60 ingyenes koncert tölti meg élettel Budapest ikonikus helyszíneit

A Műcsarnok oszlopcsarnoka különleges találkozási pont, ahol a neoklasszikus épület immár több mint 120 éve a modern képzőművészet otthona. Nem véletlen, hogy a Zenélő Budapest péntekenként itt bemutatott szaxofonkvartett-sorozatának címe ,,Klasszikusok modern feldolgozásban”. A szombatonként megrendezésre kerülő hangulatkoncerteken afrikai tradicionális zenével, virtuóz kürtkvartettel és jazzfeldolgozásokkal is találkozhatunk. A vasárnapi délelőttökön a 20. század elejének békebeli korszakát idézi meg a Capriccio vonósnégyes valamint Mozart, Schubert, Csajkovszkij művei mellett az argentin tangó dallamai is felcsendülnek.

