Világsztárokkal ünnepelhetjük a zene nagymesterét idén ősszel Budapesten

Idén ősszel újra együtt ünnepelhetjük a klasszikus és a kortárs zenét, a mozgás és az irodalom művészetét: jön a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál, melyet még világsztárok előadásai is színesítenek! (x)

Liszt Ferenc öröksége a mai napig inspirálóan hat a művészekre, ennek pedig mi magunk is szemtanúi lehetünk október 9. és 22. között, a Liszt Ünnep programjain. A zenei örömünnep idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre, hogy megmutassa mindazt a szenvedélyt és kreativitást, melyet a virtuóz eleven szellemisége tükröz. 

Kulturális sokszínűség 

És hogy mire számíthatunk? Természetesen felcsendülnek Liszt Ferenc művei: a Magyar Zene Házában a Magyar Nemzeti Férfikar egy egész estét szentel a zeneszerző kevésbé ismert kórusműveinek, míg a Müpában Palojtay János, a kölni Gürzenich-Orchester és a kolumbiai Andrés Orozco-Estrada örvendeztetnek meg minket Liszt-művekkel.

Liszt Ünnep
Gurzenich Orchester Koln © Astrid Ackerman

A MOM Kultban Natalie Tenenbaum ejt ámulatba posztklasszikus albumával, saját kompozíciókkal, na meg Liszt nyomán készült parafrázisokkal. Az Israeli Chamber Project műsora sem lenne teljes Liszt-mű nélkül – a Carnegie Hall után most a Budapest Music Center közönségén a sor, hogy megismerhesse az együttest! 

A BMC-be Afrika lüktető kultúrája is beköltözik, Lukas Ligeti szerzői estjén Julie Vercauteren, Caitlin Jones, az Ensemble Hopper és a Mivos Quartet jóvoltából. Magát a zeneszerzőt pedig a New York-i Hypercolor, jazzes örömzenéléssel tűzdelt koncertjén csíphetjük el. Dél-Amerika dallamai is felcsendülnek, a Danubia Zenekar és az argentin karmester, Mariano Chiacchiarini kihagyhatatlan estjén, ahol hazánkban először lesz hallható a portugál Igor C. Silva új darabja is. 

Erik Satie halálának 100. évfordulója alkalmából visszarepülünk a századfordulóig: az UMZE estjén a francia komponista filmzenéjének rekonstrukciója mellett vadonatúj zeneművek is felcsendülnek, rávilágítva film és zene összefonódására. 

Liszt Ünnep
Fotó: Adédèjì

Minden érzékre ható élmények 

A Liszt Ünnep a képzőművészet szerelmeseinek is tartogat izgalmakat: a Ludwig Múzeum kiállítása a japán kincugi mentén bővíti látókörünket, míg a Magyar Nemzeti Galériában Fényes Adolf műveiben gyönyörködhetünk. Idén is megrendezésre kerül Közép- és Kelet-Európa legjelentősebb kortárs nemzetközi képzőművészeti vására, az Art Market Budapest – ezúttal az MTK Sportparkban, a Liszt Ünnep keretein belül. 

Nem túlzás azt állítani, hogy a Recirquel immerzív színházi attrakciója az idei Liszt Ünnep egyik legkülönlegesebb előadásának ígérkezik. A Walk My World 6000 négyzetméteres univerzumában megelevenednek a filmdíszletek, és varázslatos lények kelnek életre. A tánc és az újcirkusz nyelvén színpadra vitt történetet előbemutató alkalmával láthatjuk, sőt, még az alkotás folyamatába is becsatlakozhatunk. Egy fantasztikus élmény, ami minden érzékszervünkre hatni fog! 

Recirquel Walk My World
Fotó: Recirquel

És ha már mozgásművészet: egy filozofikus színpadi költemény is színesíti a programok sorát. Az Artus: Fata Morgana című apokaliptikus látomásán Melis László zenéjével, a tánc, az installáció és az irodalom segítségével boncolgathatjuk a legmélyebb létkérdéseket. 

A könnyűzenei kikapcsolódásról a Galaxisok koncertje gondoskodik, ahol zongorás és ritkán játszott dalokat is hallhatunk. Énekes-dalszerzőjük, Szabó Balázs Kemény Lilivel is színpadra lép az Őszi Margó Irodalmi Fesztiválon, mely újból elhozza a Millenárisra a kortárs irodalom legjavát – sőt, még zenei ínyencségeket is. Az egész napos, ingyenes PONT Fesztivál ezúttal balkáni tájakra kalauzol: lesznek workshopok, énekes foglalkozások, na meg persze tánctanulás is! 

Vegyetek részt a Liszt Ünnep színes programjain, és engedjétek, hogy a mester hagyatéka és a fantasztikus előadások ámulatba ejtsenek! Bővebb információt az esemény weboldalán találhattok.

