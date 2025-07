Kajak, kenu, SUP és társai – 7 izgalmas vizes kaland országszerte augusztusban

Mostanra már túl vagyunk a nyár felén, a java azonban még csak most jön: a legnagyobb hőség időszaka gyakran éppen augusztusra esik. Ilyenkor valódi kincs az élővíz közelsége, amely számos sportos kikapcsolódásra és túrára is lehetőséget ad. Összegyűjtöttünk néhány izgalmas helyszínt és programlehetőséget.

Kajakon-Balaton // Tihany

Különleges kajakos élmény a Balaton legszebb részein, profi vezetéssel és minőségi felszereléssel. A Kajakon-Balaton kis létszámú, biztonságos túráin eldugott öblöket, nádasokat és lenyűgöző panorámát fedezhetünk fel Tihany környékén. Változatos programjaik – a pár órás evezéstől a többnapos, szállással és gasztronómiával kiegészített túrákig – minden kalandvágyónak emlékezetes kikapcsolódást nyújtanak.

Városligeti csónakázótó // Budapest

A fővárosban is könnyen vízre szállhatunk: romantikus csónakázás, vízibicikli vagy SUP várja a látogatókat a történelmi környezetben, a Vajdahunyad vára tövében. A tó nyáron hűsítő menedék, ahol családok, párok és baráti társaságok is kikapcsolódhatnak. A gyönyörű környezet, a könnyen kezelhető járművek és a barátságos árak mind hozzájárulnak a városi feltöltődéshez. Igazi kuriózum a SUP-jóga, amelyet időről időre megrendeznek a tavon.

Lupa Beach // Budakalász

A Lupa Beach a vízi élmények paradicsoma Budapest közelében: hatalmas, felfújható vízi kalandpark, SUP, kajak, vitorlázás, búvárkodás, wakeboard és extrém sportok – mint a flyboard vagy a vízi banán – várják az aktív strandolókat. A családokat sekély víz, játékzóna és gyerekprogramok csalogatják. A mediterrán hangulatú parton minden adott egy izgalmas, mégis pihentető nyári naphoz.

Kányavári Kenutúra // Balatonmagyaród

A Kányavári Kenutúra a Kis-Balaton csendes, vadregényes világába kalauzol. A szakvezetővel kísért, könnyed tempójú túra során nádasok, madarak és vízi élőlények között evezhetünk, miközben megismerhetjük a környék lenyűgöző élővilágát. A kenukat, a mentőmellényt és a felszerelést biztosítják – a feltöltődés garantált kezdőknek, családoknak és természetbarátoknak egyaránt.

Kérész Turisztikai Központ // Tiszafüred

A tiszafüredi Holt‑Tisza gyönyörű partján is élménygazdag vízi és szárazföldi programokban lehet részünk. A Kérész Központban kajak-, kenu-, túrakenu-, vízibicikli-, SUP-, és lépegetős SUP-bérlés mellett profi, vezetett csónaktúrákat és oktatásokat is szerveznek. Egyébként is érdemes ellátogatni a komplex közösségi térbe, ahol számtalan izgalmas program vár ránk.

Panoráma Vízisport Center // Gárdony

A Velencei-tó egyik legnépszerűbb vízi élményhelyszíne közvetlenül a Panoráma Szabadstrandon található. SUP-ot, kajakot, vízibiciklit, vagy igazi kuriózumként szörföt is bérelhetünk. A helyszínről közvetlenül elérhetők a tó nádasai és szigetei, amelyek különleges vízi felfedezést ígérnek. Kezdők és haladók egyaránt megtalálják a nekik megfelelő eszközöket.

Kenuzás a Zala folyón // Zalavár

A Fodros Vízitúra szervezett kenutúrákat kínál a Zala folyón. A vezetett, biztonságos túrák kezdőknek is ideálisak, játékos megállókkal és természetismereti élményekkel színesítve. A felszerelést biztosítják, a kb. 2–3 órás evezés során a résztvevők felfedezhetik a környék vadregényes vízi világát – élménydús program családoknak és baráti társaságoknak.

