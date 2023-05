9 kihagyhatatlan látnivaló Budapest szívében, a pezsgő Egyetem téren és környékén

Ha a Múzeum körút sürgő-forgó zajából a Kecskeméti utca felé menekülünk, akkor egyhamar Budapest egyik legszebb terére, az Egyetem térre tévedünk. Bár az apró téren és környékén már nyugodtabb vizeken evezhetünk, a főváros szüntelen pezsgése itt sem áll meg. A hangulatos kis utcácskák között barangolva megannyi kincsre lelhetünk, miközben lépten-nyomon egy-egy finom falatra, különleges kiállításra vagy akár színielőadásra is bukkanhatunk.

I. világháborús emlékmű

Az 1900-as évek óta ragyog az Egyetem tér meghatározó ékeként az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának neobarokk palotája. Az épületet a templommal összekötő rövidke falszakaszban bukkanhatunk rá a majd 100 éves I. világháborús emlékműre. A Lechner Jenő tervei alapján készült, illetve Zala György által kivitelezett copf stílusú szoborcsoportot a Pázmány Péter Tudományegyetem egykori hallgatóinak köszönhetjük, ugyanis anno ők indítottak gyűjtést az emlékmű felállításáért.

A három és fél méteres alakokból álló alkotás egy jelentet ábrázol, amelyben az egyetemisták egy megsebesült katona segítségére sietnek, miközben Géniusz megszemélyesített nőalakja tart koszorút föléjük. A barokkosan dinamikus kompozíció kapuja felett pedig a következő feliratot olvashatjuk: „Pro Patria Mortuis 1914-1918. Juvenibus academicis virtutis aemula statuit viva juventus academica. 1919-1930.”, vagyis „A hazáért meghaltaknak 1914–1918. Az Egyetem ifjúságának állította az erényben versengő élő ifjúság az Egyetemen. 1919–1930.”

1053 Budapest, ELTE központi épület

Kisboldogasszony-templom

Az Egyetemi templomként is emlegetett római katolikus templom 47 évnyi építkezés után, 1770-ben készült el, s egészen 1786-ig állt a pálosok tulajdonában. A magyar egyházi és világi barokk építészet egyik legtehetségesebb alakja, Mayerhoffer András munkáját dicsérő alkotás azóta a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez tartozik. A több mint 250 éves, 4 haranggal is büszkélkedő barokk építmény háromszögű oromzatán a pálos címert, míg bal és jobb oldalt a Remete Szent Pál és Szent Antal alakját is felfedezhetjük. Ha pedig betérünk az 56 méter magas tornyaival az egyetem felé magasodó templomba, akkor Hohann Bergl, Conti Antal Lipót, Hebenstreiter József alkotásai által díszített freskók és szoborcsoportok közé érkezhetünk meg.

1053 Budapest, Papnövelde u. 5-7. | Weboldal

Ismerd meg Budapest további hangulatos tereit is, ahol elbújhatsz a nyüzsgő belváros zajától:

Good Bar Good Burger

A templomtól csupán egy apró szökkenéssel már a Good Bar Good Burger hangulatos, fényfüzérekkel megvilágított teraszáról szemlélhetjük a pezsgő belvárosi forgatagot. A bisztróban különböző wrapok, saláták közül is választhatunk, azonban az étterem legsokszínűbb kínálatát a hamburgerek címszó alatt találjuk meg. A megannyi gourmet burger közül nehéz is lesz a választás, hisz már az étlapon azok bűvkörébe eshetünk, mígnem az első falattól garantáltan eláll majd a lélegzetünk. A hamburgerek okozta gyönyörű ízkavalkádot pedig a különböző koktélok, sörök és borok tárházának kortyaival bolondíthatjuk meg.

1053 Budapest, Kecskeméti utca 6. | Facebook | Weboldal

Petőfi Irodalmi Múzeum

A Károlyi család egykori palotája már a károlyiak idejében is a pesti irodalmi élet központja volt, hiszen Károlyi György szalonjának rendszeres vendégei között szerepelt Vörösmarty Mihály és Kölcsey Ferenc mellett számos irodalmár is. Az épület azóta is megőrizte a hely irodalmi jellegű mivoltát, ugyanis 1954 óta ad otthont a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, melynek célja a magyar irodalmi örökség gyűjtése, feltárása, illetve a klasszikus és kortárs magyar irodalom bemutatása. Jelenleg a nemrég megújult, állandó Petőfi kiállításon felül Nemes Nagy Ágnes tájképeiben gyönyörködhetünk, Polcz Alaine, illetve Cseh Tamás életében merülhetünk el, valamint Hajnóczy Péter és Nádas Péter írói világaiban kalandozhatunk.

