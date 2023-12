Itt igyál mézeskalács lattét Budapesten! – 5 hangulatos kávézó, ahol elszürcsölhetjük az ünnepi időszak kedvencét

A Matcha Tsukiban minden a zöld teából készült italokról és ételekről szól, amiket a saját márkás, prémium minőségű teaporból készülnek a matcharajongók legnagyobb örömére. Az utánozhatatlan ízű italt melegen és hidegen is kérhetitek, illetve számos izgalmas ízkominációból és ízesítésből választhattok, ha pedig a sima kávénál maradnátok, akkor sem kell máshova mennetek. December elejével megérkeznek a karácsonyi italok is: idén a gingerbread latte, a gingerbread matcha latte, a creamy chestnut latte közül választhattok.

1053 Budapest, Kálvin tér 2. | Weboldal

Ahoy! Waffle, Chocolate & Lemonade Bar

Minden téli időszak elmaradhatatlan helyszíne az Ahoy!, ami elsősorban a mennyei forró csokijairól lett híres, de az ikonikus ital mellett a helyben sütött, szinte bármilyen feltéttel kérhető gofri is nagy népszerűségnek örvend. Természetesen a koffeinrajongóknak sem kell félniük, hiszem természetesen kávék is szerepelnek az itallapon, a szezonális választékban az év utolsó hónapjában pedig a mézeskalácsos latté kerül a főszerepbe. Mindemellett most már otthon elkészíthető forró csokis üvegeket is rendelhettek, ami karácsonyi ajándéknak sem utolsó.