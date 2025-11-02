15+ ingyenes program Budapesten, amit nem érdemes kihagyni idén novemberben

Az ősz utolsó hónapja is tartogat nem is egy olyan fantasztikus programot Budapesten, ahol nem kell mélyen a zsebünkbe nyúlnunk némi kikapcsolódásért cserébe. Szemezgessetek a fővárosi ingyenes programok sokaságából ebben a hónapban is!

Európa-élményközpont // Szervita tér (egész hónapban)

Látogassatok el a Szervita tér nem is olyan régen nyílt, különleges élményközpontjába, ahol interaktív eszközök és állomások, valamint egy szerepjáték segítségével mutatják be az Európai Unió működését és Európa mindennapjait. Az újonnan nyílt Európa-élményközpontot hétfőtől péntekig 10 és 19 óra között, hétvégén pedig 10 és 17 óra között ingyenesen fedezhetitek fel.

Tovább az esemény weboldalára >>

Fuss el véle… – Kortárs művészeti kiállítás a magyar népmesék világáról // Deák 17 Galéria (2025. november 8-ig)

A különleges kiállítás egy fontos témába, a magyar népmesék világába kalauzolja el a látogatókat, hiszen a népi mesemondás–mesehallgatás gyakorlata évszázadokon keresztül alakította a szóbeli kultúrát és tartotta életben a néphagyományt. A Fuss el véle… kiállítás egy kísérlet a magyar népmesei világ aktualizálására, újrafelfedezésére, elemeinek újraalkotására a szóbeliség és az írásbeliség területén kívül, azok kifejezőeszközei nélkül. A kiállításon kortárs képzőművészek munkái mellett a tavasszal meghirdetett Fuss el véle… című rajzpályázat beválogatott alkotásai is megtekinthetők.

Tovább az esemény weboldalára >>

18. Budavári Bach Fesztivál // Budavári Evangélikus Gyülekezet (2025. november 2-9.)

A Budavári Bach Fesztivál keretében ismét a templom fenséges Bach-orgonája kerül a főszerepbe, gyönyörű dallamokkal, izgalmas műsorokkal és a nemzetközi orgonaélet kimagasló szereplőinek segítségével. A fesztivált kiváló énekesek és a Bach Akadémia Budapest kórusának közreműködése, valamint különböző klasszikus zenei művek teszik felejthetetlenné.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Cifra Palota – interaktív családi programok a Müpában (2025. november 2., 9., 16., 23., 30.)

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az impozáns épület szinte minden szegletében. Hogy mire számíthattok? Ingyenes programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, na meg kreatív és képzőművészeti foglalkozások. Az aktuális Cifra Palota részletes programja mindig az adott héten kerül fel a Müpa weboldalára!

Tovább a Facebook-eseményre >>

A Borsodi Warhol // MOMkult (2025. november 3. – december 4.)

A MOMkult lépcsőgalériájában november 3. és december 4. között egy nem mindennapi ingyenes tárlatban lehet részetek, hiszen most először láthatók azok a kézzel festett filmplakátok, amelyek évtizedeken át egy borsodi ház padlásán rejtőztek. Az 1970-es évek elején készült, pop-art hatású művek egy bontásra ítélt épületből kerültek elő, és két gyűjtő jóvoltából menekültek meg a pusztulástól. A kiállítás során az érdeklődők megismerhetik a korszak mozikultúrájának vizuális lenyomatait és végigkövethetik, hogy miként jelenik meg a filmélmény az analóg grafikai formanyelvben, és hogyan tükröződnek ezekben a munkákban az adott kor sajátosságai.

Tovább az esemény weboldalára >>

Angol nyelvű Stand-Up Comedy Open Mic // JO&JOE Budapest (2025. november 4.)

Angol nyelvű, nevetéssel teli open mic stand-up eseményen vehettek részt a JO&JOE Budapestben november 4-én, ahol a vicces történeteknek nemcsak fültanúi lehettek, de ti magatok is kipróbálhatjátok, milyen a színpadon kibontakoztatni és megcsillogtatni tehetségeteket. Remek esti kikapcsolódás egy fárasztó nap után!

Tovább a Facebook-eseményre >>

PesText // több helyszínen (2025. november 6-8.)

Az Őszi Margó mellett még egy nagyszabású ingyenes irodalmi rendezvényre sor kerül Budapesten idén ősszel – a november 6. és 8. között zajló PesText fókuszában azonban kifejezetten a világirodalom áll. Silvia Avallone, Inkeri Markkula, Cara Hunter, Miljenko Jergović, Andris Kalnozols és Grzegorz Musiał is a magyar fővárosba, egész pontosan a Három Hollóba, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumba érkezik – nem lesz hiány pódiumbeszélgetésekből és dedikálásokból.

