Őszi múzeummustra Óbudán: Kihagyhatatlan kiállításokat ajánlunk a főváros sokszínű kerületében 

Óbuda pezseg a kulturális terek adta lehetőségektől, és ez ebben az idényben sincs másképp. Múzeumainak időszaki kiállításai a kinetikus és optikai művészettől kezdve a telekommunikáció történetén át egészen a szalámigyártásig megannyi témát felölelnek. Csipegessetek belőlük az őszre!

Vasarely Múzeum

A Zichy-kastély épületében 1987-ben otthonra lelt múzeumban november 30-ig tekinthetjük meg az Agam+Agam – Változó illúziók képei című kiállítást, amely Yaacov Agam és Ron Agam kinetikus művészek munkáit tárja fel a kíváncsi szemek előtt. Yaacov Agam izraeli-francia művész, aki meghatározó alakja a kinetikus és optikai művészeti stílusok létrejöttének. Alkotásait a geometrikus formák, valamint a szín változó viszonyaira építve hozza létre. Képeinek jellegzetessége, hogy akár két-három teljesen más kompozíciót is felfedezhetünk bennük, attól függően, merre mozgunk előtte. Most pedig Yaacov művei mellett fia, Ron Agam pop art alkotásai is helyet kaptak a tárlaton.

1033 Budapest, Szentlélek tér 6. | Weboldal | Facebook

Aquincumi Múzeum

A milliós nagyságrendű gyűjteménnyel rendelkező Aquincumi Múzeum állandó kiállításai mellett jelenleg 3 időszaki tárlatra is ellátogathatunk. 2026. december 31-ig várja az érdeklődőket A pesti oldal új urai című kiállítás, amely a népvándorlás első hullámával érkező szarmaták mindennapjaiba nyújt betekintést. A múzeum két másik tárlatára pedig október 31-ig látogathatunk el: az Apró kövek – Színpompás padlók egy válogatás az elmúlt 130 év legelragadóbb mozaikleleteiből, akárcsak az Aquincum 130 – A JAVA!, amely az ezen időszak ásatásainak legszebb és egyben legfontosabb leleteit sorakoztatja fel.

1031 Budapest, Szentendrei út 135. | Weboldal | Facebook

Kiscelli Múzeum

Schmidt Miksa egykori kastélya a Budapesti Történeti Múzeum Újkori Várostörténeti, valamint Fővárosi Képtár képzőművészeti gyűjteményének ad otthon, így kiállításaival a főváros és annak lakosainak életét mutatja be a 18. századtól egészen a 21. századig. A szerteágazó témaköröket lefedő állandó kiállításai mellett pedig az elkövetkezendő időszakban 4 időszaki tárlattal is megörvendezteti a várostörténet iránt rajongókat.

Kirakós hetvenhét + 7 műből – Válogatás a Fővárosi Képtár gyűjteményéből – január 31-ig

A Fővárosi Képtár új gyűjteményi válogatása 77 saját és 7 vendégművet sorakoztat fel a különböző korszakokból és műfajokból. A festmények, grafikák, kisplasztikák, illetve a társadalmi kampányokhoz kapcsolódó tárgyak egy kirakós logikája alapján kapcsolódnak össze. A történeti és kortárs műveknek köszönhetően pedig többek között a háborúk, diktatúrák, kirekesztett csoportok női láthatatlan munka témái elevenednek meg előttünk.

Október – január 25-ig

Eltérő identitások, pozíciók irányából tekinthetünk rá társadalmunk egyenlőtlenségeire, illetve a belső tapasztalások és a közös történetek közti összefonódások sérülékenységére a tárlaton. Mindezek mellett a kiállítás rámutat a háború tartós hatásaira, valamint személyes történeteken keresztül mutatja be a túlélés és az ellenállás formáit.

Határtalan design – november 16-ig

Az összművészeti rendezvénysorozat idei kiállítása 18 ország 180 alkotójának munkáját gyűjti egybe, fókuszában pedig nem más áll, mint a holland és a lengyel design. De nem áll meg itt, kitér a hajlítottfa-bútor történetére, a design és a kortárs zene metszeteiben létrejött textilalkotásokra, illetve felsorakoztatja a nemzetközi kortárs design- és ékszerválogatás darabjait is.

HALLÓ? HALLÓ! A telefonálás technika- és kultúrtörténete – január 18-ig

Miképp jött létre a telefon, a telefonhálózat? Bell készülékének, illetve a telekommunikációnak milyen hatása volt a társadalmunkra? Ezeket a kérdéseket feszegeti a Kiscelli Múzeum időszaki kiállítása, amely a 19. század végétől kezdve mutatja be a távbeszélőtechnika történetét, valamint kultúrtörténeti kérdéseit Budapest példáján keresztül.

1037 Budapest, Kiscelli utca 108. | Weboldal | Facebook

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

A kereskedelem, vendéglátás és turizmus témáit egy csokorba szedő múzeum három igencsak különböző időszaki kiállítással invitál minket Óbudára. A március 1-ig megtekinthető Mihályfi-gyűjtemény festményeken keresztül vázolja fel előttünk a vendéglátás történetét. A Magyar Aranykulcs – Szállodai portások a vendégekért című tárlat a Magyar Aranykulcs szervezet históriáját regéli el számunkra március 15-ig. Míg az Olasz örökség, magyar büszkeség című kiállítás a szalámigyártás témáját tárja fel előttünk november 2-ig.

1036 Budapest, Korona tér 1. | Weboldal | Facebook

Goldberger Textilipari Gyűjtemény

Stílszerűen a világhírű Goldberger textilgyár eredeti, felújított épületében várja a látogatókat a textilipari gyűjtemény, amely állandó kiállításával a Goldberger család, illetve a vállalkozás történetét festi fel előttünk. Jelenlegi időszaki kiállítása, a Stóc pedig Harmati Hedvig textiltervezői munkásságának 25 évét öleli fel. Az életművön keresztül november 7-ig nem csupán az alkotó egyéni látásmódját ismerhetjük meg, hanem az ipari háttér változásait is

1036 Budapest, Lajos utca 136-138. | Weboldal | Facebook