagos égboltot minden érdeklődő előtt! Az újdonság pedig, hogy ezeken az előre meghirdetett szombati napokon a Csillagvizsgáló összes csillagászati programhelyszíne szabadon, saját tempóban bejárható. Nincs idő és nincs létszámkorlát!

Múzeumok Éjszakája // több helyszínen országszerte (2024. június 22.)

Az ország legnagyobb kulturális rendezvényeként emlegetett Múzeumok Éjszakáját a nyári napfordulóhoz legközelebb eső szombaton, idén június 22-én rendezik meg – immár 22. alkalommal. A korábbi évekhez hasonlóan idén is teljes erőbedobással készülnek a kiállítóterek, múzeumok és gyűjtemények, hogy különböző koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel tegyék felejthetetlenné ezt a különleges nyárestét. A többszáz kulturális intézmény ezernyi programmal készül a közkedvelt programsorozatra országszerte.

Late Night tárlatvezetések a Light Art Museumban (2024. június 23-ig)

A Hold utcai vásárcsarnokban található LAM második kiállítása az eredetileg tervezett május 20. helyett június 23-ig látogatható. A szervezők minden pénteken és szombaton speciális esti vezetésekkel is várják az utolsó hónapban érkezőket, amelyeken érvényes belépőjeggyel vehetnek részt az érdeklődők. A Superluminal nevű tárlat a fényművészet nemzetközi mezőnyéből is válogatva mutatja be ennek a rendkívül népszerű kortárs művészeti trendnek a legizgalmasabb képviselőit és látványos alkotásaikat. A közel 40 alkotó műveinek központi eleme a fény.

+1 Éjszakai Lepkészés – Tudós túra a Nemzeti Botanikus Kertben // Vácrátót (2024. május 18.)

A lepkék törékeny, finom kis lények, melyek többsége éjszakai életet él, így kevés lehetőségünk adódik közelebbről megismerkedni velük. Az Éjszakai Lepkészés programon azonban már harmadik éve kerülhetünk közelebb ezekhez a különleges rovarokhoz a Nemzeti Botanikus Kertben. Az éjjeli élményséta este 8-tól 10:30-ig tart, házigazdája Mészáros Ádám, az ELTE TTK Környezettudományi Doktori Iskola hallgatója, egyben az Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének tudományos segédmunkatársa, a rovarok nagy rajongója.

