Megnyitott Budapest legújabb szabadstrandja: itt csobbanhattok ingyen a fővárosban

Ez az idei nyár legjobb híre: a mai napon megnyitotta kapuit a Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand! A budapestiek így egy lépéssel közelebb kerültek ahhoz, hogy a mesés folyópart ismét mindennapjaik része lehessen – na meg persze, hogy díjmentesen hűthessék le magukat a rekkenő hőségben.

Nem kacsa, tényleg itt az új szabadstrand

Már egy ideje rebesgették, mától viszont hivatalos: újabb helyen lehet megmártózni a Dunában, a főváros kezdeményezésének, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., a VALYO Egyesület és a XI. Kerületi Önkormányzat áldozatos munkájának hála. A gyönyörűen karban tartott Árasztó-part az elmúlt öt évben valóságos fogalommá vált, a főváros kedvenc Duna-parti közösségi terévé nőtte ki magát.

A szabadidőpark hangulatos piknikasztalai, napozóágyai, tűzrakói és festői környezete mindenki számára tartogat izgalmakat, amiért érdemes a XI. kerületbe látogatni. Remek helyszín baráti sütögetéshez, romantikus sétához vagy akár családi találkozóhoz!

Fókuszban a vizes élmények

A vadregényes Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand mostantól pedig már a víz szerelmeseit is Újbudára csábítja, hogy együtt lubickolhassanak az augusztusi napsugarakban. A strand a Kondorosi úti kereszteződéstől gyalogosan és biciklivel is megközelíthető.

Az újbudai víziparadicsom augusztus végéig szeretettel vár kicsiket és nagyokat – nyári kalandokat, felhőtlen kikapcsolódást és a már régóta vágyott felfrissülést ígérve. Erről az élményről a család egy tagja sem szeretne lemaradni!

Cím Budapest, 1113 Bocskai út 39-41. Nyitva tartás Augusztus 31-ig, minden nap 10 és 18 óra között

Hazánk meseszép fürdőtavait is mindig megéri útba ejteni: