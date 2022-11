2022 legjobb filmjei: 15 lebilincselő thriller, könnyű esti borzongáshoz

Összegyűjtöttünk nektek tizenöt 2022-ben bemutatott filmet, mellyel anélkül élheted át a félelmet, hogy valóban veszélyben lennél. Van köztük mindenféle: bűnügyi és akciótriller, pszichológiai thriller és horrorba hajló is.

A legjobb filmek 2022-ben – korábbi tematikus ajánlóink:

Elsőként jöjjön két magyar thriller 2022-ből:

Az unoka (Netflix, Filmio)

Az unoka egy nyomozós thrillerbe oltott felnövés-történet, a fekete komédia elemeivel árnyalva. A napjainkban játszódó bosszútörténet főhőse egy szelíd, illedelmes irodista fiú, Rudi (Blahó Gergő). Miután imádott nagyapja (Jordán Tamás) egy lelketlen csalás áldozata lesz, elhatározza, hogy saját maga szolgáltat igazságot. Ehhez találékonyságra, rafinériára és önbizalomra van szüksége – meg egy csapat szövetségesre.

A játszma (Filmio)

1963, Budapest. Az állambiztonság tisztje, Jung András élete tökéletes: boldogan él feleségével, Évával, és az egyetlen dolog, ami előléptetését hátráltatja egy versengő kolléga, Kulcsár. Amikor felbukkan a múltból egy lezáratlan ügy kapcsán a legendás kém, Markó Pál, fordulat fordulatot követ, és kezdetét veszi egy könyörtelen párharc, ahol senki és semmi nem az, aminek látszik, és egyetlen emberi gesztus az életedbe kerülhet.

Most pedig a legjobb új thriller filmek a nagyvilágból:

Bezárva

Jessica egyedülálló anyuka, aki csak arra vágyik, hogy új életet kezdhessen és nyugodt körülmények között nevelhesse két gyönyörű gyermekét. Egy nap azonban váratlanul felbukkan nála erőszakos exférje és annak társa, aki bezárja őt a kamrába, ahonnan látszólag nincs kiút.

The Batman

Egy gyilkos épp Gotham elitjét veszi célba, és a szadista machinációi után hátrahagyott titokzatos nyomok a világ legnagyobb detektívjét a város alvilágába vezetik. Ott találkozik Selina Kyle-lal, vagyis Macskanővel (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepottal, a Pingvinnel (Colin Farrell), Carmine Falcone-nal (John Turturro) és Edward Nashtonnal, Rébusszal (Paul Dano). A bizonyítékok azonban a saját otthona felé vezetik, és minél jobban szűkül a gyanúsítottak köre, annál félelmetesebbé válik.

Hétvégi kirándulás (Netflix)

Amikor legjobb barátja eltűnik egy horvátországi kirándulás során, Beth megpróbálja kideríteni, hogy mi történt. De minden nyom újabb nyugtalanító csalásra derít fényt.

Beugrottam (Netflix)

A gazdagok házait célba vevő graffitiművész aberrált titokra bukkan egy rejtett pincében, és olyan események láncolatát indítja el, amely veszélybe sodorja szeretteit.

A szürke ember (Netflix)

Amikor a kétes múltú CIA-ügynök terhelő ügynökségi titkokat tár fel, egy szociopata szélhámos ügynök vérdíjat tűz ki a fejére, és végigüldözi őt a világon.

Ahol a folyami rákok énekelnek

Egy kislány él egyedül a mocsárban. A családja elhagyta, ő kitanulja, hogyan maradhat életben, és nagy nehezen egyedül is boldogul. És boldog. Kivéve akkor, amikor be kell mennie a közeli kisvárosba: mert ott gúnyolják, kinevetik és félnek tőle. És ő is szívesebben választja a magányt. De felnő, gyönyörű, titokzatos, rejtőzködő lány lesz belőle, és eljön számára a szerelem ideje – amikor azonban az egyik srác, aki udvarolt neki, meghal, mindenki egyértelműnek tartja, hogy ő lehet a gyilkos.

A hó rabja (Disney+)

A hó rabja című, borzongató thrillerben Darby Thorne, egy fiatal nő családi vészhelyzet miatt útnak indul, de hóviharba keveredik, és kénytelen több ismeretlennel együtt egy autópálya menti pihenőben menedéket keresni. Mikor egy elrabolt lányra talál a parkolóban álló furgonban, rémisztő élet-halál harcba kezd, hogy rájöjjön, ki az emberrabló.

Szeretem a férjemet (Netflix)

A szerelem és gyűlölet közti vékony határvonal halálossá válik, amikor a feleség rájön férje viszonyára, és mindketten elmennek a végsőkig, hogy megkapják, amit akarnak.

Barbár (Disney+)

Egy fiatal nő állásinterjúra érkezik Detroitba, és bérelt lakást foglal. Ám amikor késő este megérkezik, rájön, hogy a ház duplán le van foglalva, és máris egy idegen férfi tartózkodik ott. Jobb belátása ellenére úgy dönt, hogy ott tölti az estét, de hamarosan rájön, hogy sokkal többtől kell félni, mint egy váratlan vendégtől.

A másik nővér (Netflix)

Egy túlterhelt intenzíves nővér egyre több mindent bíz önzetlen új kollégájára a munkahelyén és otthon, amíg egy páciens váratlan halála fel nem kelti a gyanakvását.

Nincs baj drágám

Minden tökéletes. Alice (Florence Pugh) és Jack (Harry Styles) szeretik egymást, boldogok, és a férfi munkahelye által fenntartott kisvárosban, Victoryban, egy szép házban élnek. Körülöttük mindenki szép, boldog, és ugyanannál a titokzatos cégnél dolgozik. De mit csinálnak, amikor nincsenek otthon? Mivel foglalkozik ez a bőkezű vállalat? Alice először unalmában kezd kérdezősködni, azután egyre több furcsa részletre akad, és a cég képviselőinek nagyon nem tetszik a kíváncsisága.

Rohammentő

Los Angeles utcáin egy nap leforgása alatt három élet örökre megváltozik. Michael Bay nyaktörő iramú új thrillerében a sokszorosan kitüntetett veterán Will Sharpnak (Yahya Abdul-Mateen II) sürgősen pénzre van szüksége, hogy fedezze felesége kórházi számláit, és attól kér segítséget, akitől jól tudja, hogy nem kéne – az örökbefogadott fivérétől, Dannytől (Jake Gyllenhaal). A karizmatikus megélhetési bűnöző inkább egy balhét ajánl: Los Angeles történetének legnagyobb bankrablását, 32 millió dolláros zsákmánnyal. Mivel felesége élete a tét, Will nem mondhat nemet.

A krétavonal (Netflix)

Miután egy pár rátalál egy sokkos állapotban lévő idegen gyerekre, a feleségnek dekódolnia kell a kislány különös viselkedését, hogy megfejtsék kilétének és sötét múltjának titkát.

Ha ennyi thriller film nem lenne elég, nézd meg tavalyi válogatásunkat: