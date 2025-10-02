Új, ingyenesen látogatható Európa-élményközpont nyílt Budapest szívében

Budapesten is megnyílt az a különleges élményközpont, ahol interaktív eszközök és állomások, valamint egy szerepjáték segítségével mutatják be az Európai Unió működését és Európa mindennapjait az Unió intézményei.

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság az Unió minden fővárosában létesít olyan élményközpontot, amely a legkorszerűbb interaktív állomások és eszközök segítségével mutatja be az EU működését, Európa mindennapjait, valamint a legfontosabb és legfrissebb helyi és uniós híreket, eseményeket.

Az Európa-élményközpontban megismerhetjük, hogyan érintenek minket a Parlament, a Bizottság és a Tanács által hozott döntések, de a személyes történeteken keresztül azt is felfedezhetjük, hogy az uniós szakpolitikák hogyan hatnak mindennapjainkra.

Lehetőségekkel teli interaktív tér

Az Európa-élményközpontok megalkotásával az Európai Parlament és az Európai Bizottság arra törekszik, hogy interaktív és izgalmas módon hozza közelebb Európát az állampolgárokhoz.

A cél, hogy a látogatók megismerjék az európai integráció folyamatát, az elért eredményeket és a kihívásokat, valamint, hogy közelebbi betekintést nyerjenek az európai demokrácia és az Európai Unió intézményeinek működésébe. Mindehhez egy interaktív, akadálymentes tér került kialakításra, amely élményeken keresztül nyújt betekintést az EU mindennapjaiba.

A budapesti a 17. létesítmény, hasonló központok megtalálhatók már Berlinben, Ljubljanában, Helsinkiben, Strasbourgban, Koppenhágában, Tallinnban, Párizsban, Athénban, Rómában, Bécsben, Varsóban, Prágában, Stockholmban, Luxemburgban, Dublinban és Zágrábban is. Az élményközpontok önálló rendezvényhelyszínként is szolgálnak, de az egyes állomások akár kiállításként is végigjárhatók.

Ingyenes programok az egész családnak

Az immerzív mozi különleges, egyedülálló élményt kínál, ahol egy rövidfilm segítségével kalandozhatunk Európában, az uniós intézmények világában és felfedezhetjük, hogy együtt miként kezelhetjük jobban az Európa előtt álló kihívásokat.

Lehetőség van egy szerepjáték kipróbálására, ahol egy európai parlamenti képviselő szerepébe bújva közvetlenül is megtapasztalhatjuk, hogyan születnek az Európai Unió jogszabályai. A szerepjáték 14+ éves csoportok számára tervezett, 2 órás interaktív foglalkozás, amelyhez előzetes időpontfoglalás szükséges. A szerepjáték elérhető az Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén 16-32 fő közötti csoportok számára.

Az interaktív élményelemeken továbbá bebarangolhatjuk Európát, illetve megismerhetjük, hogyan működik együtt az Európai Unió három fő intézménye, és hogyan tudunk mi, állampolgárok is részt venni a döntéshozatali folyamatban.

Betekintést nyerhetünk abba, hogy milyen hatással van az uniós tagság Magyarországra, európai polgárok által elmesélt személyes történetek során pedig felfedezhetjük, hogy az EU hogyan hat mindennapi életünkre.

A budapesti Európa-élményközpont az V. kerületben, a Szervita tér 8. szám alatt várja az érdeklődőket a hét minden napján, hétköznap 10-19, hétvégén 10-17 óráig. A programok ingyenesek és elérhetőek az Unió mind a 24 nyelvén. Mindemellett a központ és a kiállítás is akadálymentes.

Európa-élményközpont Budapest 1052 Budapest, Szervita tér 8. Weboldal

