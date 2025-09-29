7 budapesti kulturális fesztivál, ami kinyitja előttünk a világot 2025 őszén

Az ősz a levelek mellett Budapest kulturális palettáját is színesre festi: egymást érik az irodalmi, zenei és összművészeti rendezvények a fővárosban – ráadásul több esetben is díjtalan az eseményekre való a belépés.

Spinoza Zsidó Fesztivál

A zsidó kultúra legkiemelkedőbb alkotói sorakoznak fel a Spinoza Színházban, ahol október 7. és 23. között minden este 19 órától fantasztikus programok várják a látogatókat. Jegyet válthatunk számos változatos műfajú színházi előadásra – a monodrámától a politikai kabaréig –, sor kerül zenés estre, klezmerkoncertre, fotókiállításra, illetve dokumentum- és játékfilmvetítésre is. A színvonalas és gazdag programban három premier is helyet kapott.

Tovább a weboldalra >>

Őszi Margó

A hazai és nemzetközi könyvpiac friss ínyencségei várják az irodalom rajongóit az Őszi Margón, ahol számos szerző dedikálást is vállal, valamint izgalmas pódiumbeszélgetéseken vesz részt. Október 9. és 12. között a Nemzeti Táncszínház épületében a külföldi sztárírók mellett találkozhatunk többek között Háy Jánossal, Rakovszky Zsuzsával, Szilasi Lászlóval és Tisza Katával is. Szintén a Margón adják át a legjobb első prózakötet szerzőjének járó díjat.

Tovább a weboldalra >>

Liszt Ünnep

Liszt Ferenc öröksége a mai napig inspirálóan hat a művészekre, ennek pedig mi magunk is szemtanúi lehetünk október 9. és 22. között a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztiválon, amelyet idén is világsztárok előadásai is színesítenek a több helyszínen – többek között a Müpában és a Magyar Zene Házában – zajló rendezvényen. A zenei örömünnep idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre, hogy megmutassa mindazt a szenvedélyt és kreativitást, melyet a magyar virtuóz eleven szellemisége tükröz.

Tovább a weboldalra >>

Isolation Budapest

Idén negyedik alkalommal, október 11-én rendezik meg a Müpa, a Liszt Ünnep és az Akvárium Klub közös fesztiválját – utóbbi szolgál egyben a rendezvény helyszínéül is. A hangsúly ezúttal is a hazai és nemzetközi underground zenei kultúra bemutatása kerül – a soul-, jazz- és indie-szcéna rajongóit olyan fellépők örvendeztetik meg, mint Jordan Rakei, Okay Kaya, Martin Luke Brow, Yellow Days vagy éppen a madridi Hinds.

Tovább a weboldalra >>

Pont Fesztivál

Október 11-én a világ egy újabb szeletét ismerhetjük meg mélyebben a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében: a Pont Fesztivál keretében ezúttal Szerbia kincsei kerülnek terítékre. Lesz kolo táncház és gusle hangszerbemutató – mindkettő igazi kuriózum, hiszen az UNESCO világörökségi listájára is felkerültek –, valamint több családi program és workshop, este pedig a Džumbus Trio – Básits Branka, illetve Bojan Krstić és zenekara felelnek a hangulatért.

Tovább a weboldalra >>

Soroksári Művészeti Fesztivál

Október 15 és 19. között Soroksáron is felpezsdül a kulturális élet a Táncsics Mihály Művelődési Ház szervezésében. A több helyszínen is elsősorban lokális fellépőket felvonultató programsorozat keretében bemutatkozik a helyi zeneiskola, a német nemzetiségi táncegyesület, illetve megtekinthetünk két kiállítást. 18-án este pedig a Swing a la Django zenekar csatlakozik vendégfellépőként a fesztiválkoncerthez a művelődési ház színpadán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

PesText

Az Őszi Margó mellett még egy nagyszabású irodalmi rendezvényre sor kerül Budapesten idén ősszel – a november 6. és 8. között zajló PesText fókuszában azonban kifejezetten a világirodalom áll. Silvia Avallone, Inkeri Markkula, Cara Hunter, Miljenko Jergović, Andris Kalnozols és Grzegorz Musiał is a magyar fővárosba, egész pontosan a Három Hollóba, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumba érkezik – nem lesz hiány pódiumbeszélgetésekből és dedikálásokból.

Tovább a weboldalra >>

Gödöllőn is találunk egy csodás zenei fesztivált: