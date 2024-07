15 szuper ingyenes program és nyári fesztivál Budapesten 2024. júliusban

Október 23-ig minden hétvégén és ünnepnapon lezárják a pesti alsó rakpartot az autósok elől. Amellett, hogy a felszabadult közteret birtokba vehetik a gyalogosok, bringások, rolleresek, deszkások, olyan szuper kezdeményezések jöhetnek létre, amilyen például a Valyo Közösségi Viadukt. Köztéri bútorok, pingpongasztalok, live DJ setek és kreatív workshopok várnak benneteket idén nyáron is a budapesti Duna-parton, sőt, a viadukt alatt még izgalmas kiállításokat is megtekinthettek Duna-parti történetekről és mindennapokról, de akár Rácz Lőrinc fényjátékát nézve is megpihenhettek itt.

Júliusban több alkalommal is ingyenes koncertet ad az American Music Abroad zenekar és kórus a MOM Kulturális Központban. A változatos műsorban helyet kapnak a klasszikusok mellett a jazz és az amerikai népzene képviselői is. A koncerteken a részvétel regisztrációhoz kötött.

