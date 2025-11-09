5 élvezetes beltéri sportlehetőség Budapesten, hogy esős időben is fittek maradjunk

A hidegebb hónapokban is számos lehetőség nyílik, hogy megdolgoztassuk az izmainkat – érdemes összekötni a kellemest a hasznossal, hiszen bizonyos mozgásformák nemcsak eredményesek, de nagyon is szórakoztatóak tudnak lenni. Ehhez gyűjtöttünk néhány inspiráló beltéri ötletet.

KrokiKondi

Mindenkinek el kell indulni valahonnan, a Krokit pedig elsősorban éppen azoknak találták ki, akik korábban még nem jártak edzőteremben, vagy rossz tapasztalatokat szereztek ott. A két helyszínen is működő, családias kondi éppen ezért személyi edzővel támogatott, ingyenes próbaórával motiválja azokat, akik a rendszeres testmozgás útjára lépnének. A terembe szép számmal járnak az idősebb korosztály képviselői is – nem véletlenül, hiszen itt minden személyre szabott. A Kroki-tagok ugyanis elektronikus, az edzés adatait rögzítő kártyát kapnak, amelyet a modern, elektronikus gépekbe illesztve automatikusan a megfelelő beállításokkal dolgozhatnak. Mindehhez bármikor igénybe vehetik a teremedzők segítségét is, az edzés utáni ajándék fehérjeshake, a privát öltözők és zuhanyzók pedig rendkívül komfortossá teszik, sőt új szintre emelik a kondiélményt.

1123 Budapest, Alkotás utca 53. | 1139 Budapest, Országbíró u. 38–42. | Weboldal

Gravity Boulder Bar

Az elmúlt években egyre divatosabbá válik az olimpiai versenyprogramba is bekerülő falmászás, és Budapesten is már számos teremben hódolhatunk ennek a különleges és elképesztően hasznos mozgásformának. Az egyik legkomplexebb közülük a Gravity Boulder, amely a haladók mellett tökéletes kezdőpont azoknak is, akik először tesznek próbát a sporttal. A hangulatos, modern terem nemcsak mászásra, hanem közösségi élményre is hív: igény szerint barátságos edzők segítenek az első mozdulatokban, a könnyebb útvonalak pedig garantálják a sikerélményt. A jó zene, a laza közeg és a hangulatos bárrészleg miatt akkor sem unatkozunk, ha pihenőt tartunk két mászás között.

1024 Budapest, Lövőház utca 2–6. | Weboldal

Bérelhető sportpályák a Tüskecsarnokban

Azoknak, akik inkább a labdajátékokban találják meg a sportos kikapcsolódást, az ősz végi, téli szezonban eggyel nehezebb dolguk van, hiszen a marcona időjárás közepette csak a legelhivatottabbak kaphatók egy szabadtéri foci- vagy épp kosármeccsre. Szerencsére azonban több beltéri, bérelhető pálya is található Budapesten – ár-érték arányban az egyik legkorrektebb és legsokszínűbb komplexum a Tüskecsarnok, amelynek tornatermeiben valamennyi, zárt térben űzhető sportág eseményei megrendezhetők, a kispályás futballtól a kosárlabdán, a röplabdán és a floorballon át a tollaslabdáig. De találunk konditermet és squashpályát is, illetve sportuszoda is tartozik a létesítményhez.

1117 Budapest, Hevesy György út | Weboldal

Pingpong a Füge Udvarban

A sportos életmód időnként kompromisszumokkal jár – az embernek nemet kell mondania egy-egy baráti koccintásra, hogy a testmozgás is beleférjen a napba. Bizonyos esetekben ugyanakkor akár össze is lehet kötni a kettőt – például ha a Füge Udvar felé vesszük az irányt. A belváros kedvelt szórakozóhelyének alagsorában ugyanis a „szokásos” kocsmasportok, mint a csocsó vagy a biliárd mellett bérelhető pingpongasztalok is találhatók, amelyek mellé ütőt és labdát is adnak. A felszerelés kicsit fapados – nem itt fogjuk életünk legvadabb csavarásait véghezvinni –, de a célnak tökéletesen megfelel: hogy néhány hangulatos, jóleső mérkőzéssel dolgozzuk le a bevitt kalóriákat.

1072 Budapest, Klauzál utca 19. | Weboldal

Pixity

Bár nem hagyományos értelemben vett sporttal zárjuk összeállításunkat, aki járt már a Pixityben, az pontosan tudja, hogy a LED-szőnyegen való egyedi ugrálós játék alaposan megizzasztja a kicsiket és nagyokat is, ha elég komolyan veszik az egyre növekvő nehézségű pályák jelentette kihívást. A Pixity ideális választás a versengő hajlamúaknak és a kooperatív játékok szerelmeseinek is, hiszen mi döntjük el, melyik verziót választjuk. A fő attrakció mellett is igazi játéktermi hangurat uralkodik a helyen, ahol többek között biliárd, bokszgép és léghoki is a választék részét képezi. Egy biztos: mire végzünk, jól fog esni egy frissítő a meglepően barátságos árakat kínáló büfében.

1139 Budapest, Lomb utca 27. | Weboldal

