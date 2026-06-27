Sokszínű családi programokkal tér vissza Buda legkedvesebb nyári rendezvénysorozata

A hétvégén kezdetét veszi a Marczi Nyaraló rendezvénysorozat, hogy fergeteges gyerekelőadásaival és színvonalas koncertjeivel családok tucatjait csábítsa ismételten a II. kerület szívébe.

A Marczi Nyaraló rendezvénysorozat keretein belül újra élettel telik meg a II. kerület szeretett közösségi tere, a Marczibányi Téri Művelődési Központ. Az eseménynek köszönhetően június utolsó hétvégéjétől egészen a nyár végéig babaszínháztól, koncertektől, gyerekprogramoktól, kreatív workshopoktól és izgalmas történelmi előadásoktól lesz hangos a helyszín belső udvara, ahol a fák árnyékában hűsölve élvezhetitek az előadásokat.

Ahogyan azonban arra a szervezők is figyelmeztetnek, a helyek száma korlátozott, ezért mindenképp érdemes elővételben megváltani a jegyeiteket, ha nem szeretnétek lemaradni erről a fantasztikus lehetőségről!

A Marczi Nyaraló idei programjai:

Június 27., szombat 16:30: Romani Design ékszerkészítő workshop

Romani Design ékszerkészítő workshop Június 27., szombat 20:00: Varga Helena koncert

Varga Helena koncert Július 3., péntek 20:00: Zádor Trió koncert

Zádor Trió koncert Július 7., kedd 10:00: Süss fel, nap! – A Délibáb Társulat babaszínházi előadása

Süss fel, nap! – A Délibáb Társulat babaszínházi előadása Július 9., csütörtök 16:00: Danny Bain: Az oroszlán és a bogár – Mesefeldolgozás és hangszersimogató

Danny Bain: Az oroszlán és a bogár – Mesefeldolgozás és hangszersimogató Július 14., kedd 20:00: Moods Ambient koncert – Nyári chill

Moods Ambient koncert – Nyári chill Augusztus 24., hétfő 10:00: Három kiscica és más mesék – A Délibáb Társulat babaszínházi előadása

Három kiscica és más mesék – A Délibáb Társulat babaszínházi előadása Augusztus 25., kedd 16:00: Levendulás rét – A Helytelenek Társulat zenés bábelőadása

Levendulás rét – A Helytelenek Társulat zenés bábelőadása Augusztus 26., szerda 20:30: Nyári Történelem-koktél: Miért rajongunk a csalókért és lázadókért? – Antallfy Péter történelmi stand-up előadása

További információt a programokról a Marczibányi Téri Művelődési Központ Facebook-oldalán, illetve a Kult2 weboldalán találtok.

Ha ingyenes koncerteken merülnétek el a nyárban: