Nem mindennapi kirándulóhelyet rejt Budapest legnagyobb mészkőbányája

Az egész évben szabadon látogatható, Budapest és Üröm határában található kőfejtő már önmagában kifejezetten izgalmas és nem mindennapi úti cél, ráadásul a tetejéről lenyűgöző panoráma nyílik a fővárosra. Egy kellemes félnapos kirándulás keretében különleges élmény lehet az érdekes bányaudvar falai közötti barangolás, ha elszakadnátok a főváros zajától.

A Pilis-hegység részét képező 254 méter magas Róka-hegyen található a főváros egykori legnagyobb mészkőbányája, amit legendák szerint az ókori rómaiak használtak először, ám térképeken csak a 19. század végén tűnt fel először.

Az 1930-as években itt bányászott dachsteini vagy szépvölgyi mészkőből számos budapesti épület anyaga került ki. A második világháború pusztítása előtt a kőfejtőt egy kőszállító kisvasút kötötte össze a Duna-parttal, maradékaira a szemfüles kirándulók a mai napig rábukkanhatnak.

A bánya az 1950-es évekig jelentős szerepet töltött be a mészkőbányászatban, majd ezután a környékbeli gazdálkodók tartották szarvasmarháikat és kecskéiket a füves területeken. Ennek a környék urbanizálódása vetett véget, amikor a gazdák a városba költöztek, így a természet visszahódította a területet.

A kilenchektáros terület 1977 óta fővárosi védelem alatt áll. Az egykori kőfejtő három szinten összesen négy bányaudvart ölel körül, különleges, rozsdabarna megjelenésével pedig a kirándulók nagy kedvence lett.

A családdal és kisgyermekekkel is könnyedén teljesíthető, kevesebb mint 3 kilométeres geológiai bemutató tanösvényt követve az ide látogatók mindent megtudhatnak a kőfejtő történetéről, geológiai hátteréről, illetve a hegy alapját szolgáltató mészkőről is.

Az útvonalról tilos letérni, illetve a tanösvény ugyan jól kiépített és kitáblázott, érdemes óvatosan mozogni, mert a korlát több helyen instabil, ami már jó pár balesetet okozott.

Az egykori kőfejtő kétségkívül páratlan látványosság a túrázók körében, emellett viszont növény- és állattani szempontból is érdekes úti cél: az országban egyedül itt található meg például a fokozottan védett, egy méternél is magasabbra növő balkáni eredetű gyapjas gyűszűvirág, de rengeteg gyíkfaj is él a kövek alatt, különleges lepkék repkednek, a barlangos részekben pedig denevérek tanyáznak.

A könnyed séta során számos pihenőpadról lehet gyönyörködni a lélegzetelállító panorámában, hiszen a hegy tetejéről az egész város elénk tárul: a békásmegyeri panelrengeteg mellett ráláthatunk a Megyeri hídra és az óbudai gyárakra, a háttérben pedig felsejlenek a Duna hullámai és a Gellért-hegy látképe is.

A Róka-hegyi kőfejtő nemcsak kirándulóhelynek alkalmas, hanem tökéletes helyszíne lehet kinti összejövetelnek is, hiszen az alsó szinteken található tűzrakóhelyeken lehet bográcsozni vagy akár szalonnát sütni, a nagy füves placcok pedig ideális piknikhelyszínek.

Abban az esetben, ha pedig valami igazán extrém dolgot próbálnátok ki, szintén jó helyen jártok, ugyanis itt található Budapest egyik legnagyobb kültéri sziklamászó iskolája, mindenki belekóstolhat a sziklamászás rejtelmeibe.

Megközelítés

A Róka-hegy Természetvédelmi Terület a III. kerület határán, az Ibolya utca-Rózsa utca-Ürömi út által határolt területen fekszik. Legegyszerűbben a szentendrei hévvel, a Csillaghegyi megállótól felsétálva tudjátok megközelíteni a kőfejtőt. Ha pedig autóval mentek, a Gyöngyvirág utcában tudtok majd parkolni. A hegytetőre a pirossáv-turistajelzésből kiágazó pirosháromszög-jelzés visz fel.