Újdonságok a Duna-parton: 10 hely Budapesten, ahol csodás nyári emlékeket gyűjthetünk

A Dunára néző á la carte étterem teraszán, illetve kertjében júliustól nyári kertimozi biztosítja a kulturális élményeket a kulináris élvezetek mellett. Vagyis július 10-től minden szerda este, 21:00 órától különböző műfajú filmekkel készülnek az erre járó filmrajongók számára. Így hát érdemes néhányszor rálesni Facebook-oldalukra, hisz hamarosan a júliusi chef ajánlata mellett ott lesz a filmek listája is. Ha pedig filmnézés előtt a gasztronómiai élményeknek is hódolnánk, akkor a Duna Garden épületében rejlő, újragondolt magyar ételek, illetve a nemzetközi, mediterrán konyha ízei kényeztetnek.

Június végétől immáron ötödik alkalommal lesz a hatalmas csobbanásoké a főszerep a Római-parton, ugyanis június 29-től nyit újra a Római szabadstrand. A hűsítő vízcseppek után vágyakozókat tiszta és gondozott partszakasz várja, ahol a vízminőséget rendszeresen ellenőrzik. De a biztonságra is odafigyelnek, hisz vízimentők kémlelik a víztükröt, és bóják jelölik a partszakaszt ezen a nyáron is. A feledhetetlen kikapcsolódáshoz pedig a napágyak, ivóvíz, mosdó-, pelenkázó- és zuhanyzóhasználat járul hozzá.

„Őrizzük meg kéknek a Dunát!” – így szól a jelmondata az idei Nemzetközi Duna Napnak, amelyet 2004 óta ünnepelnek a Duna menti országok, köztük hazánk is. A Fekete-erdőtől egészen a Fekete-tengerig hömpölygő folyó fővárosunkat kettészelve pedig nemcsak lenyűgöző panorámával ajándékoz meg minket, hanem megannyi hangulatos programhelyszínnel is. Gyertek velünk, megmutatjuk, hogy ezen a nyáron milyen változásokra és újdonságokra lelhettek a Duna-parton és környékén!

