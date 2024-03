21 bámulatos panorámapont tavaszra Budapesten és környékén, ahol lenyűgöző kilátás fogad

A főváros és környéke nem mindennapi panorámapontokat rejt. Olyan káprázatos kirándulóhelyeket válogattunk össze számotokra, amelyek az elképesztő látvány mellett tökéletes kikapcsolódást nyújtanak egy tavaszi szabadnapra, az egész család számára.

Apáthy-szikla, Budapest

A II. kerületi gyöngyszem egy 242 méter magas dolomitrög, amely az Ördög-árok lipótmezei része fölé magasodva hívogatja a túrázni vágyókat. Több mint 26 védett növényfaj mellett különféle rovaroknak, mint például a nagy hőscincérnek és az imádkozó sáskának is otthont ad. A környéken járkálva könnyen észrevehetjük a kőfelületek kagylólenyomatait, amelyek bizonyítják, hogy a terület valaha víz alatt állt. Ha arra jártok, az Árpád-kilátót és a Kecske-hegyet is útba ejthetitek. Lélegzetelállító panoráma vár! A legegyszerűbben a Batthyány tértől a 11-es busszal közelíthető meg.

Árpád-kilátó, Budapest

Az Országos Kéktúra vonalát érintő Árpád-kilátót több központi helyszínről is meg lehet közelíteni egy könnyed félórás túrával, a néhol meredekebb szakaszért pedig az elképesztő látvány kárpótol. Az 1929-ben emelt, székely stílusú kilátóból gyakorlatilag az egész város elénk tárul: többek között tökéletesen látszik a hidakkal tarkított Duna, a Parlament épülete és a Gellért-hegy is. A 360 méter magason álló tornyos kőkilátó körül tűzrakóhelyek, padok és asztalok is rendelkezésre állnak, ha megpihennétek.

Erzsébet-kilátó, Budapest

A fővárosiak által szeretett és kedvelt János-hegyen megpihenő Erzsébet-kilátóból, ha szerencsénk van, még a Magas-Tátra csúcsait is kémlelhetjük tiszta időben. A haraszti és borosjenői mészkőből épült, 1910-ben átadott kilátót több útvonalon keresztül, de legkönnyebben a libegő legfelső állomásától tudjuk megközelíteni. Érdekesség, hogy állandó díszkivilágítása inspirálta például a Halászbástya, illetve az Országház kivilágítását is.

Guckler Károly-kilátó

A Hármashatár-hegyen épült Guckler Károly-kilátónál Budapest egyik legcsodálatosabb látképére lelhetünk. A nem mindennapi panorámával rendelkező messzelátó egy korábbi katonai objektum újrahasznosításával létesült, és nevét az egykori Erdészeti Hivatal vezetőjéről kapta. A különleges külsejű, sokak által focilabdához hasonlított messzelátó csupán pár méter magas, viszont 495 méter tengerszint feletti magasságban található. Innen letekintve a Dunán átívelő összes hidat láthatjuk, sőt tiszta időben még a Tátra vonulatai is felsejlenek a távolban. Ha az elképesztő panoráma után kedvetek támad egy erdei túrához, a kilátótól könnyen megközelíthető Guckler Károly tanösvényt se hagyjátok ki!

József-hegyi kilátó

Amennyiben egy kevésbé ismert gyöngyszem felkeresésére indulnátok, akkor a József-hegyi kilátó ideális helyszín lehet számotokra, ahol akár napestig piknikezhettek Budapest panorámájában gyönyörködve. A II. kerületben található, 234 méter magas Szemlő-hegy a Hármashatár-hegy délkeleti tömbjéhez tartozik. A hegy legtetején építették meg az 1970-es években a József-hegyi kilátót, ahol a nap minden órájában különleges látványban lehet részünk. A kör formájú kilátó felé egy rövid, meredek utcákkal teli út vezet, a látvány azonban garantáltan megéri a fáradalmakat. A fűben ücsörögve ugyanis elképesztő panoráma nyílik a városra: napos időben a Megyeri hídtól a Rákóczi hídig egyszerre látható a Duna összes budapesti hídja.

Róka-hegyi kőfejtő, Budapest

A Róka-hegyen egészen az 1940-es évekig működött Budapest legnagyobb mészkőbányája, melynek sárga bányaudvara messziről is jól látszó tájsebként tátong a város felett. A sziklamászók és kirándulók kedvelt célpontját normál esetben a csillaghegyi HÉV-megállóból tudjuk a legkönnyebben elérni, de a Gőtés-tó irányából közelítve sincs messze. A Róka-hegyen több barlangot, gazdag állat- és növényvilágot, valamint egy tanösvényt is találunk, sziklafalai a Grand Canyont juttatják eszünkbe, 254 méter magas ormáról pedig lélegzetelállító panoráma tárul elénk.

Barangoljátok be a kőfejtő bámultatos bányaudvarát:

Sas-hegyi tanösvény, Budapest

Hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon várja a kirándulókat a zeg-zugos lejtőkkel tarkított Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület, amely a nyüzsgő főváros felett 250 méterrel, egyfajta zöld szigetként bújik meg. A lakóházak övezte hegy tetején 30 hektárnyi zöldterületet kerítettek el, ahol 850 méteres tanösvény és a lélegző városra különleges panorámát biztosító kilátóterasz is kialakításra került.

Sashalmi-kilátó, Budapest

Buda jól ismert kilátói után érdemes említést tenni a pesti oldalról is, hiszen Sashalmon található egy, amelyet ugyan nem magaslatra építettek, tetejéről mégis gyönyörű a kilátás. A családi házak ölelésében épült, rákosszentmihályi kilátóra Sashalom határában bukkanhatunk rá, majd megmászva a torony 100 lépcsőfokát, rögtön láthatóvá válik a távolban a Budai-hegység, a Pilis és a Gödöllői-dombság. A kilátóhoz tartozik egy teraszos kávézó, egy játszótér, valamint egy emlékpark is.

Nézzétek meg a XVI. kerület további különleges helyszíneit:

Naplás-tavi kilátó, Budapest

A XVI. kerület legnagyobb tavának szomszédságában találjuk Budapest legújabb, a modern kornak megfelelő kilátóját, melyről teljes pompájában, 22 méter magasságból csodálhatjuk meg a kertváros tüdejeként is ismert tóvidéket és a Gödöllői-dombságra nyíló páratlan panorámát. A Cinkota mellett fekvő, szellemesen fővárosi Balatonként aposztrofált Naplás-tó autóval, kerékpárral és gyalog is könnyen megközelíthető teknősmozit kínáló vízpart, ahova jó ellátogatni pusztán azért, hogy a tavat körbeölelő tanösvényt bejárva az ember a naplementével szemben lógassa kicsit a lábát és hallgassa a vízpart nádas- és fűzszólamaival kísért, kiválóan komponált hangversenyét. Ezt a pazar programot koronázza meg az erdő magaslati pontjára épült kilátó, mely a fák lombkoronája fölé magasodva ígér 360 fokos hűha-élményt.

Osszátok meg velünk kirándulásaitok során készült fotóitokat a ,,Magyarország legszebb helyei" Facebook-csoportunkban, amelyhez ITT tudtok csatlakozni.

Újlaki-hegy, Budapest

Ha egy pazar körpanorámát élveznétek, vegyétek célba az Újlaki-hegy 449 méter magas csúcsát, ahonnan kirándulás közben, tiszta időjárásban a Hármashatár-hegy tornyos tetejétől egészen az újpesti lakótelepig elláthattok. A túraútvonal varázsát az adja, hogy az ember el is felejti, hogy a Budai-hegységben jár, hiszen a mészkőből és dolomitból felépülő sziklás részeket bejárva az az érzésünk támadhat, mintha egy jóval nagyobb hegycsúcsot hódítanánk meg. A meredek, nehezebb terep után a sziklagyepes tetőre felérve, a Budai-hegység magaslatainak szemkápráztató látványa mellett a Remete-szurdok hasadékaiba is beláthatunk, illetve a közeli Vörös-kővár domborulatai is felsejlenek.

Csíki-hegyek, Budaörs

Budapesttől egy karnyújtásnyira, kellemes budaörsi barangolásra számíthatunk a Csíki-hegyek vonulatainak köszönhetően. A Budai-hegységhez kapcsolódó Csíki-hegyek lankái már önmagukban is lenyűgözőek, a 300 méter magasság fölé törő, itt-ott kopár, mégis lenyűgöző vidék mind ebből adódóan, mind a kilátás miatt kedvelt kirándulóhely. Az egy fő-, illetve egy mellékvonulatból álló Csíki-hegyek fővonulatához tartozik a mediterrán Huszonnégyökrös-hegy, a Ló-hegy, a kaptatósabb Szekrényes-hegy és a lélegzetelállító panorámás Farkas-hegy is. A fővonulat tagjainak vadregényes térsége egykor a magyar filmgyártás kedvelt szabadtéri helyszíne volt, mára pedig a túrázók és a természetben kikapcsolódni vágyók számára ideális célpont.

Kő-hegy, Budaörs

A 235 méter magas Kő-hegy Budaörs lakott területén, Budapest központjától északra található. A mészkősziklákkal tarkított hegység tetejére épült kápolna és kereszt a térség egyik leghíresebb látványosságává vált, sőt zarándokhelyként tartják számon őket. A túra könnyű, hiszen kiépített lépcsősor vezet a nemrégiben felújított Mária-kápolnához, melynek bal oldalán találhatjuk meg a Kőkeresztet. A kápolna ugyan jelenleg nem látogatható, de mindezek ellenére is érdemes körbejárnunk a hegyet, hiszen tetejéről páratlan kilátás tárul elénk.

Sorrento-sziklák, Budakeszi

A Budaörsi-kopárok közkedvelt célpontjai a Sorrento-sziklák, amelyek egy vadregényes, fenyvessel borított részen vezetik végig a túrázókat. A sziklacsoport az olasz Sorrento tengerpartjánál található sziklákról kapta a nevét, ez a mediterrán életérzés pedig a környék kopár csúcsainak megmászása közben is visszaköszön. Ezek a különleges természeti képződmények néhány méterre helyezkednek el egymástól, így könnyedén bejárhatjuk őket egy óra alatt, akár családosan is.

Nyakas-kő, Biatorbágy

A Biatorbágy közelében található Füzes-patak völgye felett több sziklaalakzattal is találkozhatunk, de mind közül a legkülönlegesebb és legnépszerűbb a Nyakas-kő, amely az erózió és az északnyugati szél találkozásának köszönheti érdekes formáját. A mindössze 1,9 kilométer hosszú túraútvonal kényelmes tempóban akár egy óra alatt teljesíthető, és nem mellesleg könnyedén elérhető tömegközlekedéssel. Mivel a sziklán nincs korlát, és néhol kisebbeket-nagyobbakat ugorva lehet kimászni a tetejére, valamint az ösvény is sokszor meredek és többnyire csúszós, a túraútvonalat gyerekeknek nem ajánljuk. Megéri azonban a fáradtságot, mert lenyűgöző kilátás fogad a legtetején.

Madárszirt, Biatorbágy

A Biatorbágy közelében található Füzes-patak völgye felett több sziklaalakzattal is találkozhatunk, itt találjuk a méltán népszerű Nyakas-kővel szomszédos Madárszirtet is, amely nem kevésbé káprázatos látvány, és ahol szintén fontos a fokozott odafigyelés túrázás közben. Utunk első szakasza ugyanis a Százlépcsőn vezet felfelé, ezután egy szerpentines szakasz következik, majd a Madárszirtet elérve juthatunk ki a sziklafal peremére. Itt érdemes tartani a kellő távolságot, hiszen balesetveszélyes lehet a szirt szélére merészkedni. Inkább álljunk meg néhány percre és gyönyörködjünk ebben a páratlan, a Biai-tavakra és a Zsámbéki-medencére néző panorámában.

Sisakvirág tanösvény, Nagykovácsi

Budakeszi Hidegvölgyi pihenőjétől indul a Budai-hegység legmagasabb pontjára vezető Sisakvirág tanösvény. A 8 állomásos, fekete fenyvesek között kanyargó, mediterrán hangulatú ösvényen felfelé kapaszkodva messziről felsejlik a fehéren csipkézett Tarnai-pihenő tisztása. A pihenőhöz közeledve páratlan panoráma tárul elénk: a Budakeszi-medence, a Kis-Kopasz, a Széchenyi-hegy és a Budaörsi-kopárok sziluettje tárul elénk. Utunk folytatásaként tovább menetelünk a csak nevében kopár Nagy-Kopasz tetejére, hiszen a ligetes fák ölelésében szinte alig észrevehető a pocakos Csergezán Pál-kilátó, 100 lépcsőjét leküzdve viszont káprázatos kilátásban lehet részünk. A kilátó mellett padok és tűzrakóhelyek biztosítanak pihenési lehetőséget.

Nagy-Szénás, Nagykovácsi

A Budai-hegység legszebb panorámájáról híres, 550 méter magasan található Nagy-Szénás nem csak kerek dolomitkúpjaival, hanem 1965 óta Európa Diplomával is büszkélkedhet, ami annyit jelent, hogy a természeti értékekben különösen gazdag területek közé sorolják. Ezeket a természeti kincseket mutatja be a Nagykovácsiból induló, csupán 2 kilométeres tanösvény. A hegytető többnyire kopár, emiatt gyakran fúj erős szél, így érdemes figyelni a réteges ruházatra, de minden bizonnyal a csúcson elénk táruló elképesztő kilátás mindezért kárpótol bennünket. Visszafelé érdemes útba ejteni a hegy oldalában megbújó két kis barlangot, a Nagyszénási-barlangot és a Nagyszénási-sziklaüreget is.

Fedezzétek fel Nagykovácsi környékének kincseit:

Pilis-tető és Boldog Özséb-kilátó, Pilisszentkereszt

A 756 méter magas Pilis-tetőn találjuk a geodéziai torony átalakításával létrehozott Boldog Özséb-kilátót, amely a maga 17 méterével a Dunántúli-középhegység legmagasabb pontján nyújtózik a fellegek fölé. Az egész évben szabadon látogatható építmény nyitott teraszáról varázslatos, 360 fokos panoráma tárul a kirándulók elé, amely látni engedi a teljes Dunazug-hegységet. A 2014-ben átadott kilátót a pálos rend alapítójáról, a pálos kolostorban remeteként élő Boldog Özsébről nevezték el.

Kő-hegy, Szentendre

Szentendre és Pomáz határában található a Visegrádi-hegység legdélebbi hegyeinek egyike, a vulkáni eredetű Kő-hegy. A több millió évvel ezelőtt keletkezett hegy kövein máig megfigyelhetőek a vulkáni maradványok. A mindössze 366 méter magas vonulat tetején épült a Kő-hegyi menedékház, ahol a finom ételek és italok mellett akár éjszakára is megpihenhetünk. Itt érdemes néhány percre megállni, hogy a Duna-menti síkság nyújtotta csodálatos kilátásban gyönyörködhessünk. A túra könnyűnek mondható, kis szintkülönbséggel, így családok számára is megfelelő úti cél lehet.

Petőfi-pihenő, Pomáz

Egyes források szerint Petőfi Sándor 1845-ben Vahot Imrével és Vahot Sándorral egy pomázi kilátóponton pihent meg, úton Esztergomba. A csodás panoráma, amely egyáltalán nem olyan, mint amihez a költő szeme szokott, valószínűleg őt is ugyanúgy elvarázsolta, ahogyan majd titeket is fog. Ha visztek magatokkal távcsövet, láthatjátok a Hármashatár-hegyet és a Szabadság-szobrot is.

Fóti-Somlyó tanösvény

Budapesttől 25 kilométerre található a mindössze 3,5 kilométeres, Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Fóti-Somlyó tanösvény, amely az út során több helyen is lenyűgöző panorámát tartogat a kirándulóknak. A Gödöllői-dombság peremén fekvő kirándulóhely igazán különleges az állatvilágot tekintve, ugyanis közel 650-féle lepkefajnak ad otthont ez a csodálatos természetvédelmi terület, valamint hazánk szinte összes gyíkfaja megtalálható a térségben, számos harkályfaj mellett. A körtúra körülbelül két és fél óra alatt kényelmesen bejárható, a Fóti-Somlyó legtetején pedig gyönyörű kilátás tárul elénk. Az útvonal 11 állomásból áll, ezek mindegyike tematikusan mutatja be a környékbeli élővilágot. Amennyiben teljesítettük a néhány órás túrát, érdemes Fót további nevezetességeit is körbejárnunk.

Hazánk különleges angolparkjaiban tavaszi andalgásra hív a természet: