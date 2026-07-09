Idén júliustól ismét látogatható Budapest egyik legkülönlegesebb kiállítása

Budapest egyik legkülönlegesebb kiállítása új heyszínen, július 8-tól kezdődően ismét várja a nagyérdeműt.

Kevés budapesti program képes olyan mély benyomást tenni a látogatókra, mint a Láthatatlan Kiállítás. Az évek óta nem látogatható program július 8-án azonban újra megnyitja kapuit ráadásul új helyszínen, a Népligetben.

A Láthatatlan Kiállítás vezetett túráin teljes sötétségben járhatjátok végig a hétköznapokból is ismerős tereket, megtapasztalva ezzel, milyen a vaksötétben más érzékszervekre hagyatkozni. A vezetett sétán vak, illetve gyengénlátó idegenvezetők segítenek eligazodni, az interaktív élmény pedig nemcsak izgalmas kihívás: empátiára, nyitottságra és újfajta szemléletre is tanít.

Ha mindig is érdekelt, milyen érzés kizárólag a hallásra, tapintásra és szaglásra hagyatkozni, a Láthatatlan Kiállítás tárlatán ismét lehetőség nyílik ennek megtapasztalására. További információt ide kattintva, a Láthatatlan Kiállítás weboldalán találtok.

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