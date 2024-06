7 ingyenes szabadtéri koncertsorozat Budapesten idén nyáron

Idén nyáron is ingyenes koncertekkel pezsdül fel Újlipótváros! A Nyáresti Koncertek a Szent István Parkban keretében a városnegyed zöld szívébe invitálják a zenerajongókat, ahol 7 órai kezdettel csendülnek fel a legváltozatosabb dallamok. Emellett a Hollán Ernő sétálóutcában is várják az érdeklődőket, ahol táncra perdítő jazz-zene tölti meg élettel a hangulatos nyárestéket.

Idén nyáron régi helyén, a Lándhíd pesti lábánál nyitott újra a PONTOON a fővárosiak nagy örömére. Ebben a szezonban is ingyenes zenés estékkel várják az érdeklődőket a Duna-parton, ahol különféle tematikus koncertsorozatokon lazíthatunk egész nyáron. Visszatér a közkedvelt CigányKeddv, a PONTOON Live Jam, de vízparti örömzenélésből és elektronikus zenei koncertekből sem lesz hiány. A Romano Drom, ajsa luna, a Slow Village és MÖRK is tiszteletét teszi a népszerű bulihelyen. A többi fellépőért irány a Facebook!

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool