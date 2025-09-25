Világsztárokkal ünnepelhetjük a zene nagymesterét idén ősszel Budapesten

Idén ősszel újra együtt ünnepelhetjük a klasszikus és a kortárs zenét, a mozgás és az irodalom művészetét: jön a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál, melyet még világsztárok előadásai is színesítenek! (x)

Liszt Ferenc öröksége a mai napig inspirálóan hat a művészekre, ennek pedig mi magunk is szemtanúi lehetünk október 9. és 22. között, a Liszt Ünnep programjain. A zenei örömünnep idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre, hogy megmutassa mindazt a szenvedélyt és kreativitást, melyet a virtuóz eleven szellemisége tükröz.

Kulturális sokszínűség

És hogy mire számíthatunk? Természetesen felcsendülnek Liszt Ferenc művei: a Magyar Zene Házában a Magyar Nemzeti Férfikar egy egész estét szentel a zeneszerző kevésbé ismert kórusműveinek, míg a Müpában Palojtay János, a kölni Gürzenich-Orchester és a kolumbiai Andrés Orozco-Estrada örvendeztetnek meg minket Liszt-művekkel.

A MOM Kultban Natalie Tenenbaum ejt ámulatba posztklasszikus albumával, saját kompozíciókkal, na meg Liszt nyomán készült parafrázisokkal. Az Israeli Chamber Project műsora sem lenne teljes Liszt-mű nélkül – a Carnegie Hall után most a Budapest Music Center közönségén a sor, hogy megismerhesse az együttest!

A BMC-be Afrika lüktető kultúrája is beköltözik, Lukas Ligeti szerzői estjén Julie Vercauteren, Caitlin Jones, az Ensemble Hopper és a Mivos Quartet jóvoltából. Magát a zeneszerzőt pedig a New York-i Hypercolor, jazzes örömzenéléssel tűzdelt koncertjén csíphetjük el. Dél-Amerika dallamai is felcsendülnek, a Danubia Zenekar és az argentin karmester, Mariano Chiacchiarini kihagyhatatlan estjén, ahol hazánkban először lesz hallható a portugál Igor C. Silva új darabja is.

Erik Satie halálának 100. évfordulója alkalmából visszarepülünk a századfordulóig: az UMZE estjén a francia komponista filmzenéjének rekonstrukciója mellett vadonatúj zeneművek is felcsendülnek, rávilágítva film és zene összefonódására.

Minden érzékre ható élmények

A Liszt Ünnep a képzőművészet szerelmeseinek is tartogat izgalmakat: a Ludwig Múzeum kiállítása a japán kincugi mentén bővíti látókörünket, míg a Magyar Nemzeti Galériában Fényes Adolf műveiben gyönyörködhetünk. Idén is megrendezésre kerül Közép- és Kelet-Európa legjelentősebb kortárs nemzetközi képzőművészeti vására, az Art Market Budapest – ezúttal az MTK Sportparkban, a Liszt Ünnep keretein belül.

Nem túlzás azt állítani, hogy a Recirquel immerzív színházi attrakciója az idei Liszt Ünnep egyik legkülönlegesebb előadásának ígérkezik. A Walk My World 6000 négyzetméteres univerzumában megelevenednek a filmdíszletek, és varázslatos lények kelnek életre. A tánc és az újcirkusz nyelvén színpadra vitt történetet előbemutató alkalmával láthatjuk, sőt, még az alkotás folyamatába is becsatlakozhatunk. Egy fantasztikus élmény, ami minden érzékszervünkre hatni fog!

És ha már mozgásművészet: egy filozofikus színpadi költemény is színesíti a programok sorát. Az Artus: Fata Morgana című apokaliptikus látomásán Melis László zenéjével, a tánc, az installáció és az irodalom segítségével boncolgathatjuk a legmélyebb létkérdéseket.

A könnyűzenei kikapcsolódásról a Galaxisok koncertje gondoskodik, ahol zongorás és ritkán játszott dalokat is hallhatunk. Énekes-dalszerzőjük, Szabó Balázs Kemény Lilivel is színpadra lép az Őszi Margó Irodalmi Fesztiválon, mely újból elhozza a Millenárisra a kortárs irodalom legjavát – sőt, még zenei ínyencségeket is. Az egész napos, ingyenes PONT Fesztivál ezúttal balkáni tájakra kalauzol: lesznek workshopok, énekes foglalkozások, na meg persze tánctanulás is!

Vegyetek részt a Liszt Ünnep színes programjain, és engedjétek, hogy a mester hagyatéka és a fantasztikus előadások ámulatba ejtsenek! Bővebb információt az esemény weboldalán találhattok.