1053 Budapest, Károlyi utca 16. | Facebook | Weboldal

Károlyi-kert

Ha a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításait végignéztük, akkor könnyedén átugorhatunk a lenyűgöző Károlyi-kertbe, ugyanis nemrég megnyitották a kert és a múzeum közötti teret, ezzel létrehozva egy olvasósarkokkal tarkított passzázst. Így csupán pár lépés, és máris a belvárosi paradicsomban találhatjuk magunkat, ahol terebélyes lombkoronájú fák, zöldellő gyepszőnyeg és tarka virágok kíséretében élvezhetjük a napsugarakat. A kertben a szökőkút monoton csobogását nem egyszer gyermekzsivaj festheti vidámmá, hiszen egy szuper játszótér is vár itt a kisgyermekekre, míg nagyobbakra a POKET automata és a közösségi könyvtár könyvei. Ha pedig megéheznénk csupán a szomszédba kell átugranunk, ugyanis az Astoria felé vezető kapun kilépve a Csendes Társ ételeivel, italaival tankolhatunk fel. Ha erre jártok ne felejtsétek el a kert nyusziját sem meglátogatni!

Ha elmerülnél a Károlyi-kert rejtélyeiben, és kalandos történetében:

Könyvudvar

A Magyar utca és az Astoria közötti lenyűgöző Unger-átjáróház rejti a főváros egyik legolcsóbb könyvesboltját, ahol a könyveket eredeti áruk töredékéért szerezhetjük meg, sőt még egy 100 forintos sarokra is bukkanhatunk a boltban. Az új könyvek alacsony ára abban rejlik, hogy a tulajdonosok folyamatosan kutatnak a kiadók megmaradt készletei után, hogy aztán levadászhassák a legkedvezőbb árú kincseket.

A Könyvudvar több mint 25 éve van a piacon 8000-nél is több kötetével együtt, így hát felsorolni is nehéz, hogy hányféle olvasnivalóval találhatjuk magunkat szembe a boltba belépve. A folyóiratok, magazinok, képregények, keresztrejtvények, fantasy, sci-fi, gyermek-és ifjúsági könyvek mellett, a jog, a gazdaság, az irodalom, politika, pedagógia, kommunikáció és média, képzőművészetek, szociológia, de még a pszichológia tudományterületeit is lefedik köteteik. Igazi labirintust alkot a könyvek sokasága a Könyvudvarban, így ha megéheztünk az elhúzódó válogatásban, az Unger-ház átjárójában a Manu+ pizzáját sem érdemes kihagyni.

1053 Budapest, Múzeum körút 7. | Facebook | Weboldal

K Kortárs Képzőművészeti Kiállítótér

A K Kortárs Galéria küldetése, hogy szakítva a „white space” galéria koncepcióval közelebb hozza a kortárs magyar képzőművészetet és annak művészeit a hétköznapok embereihez. Lépjünk be a galériába akár csak egy kávéra és friss péksüteményre, a kiállítótérben lehetőségünk nyílik majd egy-egy olyan beszélgetésre, ami a „white space” koncepcióban valószínűleg nem jöhetne létre. A galéria jelenlegi kiállítását, a Free Your Mind And The Rest Will Follow képeit június 23-ig tekinthetjük meg. Barakonyi Zsombor festményei a várost, olykor Budapest ikonikus helyszíneit mutatják be, egy olyan látomásszerű városképet tárva elénk, amely egyszerre lehet személyes és ismerős. Ezenfelül a K Galériában akár különböző képzőművészeti képzéseken is részt vehetünk.

1053 Budapest, Magyar u. 44. | Facebook | Weboldal

Centrál Kávéház

A főváros egyik legrégebbi kávéháza 1887 óta igazi ékszerdobozként tündököl a Károlyi, az Irányi és a Cukor utca ölelésében. A lenyűgöző grand cafét még Quittner Zsigmond tervezte, míg a mennyezetet és falakat díszítő motívumokat Scholtz Róbertnek köszönhetjük. A nemrég megújult kávéházba betérve a századforduló szele még mindig megcsaphat minket, hiszen az antik bútorok, csillárok és az eredeti pultrészletek mind-mind megmaradtak. A patinás belső térben egyszerre van jelen ezáltal régmúlt idők szelleme, valamint a francia ihletésű bisztró jellegű étlap akár progresszív egyedi fogásai is. Legyen szó egy kiadós reggeliről, egy-két édes falatról, ráérős ebédről, vagy kellemes vacsoráról itt megtalálhatjuk számításainkat.

1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 9. | Facebook | Weboldal

Ha kalandoznátok még Budapest fényűző kávéházainak titkai mentén:

FÉM Arts & Café

Cziczó Attila, Horváth Máté és Jendrics Anikó triója először az Orczy téren nyitotta meg a FÉM színházat, majd pár évvel ezelőtt költöztek át a belvárosi, elhagyatott szenespincébe, amelyet saját kezükkel újítottak fel. A független játszóhelyen Cziczó írja és rendezi a darabokat, amelyek mellett néhanapján külső előadásokat is befogadnak a színpadjukra. De ez még nem minden, hiszen a kortárs témákat felvető, klasszikus és kísérletező formákat egyaránt használó színi előadások mellett kiállításokkal, koncertekkel, illetve egy kávézóval lesz teljes a FÉM repertoárja. Az aktuális eseményekről honlapjukon, illetve Facebook-oldalukon tájékozódhattok.

1053 Budapest, Váci utca 40. (Bejárat az Irányi utcából) | Facebook | Weboldal

Az Egyetem térhez szintén közeli Veres Pálné utca kincseit is érdemes felfedezni: