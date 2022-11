2022 legjobb filmjei: 20 dráma, amitől átértékelheted, mi a fontos az életben

Összegyűjtöttük nektek 2022 legfelkavaróbb, legmegérintőbb filmjeit: tartalmas drámákat, melyek megmutatják a világ árnyoldalát és azt, hogy mi az igazán fontos az életben. A legjobbak között idén sok magyar film is szerepel.

A legjobb filmek 2022-ben – korábbi tematikus ajánlóink:

A legjobb filmdrámák 2022-ből

Ahol a folyami rákok énekelnek

Egy kislány él egyedül a mocsárban. A családja elhagyta, ő kitanulja, hogyan maradhat életben, és nagy nehezen egyedül is boldogul. És boldog. Kivéve akkor, amikor be kell mennie a közeli kisvárosba: mert ott gúnyolják, kinevetik és félnek tőle. És ő is szívesebben választja a magányt. De felnő, gyönyörű, titokzatos, rejtőzködő lány lesz belőle, és eljön számára a szerelem ideje – amikor azonban az egyik srác, aki udvarolt neki, meghal, mindenki egyértelműnek tartja, hogy ő lehet a gyilkos. Mi tehet a magányos lápi lány? Azt amit mindig csinált a mocsárban: beleolvad a természetbe, menekül, bujkál és berendezkedik a túlélésre.

Jóreménység-sziget

A főszereplő a világjárvány idején úgy dönt, hogy önkéntes karanténba vonul egy apró lakatlan szigetre a Tisza-tavon. A szigeten egy kis kunyhó áll, amit még édesapjával épített évekkel korábban, de álmukat nem tudták befejezni, mert az apa időközben meghalt. A fiú ki akar szakadni a mókuskerékből, szembe akar nézni magával, ezért hét év után visszatér a szigetre. Valós eseményeken alapuló történet a magány erejéről, a kitartásról, az álmokról, a természetbe való elvonulásról, apa-fiú kapcsolatáról és az elengedésről.

Mindent egy lapra (Netflix)

Egy lecsúszott kosárlabdaedző (Adam Sandler) felfedez egy rendkívüli tehetséges, ám hányatott sorsú játékost, és mindent elkövet, hogy elhozza az Államokba csapata engedélye nélkül. Egyetlen, utolsó esélyük van, hogy bebizonyítsák, megvan bennük az, ami ahhoz kell, hogy bekerüljenek a legjobbak közé.

Magasságok és mélységek

2013 májusának végén egy ország figyeli aggódva a híreket, amikor a Mount Everest első magyar meghódítója, Erőss Zsolt a társával együtt eltűnik a Himalájában. Bár mindenki más még reménykedik, felesége, Sterczer Hilda élő adásban jelenti be, hogy felesleges az újabb mentőexpedíciók szervezése. A következő hetekben a média szisztematikusan próbálja megtörni a nő keménységét. Első egészestés filmjében Csoma Sándor, számos nemzetközi hírű kisfilm rendezője, a megtörtént eseményeket Erőss Zsolt felesége szemszögéből ábrázolja.

Elvis (HBO Max)

Baz Luhrmann rendező látványos filmjében Elvis Presley története talányos menedzseréhez fűződő bonyolult kapcsolatának tükrében elevenedik meg, és mutatja be a legenda életének több mint 20 jelentőségteljes évét.

Az unoka (Netflix)

Miután egy csendes irodista imádott nagyapja lelketlen csalás áldozata lesz, a férfi elhatározza, hogy saját maga szolgáltat igazságot, bármi legyen is az ára.

A tizenhármak (Amazon Prime)

Izgalmas film egy fiú focicsapat kimentéséről a thaiföldi Tham Luang barlangól, ahonnan heves esőzések és a veszélyes áradás miatt nem tudtak kijönni. Igaz történet alapján.

A Fabelman család

Sammy Fabelman mindene a filmkészítés, művészi lelkű édesanyja, Mitzi pedig büszkén támogatja és bátorítja érdeklődésében. A tudományokat többre tartó, munkájában sikeres apja, Burt se nézi rossz szemmel Sammy munkáit, ám inkább tekinti komolytalan hobbinak. Az évek folyamán Sammy mintegy dokumentálja családja kalandjait és egyre kidolgozottabb amatőrfilmeket készít húgai és barátai főszereplésével. 16 éves korában, amikor az Államok nyugati felére költöznek, Sammy felfedez egy szívszaggató titkot anyjáról, ami átértékeli kapcsolatukat és megváltoztatja mindannyiuk életét.

Bíbor szívek (Netflix)

A feltörekvő énekesnő érdekházasságot köt a hamarosan bevonuló tengerészgyalogossal, ám nemsokára egy tragédia túlságosan is valóságossá teszi megjátszott kapcsolatukat.

Háromezer év vágyakozás

Dr. Alithea Binnie (Tilda Swinton) elégedett magányos, emberektől elszigetelődött életével. Azonban a tudományt és logikát mindennél többre tartó nő élete fenekestül felfordul, mikor egy isztambuli útja során összesodorja a sors egy dzsinnel (Idris Elba). A mágikus lény mindenképp szeretné teljesíteni a nő három kívánságát, de Alithea ebbe nem akar belemenni, hisz számos monda megörökítette már, milyen balul sül el általában, ha valaki varázslat útján szeretne elérni valamit. Hogy a nőt meggyőzze ennek ellenkezőjéről, a dzsinn történeteket mesél neki hosszú és izgalmas élete különböző állomásairól. Végül Alithea kötélnek áll, ám kívánsága nem csak a dzsinnt, de még őt magát is meglepi.

A másik nővér (Netflix)

Egy nővér (Jessica Chastain) a saját életét kockáztatja, hogy kiderítse az igazságot, amikor azt kezdi el gyanítani, hogy kollégája (Eddie Redmayne) egy sor titokzatos halálesetért felelős ebben a magával ragadó, valós eseményeken alapuló thrillerben.

A csoda (Netflix)

Egy, a múltja által kísértett ápolónő 1862-ben Angliából egy eldugott ír faluba utazik, hogy kivizsgálja, milyen csoda folytán képes egy kislány evés nélkül életben maradni.

Blokád

A Blokád nemcsak a taxisblokád négy napjának krónikája: a kulisszák mögötti küzdelmekbe, alkukba, és a válságot kezelő, a demokráciáért küzdő miniszterelnök magánéletébe enged bepillantást.

A szomorúság háromszöge

Gazdag turisták nyaralnak egy hatalmas luxus óceánjárón. A szupergazdagok és divatmodellek gondtalan semmittevését előbb megzavarja egy harsányan politizáló kapitány, majd a hajó elsüllyedése után a túlélőknek egy szigeten kell újabb megpróbáltatásokkal szembenézniük.

Mrs. Harris Párizsba megy

Egy özvegy londoni takarítónő az 50-es években beleszeret egy alkalmi Dior ruhába, és úgy dönt, hogy neki is kell szereznie egy ilyet. Gürcöl, éhezik és szerencsejátékra adja a fejét, hogy előteremtse a szükséges pénzt az álmára, majd miután ez sikerül, nekivág egy életre szóló párizsi kalandnak, amely nem csak az öltözködését változtatja meg, de átírja a Dior divatház jövőjét is.

Az árnyék a szememben (Netflix)

Számos koppenhágai lakos sorsa összefonódik, amikor a II. világháborúban tévedésből lebombáznak egy gyerekekkel teli iskolát. Megtörtént események alapján.

Együtt kezdtük

Érettségi, egy nagy buli, aztán jó időre csá mindenkinek! A 12. c tagjai közt voltak, akik jártak egymással, meg akadtak köztük jó haverok is, de tíz éven át alig találkoztak. Aztán az egyikük esküvőjének alkalmából a régi spanok, ellenségek és szerelmek (akik megvoltak, és akik nem jöttek össze) újra együtt töltenek egy hétvégét egy balatoni panzióban. Persze semmi sem úgy sikerül, ahogy tervezték.

Melegvizek országa

Kaktusszá változtatható-e az ember? Egyáltalán – meddig tágítható az emberi tudat? A film szereplői egytől egyig utat keresnek egy hitehagyott világ útvesztőiben, hogy alternatív csatornákon keresztül más és más létformákig jussanak el, megváltva ezzel létük elviselhetetlenségét.

Szelíd

Edina egy női testépítő, aki együtt él edzőjével, Ádámmal. Hogy megnyerjék a világbajnokságot, Edinának komoly áldozatot kell hoznia. Eközben különös kapcsolatba kerül egy titokzatos férfival. A találkozás mindent megváltoztat, amiben a nő addig hitt.

Csodálatos teremtmények

A 14 éves különc Balli a drogfüggő édesanyjával él egy romos házban. A tinédzser három hozzá hasonlóan különc sráccal barátkozik össze. A fiú életében először érzi azt, hogy tud kapcsolódni másokhoz, főleg a bandavezér fiúhoz, Addihoz. Addi a saját démonaival küzd és látomásai vannak. Az egyik látomása arra utal, hogy Balli brutális mostohaapját már nem lehet tovább tűrni, ezért a fiúk úgy döntenek, hogy itt az idő a cselekvésre, és bosszúállásra. A fiúk magukra hagyva felfedezik az agressziót és az erőszakot, de tanulnak a hűségről és a szeretetről is.

