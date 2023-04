A Veres Pálné utca kincsei: 6 látnivaló a pesti belváros egyik leghangulatosabb részén

A nyüzsgő Vámház körút és a városi forgatagtól hangos Ferenciek tere között különleges hangulatú utca nyújtózik: itt találjuk a keskeny Veres Pálné utcát, amelyen végigsétálva néhány percre elfeledkezik az ember arról, hogy Pest utcáit rója. Ismerjétek meg közelebbről a belváros magával ragadó közterületét, amely számos, figyelemre érdemes látnivalóval és hellyel büszkélkedik.

Bástya park

A Veres Pálné utca Vámház körúti végétől pár lépésre találjuk Budapest egyik legújabb, 2022 tavaszán átadott közparkját, a pesti házak ölelésében megbúvó Bástya parkot. A viszonylag kis területet felölelő park újszerű, vertikális kialakításának köszönhetően számos funkciót magába sűrít: a zöldterületek mellett modern játszótér, illemhely és sportpálya is kialakításra került, valamint felfedi magát a nagyközönség előtt a történelmi Pest városfalának egyik utolsó maradványa is. Érdekesség még a városfal mellett futó sétány, amely az utcaszint felett pár méterrel, az egykori védőfolyosó helyreállításával jött létre, és új perspektívából engedi láttatni a környéket. A sétány elvezet a tűzfalon kialakított zöldfalhoz is, amely hozzájárul a park kedvező mikroklímájához.

1056 Budapest, a Veres Pálné utca és a Bástya utca sarka

Deszka Budapest

A Bástya parktól a Ferenciek tere irányába sétálva hamar felbukkan az utcafronton a Deszka Budapest aprócska, ámde bájos terasza és hívogató üvegablakai. A 2022 őszén nyitott reggelizőhely néhány hét leforgása alatt belopta magát a fővárosiak szívébe, köszönhetően az egyszerre látványos és finom fogásoknak, valamint az egyik tulajdonos, Dávid vendégszeretetének. A fesztelen hangulat mellé jól ismert és újragondolt reggeliételek közül választhatnak a vendégek, többek között angol reggeli, avocado toast és French toast is feltűnik az étlapon, de nem érdemes kihagyni a signature fogásnak számító mákos gubát juzuval, míg a gravlax eggs royal felejthetetlen élményt szerez majd a lazac rajongóinak. Italfronton, a már-már kötelező specialty kávén túl dzsúszok, limonádék és uborkás víz segít felfrissülni, a klasszikus koktélok pedig a ráérős hétvégi brunchok elengedhetetlen kellékei.

1053 Budapest, Veres Pálné utca 31. | Facebook

A pesti szerb örökség épületei

A Veres Pálné utcán sétálva, ha elég figyelmesek vagyunk, elmélázhatunk a pesti szerb értelmiség emlékei fölött, hiszen Pest a XVIII. századra a szerb kultúra hazai központjává nőtte ki magát. A Szerb utcai kereszteződésnél tűnik fel a Szent György nagyvértanú szerb ortodox templom szép, sárga épülete, amely 1733 óta képezi részét a pesti városképnek. A templomot a törökök elől menekülő szerbek építtették, a salzburgi Mayerhoffer András terve alapján. A barokk templom a nagyközönség előtt zárva tart, díszes főkapuján bekukucskálva azonban megpillanthatjuk az eldugott templomkertet. Emellett megfigyelhetjük Sárkányölő Szent György kerámiaképét az utcasarkon elhelyezett fülkében.

1053 Budapest, Szerb utca 4.

A templom után hamarosan elérjük az 1838-ban alapított szerb kollégium, ismertebb nevén Thökölyanum műemlék védett épületét, melyet Thököly Popovics Száva, a magyarországi szerbek legnagyobb mecénása alapított a pesti egyetemeken tanuló szerb hallgatók számára. Az 1907-ben felhúzott új, késő eklektikus stílusú épületegyüttest és a homlokzaton látható domborműveket – melyekből kiolvasható az épület története – nemrég felújították, így ismét régi fényében tündökölhet. Az épület jelenleg a Thököly Száva Alapítványnak és a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium kollégiumának ad otthont.

1053 Budapest, Veres Pálné utca 17.

GoodSpirit

Utánozhatatlan miliővel vár a Veres Pálné utca egyedi hangulatú whisky- és koktélbárja, a GoodSpirit. Páratlan elegancia és prémium minőségű italok fogadják itt a hétköznapok körforgásából kiszakadni vágyó vendégeket, akik egy, 500-féle különböző tételt felvonultató egyedülálló kínálatból választhatják ki a számukra legizgalmasabbat. A döntés meghozatalában az italok világáról széles ismeretekkel rendelkező, barátságos személyzet siet segítségünkre. A stílusos környezetnek, a hozzáértő kiszolgálásnak és a finom italoknak hála tehát egészen biztos, hogy a GoodSpiritből mindenki élményekkel telve távozik majd.

1053 Budapest, Veres Pálné utca 7. | Weboldal

Ady Emlékmúzeum

Ady Endre utolsó lakhelyét a Veres Pálné utca 4-6. szám alatt találjuk, ahol 1917 őszétől haláláig élt a költő feleségével, Boncza Bertával, vagy ahogy a magyar irodalmi emlékezetben megmaradt: Csinszkával. A Petőfi Irodalmi Múzeum Ady születésének századik évfordulója alkalmából, 1977-ben rendezett be kiállítást a belvárosi lakásban, amely személyes tárgyakon keresztül enged bepillantást a házaspár mindennapjaiba. A megújult emlékmúzeumban egy különleges installáció mutatja be Ady és Csinszka szerelmét, emellett rendszeresen szerveznek izgalmas programokat, többek között személyes hangvételű tárlatvezetéseket és irodalmi felolvasóesteket.

1053 Budapest, Veres Pálné utca 4-6. | Weboldal

Veres Pálné szobra

A séta utolsó állomása az utca elején található szoboralak, amelyet a névadó Veres Pálnéról formáztak még 1906-ban. A magyar nőnevelés úttörőjének emléket állító szobor Kiss György szobrászművész alkotása, mely a székesfőváros első köztéri márványszobraként eredetileg az Erzsébet téren kapott helyet. Az idő múlásával megromlott állapotú alkotást a kétezres évek elején, a Képzőművészeti Egyetem restaurálóműhelyében felújították, majd innen új helyére, a Veres Pálné utcába került 2007-ben.

Az utcában működött a Veres Pálné által alapított Országos Nőképző Egyesület 1882-től, ami nagyban hozzájárult a nők felsőoktatásban történő taníttatásához: ezt Veres Pálné már nem élhette meg életében, az 1895-ös halála utáni évben lépte át az első nőhallgató a Budapesti Tudományegyetem küszöbét.

1053 Budapest, Veres Pálné utca 1.

