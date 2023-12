8+1 kincs a lenyűgöző Bakáts téren, amit megéri felkutatni

Több mint 200 évvel ezelőtt a Bakáts tér környékének egyszintes házai között még veteményeskertek, kisebb ültetvények húzódtak, majd az 1900-as évektől vált fokozatosan a tér Ferencváros legjelentősebb közigazgatási és kulturális központjává. Napjainkban a hangulatos tér vidékére érve a kortárs kiállításoktól kezdve egészen a gasztronómiai élvezetekig már megannyi kikapcsolódási lehetőség vár ránk.

Assisi Szent Ferenc-plébániatemplom



A Bakáts tér létrejöttének és a terület díszeként álló templom felépítésének története a XIX. századtól kéz a kézben jár. Ugyanis ebben az időben a területet Fellner János bognármester birtokolta, aki végrendeletében kikötötte, hogy itt egy templomot és egy plébániát építsenek. Mindezt négy hónap alatt sikerült kivitelezni a helyi mesteremberek bevonásával, azonban az 1838-as árvíz elsodorta a térrel együtt a templomot is.

Így hát adódott a tökéletes alkalom, hogy rendbe hozzák a teret, s egy új templomot húzzanak fel, már Ybl Miklós tervei alapján. Végül 13 éven keresztül dolgoztak a Bakáts téri ékszerdobozon, oly neves művészekkel, mint például Lotz Károly, Than Mór, Jungfer Gyula és Scholtz Róbert. Bár a munkálatokat 1881-ben fejezték be, a templomot már 1879-ben, a királyi pár 25 éves házassági évfordulójának napján felszentelték. A neoromán stílusú épületet pedig nem olyan rég, 2018–2022 között felújították, ezáltal napjainkban szebben tündököl, mint újkorában.

Nándori Cukrászda

65 éve várja édesszájú vendégeit a Ráday utca legendás családi vállalkozása, amely 1962-ben, Varga Cukrászdaként indult útjára. Jelenlegi nevére 1988-ban keresztelték át, amikor Nándori László végleg átvette a hely vezetését. A hosszú évek során a cukrászda minősége és jó hírneve egy cseppet sem csorbult, ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy háromszor nyerték meg a Magyarország Cukormentes Tortája versenyt. Napjainkban hozzájuk betérve ember legyen a talpán, aki a széles kínálatból tud választani, hisz napi ajánlatukban cirka 100 sütemény szerepel. Ezek között a klasszikus édes és sós sütemények jelentik a cukrászda fő erősségét, de a korral haladva újhullámos csodákra is lelhetünk itt. Az ünnepek közeledtével pedig különféle bejglik, mézeskalácsok és karácsonyi sütik is sorakoznak a pultban.

Kisperec Kézműves Sütöde

Egyszerű, de nagyszerű kínálatával vesz le mindenkit a lábáról a Bakáts tér páratlan péksége, ahol naponta nagyjából 80-100-féle péksütemény, valamint különféle kenyerek és bagettek sorakoznak a pultban a vásárlókra várva. Legyen édes vagy sós, itt biztosan megtaláljuk a kedvencünket. Ám ha először járunk a pékségben, akkor érdemes a sajtos rolójukkal kezdeni, hisz városi legendák mesélnek arról, hogy a Kisperecben ehetjük széles e környéken a legfinomabbat. A számtalan szebbnél szebb péksüti között pedig nagy hangsúlyt fektetnek a szendvicsekre is, s általuk készített pékáruba csomagolják a belevalókat.

Pagony Café – Dió

A Bakáts téri kávézóba belépve Dániel András könyvének, a Kicsibácsi és Kicsinéni mesevilágába csöppenhetünk. Ugyanis a sorozatban található illusztrációkat felhasználva varázsoltak egy egyedi, meghitt és egyben retró hangulatú helyet a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Vagyis a Pagony könyvesbolttal közvetlen összeköttetésben lévő kávézó nemcsak a kisgyerekeket és szüleiket, hanem baráti társaságokat, vizsgára készülőket, home office-ban dolgozókat is nagy szeretettel vár. Isteni kávéval ébresztik fel a megfáradt lelkeket itt, míg a bekuckózós délutánokat habos kakaóval, forró csokival és megannyi süteménnyel aranyozzák be. De a rendszeresen megújuló reggelimenünek köszönhetően brunchozós délelőttöket is eltölthetünk a Dióban. Mindezeken felül pedig egy kalandszoba, illetve különféle kulturális események is színesítik a Pagony Café mindennapjait.

