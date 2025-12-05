Hüttehangulat Budapesten: 3+1 remek vendéglátóhely, amit érdemes felkeresni idén télen

Budapest sokszínűségének köszönhetően szerencsére nem kell túlzottan eltávolodnotok a fővárostól, ha testet-lelket átmelegítő forró italokkal a kézben, hüttehangulattal karöltve élnétek meg a téli hónapok szépségét.

Veranda Delikát

A XVI. kerületi Veranda Delikát 2014 óta kápráztatja el vendégeit különleges ízeivel és minőségi delikátportékáival. A hidegebb hónapokban mindezek mellé meghitt hüttehangulatot is kínál a teraszon található téli buborékokban, ahol a barátságos atmoszféra segít megélni a közelgő ünnepek varázsát. Olyan páratlan hely ez Budapest kertvárosában, ahol a kézműves hagyományok és a modern cukrászat innovációi harmonikusan egyesülnek: saját készítésű süteményekkel és tortákkal kényeztethetitek magatokat, de ínycsiklandó reggeliválasztékból és specialty kávékból sincs hiány. A helyszín kitűnő választás mindazoknak, akik vágynak egy otthonos helyen, ízutazás keretében eltölteni néhány órát – akár négylábú barátaik társaságában. A megérdemelt pihenő után pedig nincs is más hátra, mint szemezgetni a polcaikon roskadozó válogatott hazai finomságokból, hogy otthonra is jusson a Veranda Delikát meghittségéből.

1165 Budapest, Újszász utca 43. | Weboldal

Vasas Síház

A Normafára ellátogatni télen egyébként is szinte kötelező program, s ha már arra jártok nem maradhat ki a Vasas Síház sem, mely természetbe tökéletesen illeszkedő modern megjelenésével bensőséges hüttehangulatot teremt az Anna-rét szomszédságában. A síházban fantasztikus közösségi tér és vendéglátóegység került kialakításra, ahol a kellemesen kimerítő téli sportok után forró italok és remek harapnivalók társaságában pihenhetnek meg az aktív kikapcsolódás szerelmesei. Ha igazi hüttehangulatra vágytok, idén télen irány a hegytető és szánkózás után egy ínycsiklandó lélekmelengető!

1121 Budapest, Jánoshegyi út 10503. | Weboldal

RundO

Nem feltétlenül szükséges azonnal a hegyek felé venni az irányt, ha téli hüttehangulatra vágynátok. A Városliget szívében, a méltán népszerű városligeti hőlégballon szomszédságában található RundO december folyamán minden pénteken hütteparty keretében varázsolja a liget szívébe a hamisítatlan sítábori feelinget. Ehhez persze elengedhetetlen a forralt bor, a visszautasíthatatlan kedvezmények, a remek hütteételek, na meg persze a Parton Tali által biztosított élő aprés muzsika. Ha a síelés nem a ti műfajotok, de az alpesi hüttékről sem mondanátok le, téli baráti találkozótok központja legyen ezúttal a RundO!

1146 Budapest, Mimóza domb | Facebook

+1 Kútház Kávézó, Gödöllő

Gödöllő ősfákkal ölelt, téli hangulatú állomása a Kútház Kávézó, ahol frissen pörkölt kávé illata, fenséges teák, belga forró csokoládé, saját recept alapján készített forralt bor és almaital, valamint újhullámos sütemények várják a finomságok által feltöltődni vágyókat. A teraszon három, adventi fényekkel meséssé varázsolt fűtött iglu kényelmében, természetközeli környezetben adózhattok az ünnepi hangolódásnak. Karnyújtásnyira a fővárostól élhetitek át gyerekekkel, barátokkal, négylábú pajtásaitokkal a hütték hangulatát, ami után könnyű sétával akár a Premontrei Apátságot és a Víztornyot is felfedezhetitek.

2100 Gödöllő, Premontrei utca 20. | Weboldal

Remek helyek, ahol forró csokival melegedhettek fel: