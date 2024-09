Új reggelik régi helyszínen: Páratlan brunchélménnyel vár a VakVarjú Budapest-szerte

Reggelizz úgy, mint egy király! – tartja a mondás, a VakVarjú csapata pedig ezt meg is valósítja mindenki számára, hiszen új reggelikínálatukban elképesztő fogásokat kóstolhatunk, meseszép környezetben.

A méltán közkedvelt, jelenleg öt budapesti étteremmel büszkélkedő VakVarjú idén szeptemberben egy újdonsággal rukkolt elő, ugyanis az utánozhatatlan VakVarjú-élményt már kora reggeltől átélhetitek. A már megszokott színvonalhoz hasonlóan az új reggeliétlapon szereplő fogásokat is a minőségi alapanyagok, a különleges tálalás és a pazar kiszolgálás jellemzi, a bőséges és ízekkel teli finomságok pedig maximálisan biztosítják a tökéletes napkezdést.

Mennyei fogások, hogy jól induljon a nap

Az étlap kitalálásánál nagy szerepet kapott az, hogy minél többféle finomságot sorakoztassanak fel, így garantáltan mindenki talál magának tetsző fogást, sőt az ételintoleranciával küzdők és a vegetáriánusok sem maradnak éhesek.

A reggelikhez a VakVarjú csapata a legexkluzívabb hozzávalókat gyűjtötte össze, így a választék mellett a minőségre sem lesz panasz. A sós ízek kedvelőinek nagy örömére az étlapon szerepelnek Eggs Benedict-variációk, Croque Monsieur és Croque Madame szendvicsek, ínycsiklandozó tojásos ételek, bundáskenyerek és bécsi virsli is.

Természetesen az édesszájúak sem maradnak ki a jóból, ők a juharszirupos amerikai palacsinta, a házi lekvárral és croissant-nal tálalt francia reggeli vagy a joghurtos granola mellett tehetik le a voksukat.

A kínálat egyik legizgalmasabb elemei a minden földi jótól roskadozó VakVarjú-tornyok, amikből vegetáriánus és húsos opciót is választhattok. Az elegánsan tálalt finomságok különlegessége nemcsak az, hogy párjukat ritkítják a hazai brunchozókban, hanem az is, hogy a gondosan összeválogatott, kétszemélyes tálak kinézete játékosságot visz be a reggelizés élményébe.

Ha ezeket választjátok, többek között kacsamájmousse-t, paradicsomos kecskesajtkrémet, füstölt kolbászt és különleges sajtokat fogyaszthattok a friss pékáru mellett.

A mennyei fogásokat finomabbnál finomabb meleg és hideg italok is kísérik: a prémium kávéválaszték mellett indíthatjátok a napot matchával vagy teával is, és természetesen a reggeli üdítő és a különböző ízesítésű limonádék sora sem marad el. Ha egy kicsit bevállalósabbak vagytok, kérhettek akár egy mimosát is, de a szokásos kínálatban megtalálható alkoholmentes koktélok közül is szemezgethettek.

Reggeli pompás környezetben

Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő brunchozók sorából egyedi atmoszférájával tűnnek ki a VakVarjú éttermek, hiszen a rohanós, sok esetben pulton elfogyasztható gyors falatok helyett itt egy teljes körű élmény vár. Mindez annak köszönhető, hogy a gusztusosan tálalt, megfizethető áron kapható fejedelmi reggeliket a csodálatos belső terekben leülve, az egyedi dekort csodálva, kényelmesen fogyaszthatjuk el.

Már kora reggel belecsöppenhettek a hamisíthatatlan VakVarjús miliőbe, ahol modern, a színekkel és formákkal bátran kísérletező, tágas térben, exkluzív körülmények között indíthatjátok a napot.

A helyszín tökéletes választás, hogyha családokkal, barátokkal, vagy kollégákkal alapoznátok meg a nap hátralevő részét, de egy tökéletesen végződő üzleti megbeszélés fontos része is lehet.

Reggeli a VakVarjú éttermeiben: VakVarjú Pest: hétfőtől vasárnapig, 8:00-11:00 óra között VakVarjú Buda: péntektől vasárnapig, 8:00-11:00 óra között VakVarjú Újlipót: keddtől vasárnapig, 8:00-11:00 óra között VakVarjú Csónakház: péntektől vasárnapig, 8:00-11:00 óra között VígVarjú: hétfőtől vasárnapig, 8:00-11:00 óra között

