5 elképesztő kiállítás Budapesten, ami feldobja a szürke őszi napokat

Nincs is jobb őszi program, mint felfedezni a főváros legújabb kiállításait, amikből ebben az évszakban is számtalan akad.

360 Design Budapest (2025. október 9-19.)

Október 9. és 19. között hatodik alkalommal kerül megrendezésre az ingyenesen látogatható 360 Design Budapest, ahol a hazai és regionális design legjava kerül bemutatásra. A közép-európai kortárs designt és művészeteket felvonultató tárlat célja, hogy felhívja a figyelmet a design mindennapokban betöltött szerepére, miközben innovatív, fenntartható irányokat mutat a designtudatos célközönség számára. Továbbá megteremti a nemzetközivé válás lehetőségét a hazai és a környező országok formatervezőinek és művészeinek. A színes kiállítást programok is kísérik, melyek előzetes regisztrációhoz kötöttek.

Fuss el véle… – Kortárs művészeti kiállítás a magyar népmesék világáról // Deák17 Galéria (2025. november 8-ig)

A különleges kiállítás egy fontos témába, a magyar népmesék világába kalauzolja el a látogatókat, hiszen a népi mesemondás–mesehallgatás gyakorlata évszázadokon keresztül alakította a szóbeli kultúrát és tartotta életben a néphagyományt. A Fuss el véle… kiállítás egy kísérlet a magyar népmesei világ aktualizálására, újrafelfedezésére, elemeinek újraalkotására a szóbeliség és az írásbeliség területén kívül, azok kifejezőeszközei nélkül. A kiállításon kortárs képzőművészek munkái mellett a tavasszal meghirdetett Fuss el véle… című rajzpályázat beválogatott alkotásai is megtekinthetők.

Elegancia és kísérletezés – Santhó Imre divatfotóinak újrafelfedezése // Capa Központ (2025. november 23-ig)

Az Elegancia és kísérletezés az első Santhó Imrének dedikált magyarországi kiállítás, amely elsősorban az 1920-as és 30-as években Berlinben divatmodellekkel és filmsztárokkal együtt dolgozó művész látványos divatfotóira fókuszál. A mutatós fotók mellett bemutatásra kerülnek korábban nem látott grafikái, illusztrációi és dokumentumai is. A művész képeit finom elegancia és harmonikus elrendezés, fény-árnyék játék és különféle helyszínek jellemzik, ugyanakkor másoknál többet alkalmazott kísérleti technikákat és merész beállításokat, így a fotói mai szemmel nézve is egészen frissnek hatnak.

Az üstökös, kit önlángja a végtelenbe visz // Petőfi Irodalmi Múzeum (2026. december 31-ig)

Jókai Mór születésének 200. évfordulója és az MTA alapításának bicentenáriuma alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeum egy izgalmas kiállítással csalogatja a látogatókat. Az üstökös, kit önlángja a végtelenbe visz című tárlat az író alkotásainak egy kevésbé ismert, ám rendkívül izgalmas rétegét tárja fel: bemutatja, miként váltak a tudományos felismerések és technikai újítások nem pusztán témává, hanem szövegalakító erővé Jókai regényeiben. Mindemellett, abba is betekintést kapunk, hogy ezek hogyan jelennek meg a múzeum által őrzött kéziratokban, levelekben, illusztrációkban és első kiadásokban.

A Borsodi Warhol // MOMkult (2025. november 3. – december 4.)

A MOMkult lépcsőgalériájában november 3. és december 4. között egy nem mindennapi tárlatban lehet részünk, hiszen most először láthatók azok a kézzel festett filmplakátok, amelyek évtizedeken át egy borsodi ház padlásán rejtőztek. Az 1970-es évek elején készült, pop-art hatású művek egy bontásra ítélt épületből kerültek elő, és két gyűjtő jóvoltából menekültek meg a pusztulástól. A kiállítás során az érdeklődők megismerhetik a korszak mozikultúrájának vizuális lenyomatait és végigkövethetik, hogy miként jelenik meg a filmélmény az analóg grafikai formanyelvben, és hogyan tükröződnek ezekben a munkákban az adott kor sajátosságai.