Namgyal Momo Tibeti Étkezde és Teázó

A város egyetlen tibeti kifőzdéje bújik meg a Bakáts téri templom mögött, ahol nem csalás, nem ámítás, mennyei autentikus fogásokkal vesznek le a lábunkról. Az ételek a kínai kifőzdékre emlékeztethetnek minket, azonban kevésbé fűszeresek és sokkal eredetibbek náluk. Közöttük pedig vegetáriánus és húsos változatokat is bőszen találhatunk, például Tibet legnépszerűbb ételét, a momo nevű töltött batyut is mindkét változatban megkóstolhatjuk. De a szarvasmarhából készült főételeket, a tigmó nevű gőzölt tésztát, vagy a forrón gőzölgő leveseket sem érdemes kihagyni. Ha pedig a kiadós adagok esetleg nem fogtak ki rajtunk, – amire kevés az esély –, akkor a kifőzde hangulatos galériáján tibeti vajas teával zárhatjuk a fogások sorát.

Chatorey Lounge N’ Restaurant

Ha a több mint 5 ezer éves múltra visszatekintő indiai konyha fűszerekben gazdag, izgalmas ízeire vágynánk, akkor a Chatorey Lounge N’ Restaurant-ban a helyünk. Az Indiából származó fiatalok, Kshitiz és Ayushi által megálmodott étteremben eredeti receptek alapján elkészített, autentikus indiai ételek repítenek az ízek mennyországába. Étlapjukon mindent megtalálhatunk, ami egy indiai étteremből nem hiányozhat, sőt a kísérletező gasztroturisták több különlegességre is lelhetnek az étteremben. Italaik közül természetesen a különböző ízű lassik és teák sem hiányozhatnak, sőt a jókedvünk megalapozójaként megannyi koktél közül is válogathatunk.

PH21 Gallery

A 2012-ben alapított kortárs kiállítótér küldetése, hogy a kor fotográfusai számára nemzetközi megjelenési lehetőséget nyújtson csoportos és egyéni kiállítások formájában egyaránt. Így hát mióta kitárták ajtajukat, megannyi oly nagyszerű kiállításnak adtak otthont, ahová a világ minden szegletéből érkeztek a kortárs fotográfusok munkái. Legújabb bemutatójuk képei pedig nem mással, mint a 6 évtizede töretlenül tartó Barbie-jelenséggel, és annak sokszínű világával foglalkoznak. A tárlatot december 14-től egészen január 6-ig lehet megtekinteni a galériában.

Logic Arena

A Logic Arena szabadulószobáiban igazi kaland vár ránk, ahol a logikánkra, éleslátásunkra és csapattársainkra hagyatkozva kell az idő szorításában a legfurfangosabb rejtélyeket megoldanunk. Itt legálisan rabolhatunk bankot, ám az is megeshet, hogy a 33-as zárka pokoli helyéről kell kiszabadulnunk. Viszont ha nem szeretnénk a törvénnyel játszani, akkor az Eldorádóba vezető elveszett térkép nyomába is indulhatunk, vagy épp kipróbálhatjuk, hogy kijutnánk-e egy katasztrófa sújtotta területről. A megannyi izgalom mellett a Logic Arena remek választás különleges alkalmakra, így céges csapatépítés, szülinapi buli, eljegyzés, legény- és leánybúcsú helyszínéül is szolgálnak a szabadulószobáik.

+ 1 Mikulásgyár

A Mikulásgyár december 21-ig bővíti a Bakáts tér kincseinek sorát, s reggel 9-től, egészen este 9-ig várják az adományokat a karitatív kezdeményezés keretein belül. Mint hangsúlyozzák, a rászorulóknak főképp tartós élelmiszerekre van szükségük, de mellettük tisztító- és tisztálkodási szereket is örömmel fogadnak. A nemes célt támogatva pedig december 15–17-ig ismert zenészek lépnek fel a Somló Tamás Színpadon.