Tovább az esemény weboldalára >>

Ünnepváró garázsvásár a HVG könyvekkel // B32 Galéria és Kultúrtér (2025. november 6-9.)

November 6. és 9. között megnyitja kapuit az ingyenesen látogatható HVG karácsonyváró garázsvására a Bartók Béla úton található B32 Galéria és Kultúrtérben, ahol a friss és régebbi könyvek széles választékát tárják elénk. Az eseményen több, mint 300 könyv között válogathatunk, így biztosan megtaláljuk mindenkinek a megfelelő karácsonyi ajándékot.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Lampion Mesefesztivál és Könyvvásár // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2025. november 8.)

Egész napos ingyenes programokkal vár a Lampion Mesefesztivál és Könyvvásár november 8-án a Marczibányi Téri Művelődési Központban kicsiket és nagyokat egyaránt. Ezen a napon elmerülhettek az interaktív színházi előadások, koncertek, mesék és ünnepi játékok színes forgatagában, emellett pedig egy fantasztikus, könyveket felsorakoztató vásáron is beszerezhettek néhány új olvasnivalót.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Közösségi padfestés // Hegyvidéki Barkácsműhely (2025. november 8.)

Egy önkéntes, közösségi élményre hív a 12. kerület, november 8-án közösségi padfestés kereteiben élhetitek ki kreatív energiátokat, s közben együtt szebbé varázsolhatjátok a Városmajor padjait. A játszósruha ajánlott, minden más eszközt biztosítanak.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kalamajka Harisnyás Pippivel // Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (2025. november 8.)

Ingyenes családi napra invitál a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár november 8-án, melynek középpontjában Astrid Lindgren svéd író klasszikus figurája, Harisnyás Pippi áll. A 10 és 16 óra között megrendezésre kerülő eseményen ügyességi játékokkal és irodalmi kalandokkal várják az 5-12 éves korosztályt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ingyenes lindy hop taster & social dance party // Dugattyús (2025. november 11.)

November 11-én különleges lindy hop bemutatóórával és közös tánccal készülnek a Margit-negyed szívében. Ha mindig is vonzott a swing világa és kedvelitek a jazz-zenét, akkor ideje felhúzni a tánccipőt és irány a Dugattyús!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Fiatal roma tehetségek koncertje // Országos Roma Kulturális és Média Centrum (2025. november 13.)

Ingyenes koncert és tehetségkutató keretében tekinthetitek meg a legtehetségesebb roma virtuózok előadásait november 13-án az Országos Roma Kulturális és Média Centrumban, ahol sztárvendégként fellép a magyar szaxofonművész, Tony Lakatos is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Töltött Káposzta, Csülökparádé és Forralt Bor Fesztivál // Budapest Ázsia Center (2025. november 14-16.)

Felejthetetlen gasztrokalandra invitál a november 14. és 16. között megrendezésre kerülő Töltött Káposzta, Csülökparádé és Forralt Bor Fesztivál, ahol a finom illatokból, ínycsiklandó zamatokból és a remek hangulatból nem lesz hiány. A fesztiválra a belépés díjtalan, az esemény során részt vehettek a XV. kerület leghosszabb kolbászának megtöltésében, mennyei ételeket kóstolhattok, felkutathatjátok a kézműves vásár legszebb portékáit, a legkisebbeket pedig izgalmas gyermekprogramokkal várják.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Novemberi LemezPiac // ELTE Gömb Aula (2025. november 16.)

November 16-án ismét megrendezésre kerül az ingyenesen látogatható legnagyobb hazai lemezbörze az ELTE Gömb Aulában 10 és 16 óra között. Lesz minden, ami zenével kapcsolatos: CD, DVD, LP, MC, pólók, poszterek, könyvek és emléktárgyak hatalmas választéka vár benneteket két szinten!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Continental Group Karácsonyi Vásár // Continental Citygolf Club (2025. november 30.)

A Budai hegyek egyik legszebb helyszíne, a Continental Citygolf Club idén is ünnepi díszbe öltözik és a Continental Group által szervezett karácsonyi vásárnak ad otthont. Az ingyenesen látogatható vásáron egyedi ajándékok, kézműves termékek és mennyei finomságok széles választéka várja majd a látogatókat. A helyszínen egy vintage pop-up ruhavásár is helyet kap, mely teljes bevételével a Bókay Gyermekklinikáért Alapítványt és a KórházSuli Alapítványt támogatják.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Őszi múzeummustrára invitálunk benneteket Óbudára: