5 fényűző kávéház Budapesten a hamisítatlan ünnepi ragyogáshoz

A karácsony nem csak a szeretet, de a fény ünnepe is, magában hordozva a hosszabb nappalok és a fény visszatérésének ígéretét. Ennek apropóján egy sétára invitálunk titeket Budapest legfényűzőbb kávéházainak világába. Tartsatok velünk!

New York Café

A gyakran a világ legszebb kávézójának megválasztott New York Café 1894-ben nyitotta meg kapuit, szökőkúttal, mennyezeti freskókkal (úgynevezett pannókkal), velencei csillárokkal és híres csavart oszlopaival. A legenda szerint a megnyitó hevében az ifjú Molnár Ferenc egyszerűen fogta a kávézó kulcsát, barátaival egészen a Dunáig rohant, majd a habok közé hajította azt, hogy a kávéház soha több ne zárjon be. A pompás belső tereiről és bronz faunokban bővelkedő homlokzatáról ismert palota a New York Életbiztosító Társaság megbízásából, Hauszmann Alajos tervei alapján, Korb Flóris és Giergl Kálmán közreműködésével valósult meg. Mielőtt belépnénk az épület kapuján, vessünk néhány pillantást a homlokzat allegorikus szobraira, és találjuk ki, melyik lehet Amerika, Hungária, a Gazdagság és a Szabadság alakja!

1073 Budapest, Erzsébet körút 9-11. | Weboldal

Párisi Passage

Budapest egyetlen, a századforduló idejéről ránk maradt bevásárlóudvarában találjuk a majolika csempékkel, muránói üvegmozaikokkal és lélegzetelállító kristálykupolával díszített Párisi Passage Café & Brasserie-t, mely napközben a korabeli kávéházak pezsgő hangulatát idézi meg, míg az est leszálltával életteli bárrá alakul át, ahol kézműves koktélokat szürcsölgetve és zongoraszó kíséretében kapcsolódhatunk ki. A historizáló stílusú, arab, mór és szecessziós jegyeket magán hordozó palota a Belvárosi Takarékpénztár iroda-, bér- és üzletházaként épült meg 1912-ben, a párizsi Passage des Panoramas-ihlette Brudern-féle üzletház helyén, az Urániát is jegyző Schmahl Henrik tervei szerint. Az építész egy végzetesnek bizonyuló műtéti beavatkozás miatt nem érhette meg az átadás napját, pedig mindenki számára nyitott mesterműve több mint egy évszázad távlatából is büszkén hirdeti tehetségét.

1053 Budapest, Ferenciek tere 10. | Weboldal

Gerbeaud Cukrászda

Kugler Henrik 1858-ban alapította a mára már legendássá vált cukrászda elődjét, melynek épülete 1870 óta díszíti a Vörösmarty teret. A sokak által csak Gerbeaud-házként emlegetett ingatlant Hild József tervezte, egyik fele eredetileg bérháznak, másik banknak készült, egyesítésüket pedig az irányítást időközben átvevő svájci cukrász, a macskanyelvet és a konyakmeggyet meghonosító Émile Gerbeaud vezényelte le 1910-ben. Az ekkor még három emeletes, klasszicista szobrokkal és korinthoszi pilaszterekkel díszített Gerbeaud-ház 1912-ben egy negyedik emelettel gazdagodott, amelyet Fellner Sándor a kor divatos irányzata, a szecesszió szellemében álmodott meg. A Gerbeaud ma a régi minőség mellett új ízekkel, textúrákkal várja az ínyencségekre fogékonyakat.

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. | Weboldal

Central Grand Café & Bar

Az 1887-es alapítású Centrál Kávéház a késő 19. századi budapesti kávéházi kultúra egyik utolsó autentikus túlélője. Az eredetileg nyolc teremből, két játékszobából, egy kávékonyhából és egy ruhatárból álló grand cafét az eklektikus bérházépítészet neves képviselője, Quittner Zsigmond tervezte, míg a mennyezet és a falak dekorációjáért az a Scholtz Róbert felelt, akinek többek között az Operaház és az Országház díszítőfestését is köszönhetjük. A századfordulós magyar irodalmi élet jelentős helyszíne 135 éves fennállása során egy jottányit sem vesztett fényéből, sőt, még a pandémiás kényszerszünetből is sikerült megerősödve, a magyar konyhaművészet hagyományait az újhullámos, francia hatásokat mutató étkeztetés gondolatiságával megfűszerezve kikerülnie.

1053 Budapest, Károlyi utca 9. | Weboldal

Café Astoria Restaurant

A patinás Astoria Szálló története egészen 1824-ig nyúlik vissza, ekkor nyílt meg ugyanis elődje, a Zrínyi Kávéház és Vendégfogadó, mely hamar a reformkori Pest ikonikus találkozóhelyévé vált. A lebontott fogadó helyén a telektulajdonos Unger, Elek és Takács családok 1914-ben szállodát nyitottak, melynek a Kossuth és a Magyar utcára néző szárnyát Hikisch Rezső, a Múzeum körútit Ágoston Emil tervezte, üzemeltetését pedig a világlátott vendéglátósra, Gellér Mihályra bízták. Az őszirózsás forradalom után a Magyar Nemzeti Tanács székelt az épületben, a német megszállás alatt a Gestapo vette be magát falai közé, majd két bombatalálatot is kapott, de ‘45 tavaszán már újra üzemelt. Drága szőnyeges, csillogó tükrös kávézójában egyszerre élhetjük át a századelő kávéházi kultúrájának kifinomultságát és kóstolhatunk bele a legfrissebb gasztronómiai trendekbe.

1053 Kossuth Lajos utca 19-21. | Weboldal