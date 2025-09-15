5 csodás jógastúdió Budapesten, ahol légjógával támogathatjátok az őszi megújulást

Ha idén ősszel kicsit kilépnétek – vagy inkább „repülnétek” – a komfortzónátokból, itt az idő, hogy kipróbáljátok a légjógát! A különleges mozgásforma egyszerre erősít, pihentet, formál és tölt el adrenalinnal. Ennél jobban semmi sem támogatja az őszi megújulást!

A légjóga, azaz az aerial yoga nem más, mint egy innovatív jógaforma, tele kihívással. A gyakorlatok elvégzését a mennyezetre függesztett anyag, úgynevezett hammock segíti, ezáltal a test a levegőbe emelkedik, érvényesül a gravitáció és a jóga együttesének áldásos hatása. Tehermentesül a gerinc, javul a testtartás, az egyensúlyérzék, a vérkeringés, erősödnek a törzsizmok: mi kell még? Mindezt persze biztonságos, pihentető közegben végezhetitek, amennyiben ellátogattok az alábbi stúdiók egyikébe.

Figyelem: a légjóga nem javasolt szív- vagy gerincproblémákkal élők számára, illetve fontos, hogy egyeztessetek az oktatóval bármilyen fennálló egészségügyi kondícióról, mielőtt belevágnátok!

Inverz – Aerial Yoga & more

Az Inverz immár két helyszínen is várja azokat, akik megtapasztalnák a fitt és fájdalommentes mindennapok örömét. Az első Inverz stúdiót 2021-ben hívta életre Ángyán Mona, okleveles aerial yoga oktató és rekreációs szakember, ma pedig már 7 fős oktatócsapat gondoskodik a testi-lelki feltöltődésről. A XII. kerületi Inverzben családias, kiscsoportos órákon légjógázhattok, míg a grandiózus, I. kerületi stúdió letisztult falai között több típusú mozgásórát is kipróbálhattok. Hangtálas relaxáció, barre pilates, aerial fitness órák, és a legkülönfélébb masszázskezelések – mindez holisztikus szemléletben, a legjobb kezekben!

1126 Budapest, Ugocsa utca 5. | 1011 Budapest, Hunyadi János út 3. | Weboldal

PRÁNA aerial yoga

Már nem kell sokat várni, és a PRÁNA Debrecen után a fővárosban is megnyitja kapuit: a stúdió csodás látványvilágával garantáltan belopja magát a budapesti jógázók szívébe is! Szeptember 15-től 11 különböző óratípuson vehettek részt a belváros legújabb ékszerdobozában, a nap bármely szakaszában. A lélegzetállító enteriőrben 3 különböző légjóga órán is a levegőbe emelkedhettek, sőt még a jógakereket is kipróbálhatjátok és pilatesezhettek is. A 80 négyzetméteres stúdió órarendje mindenki számára tartogat különleges alkalmat a kikapcsolódáshoz – földön és levegőben egyaránt.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. | Weboldal

Aerial Yoga Hungary

Az Aerial Yoga Hungary a légsportok valóságos Mekkája: a belvárosi stúdió a hét minden napján várja a légjógázni vagy akár légtornázni vágyókat. Az órarendben mindenki megtalálja a számára legtesthezállóbb mozgásformát és nehézségi szintet, legyen szó teljesen kezdőről vagy haladóról. Egyedülálló oktatási rendszerüknek köszönhetően folyamatosan magasabb és magasabb szintű órákon vehettek részt, amely szuper motivációt nyújt a rendszeres gyakorláshoz. A stúdióban még akár lánybúcsút vagy születésnapi bulit is rendezhettek!

1074 Budapest, Dohány utca 28. | Weboldal

Adriaerial

Adri és csapata belvárosi, napfényes stúdióban kínál pihentető, alakformáló aerial órákat. Ha pedig inkább otthon végeznétek a gyakorlatokat, az sem probléma: bizonyos óratípusokat még online is igénybe vehettek. Az Adriaerial órarendjében különböző silk, aerial hammock és aerial yoga órák szerepelnek, személyre szabott edzéstervet pedig magánórák keretein belül vehettek igénybe. A könnyed, nőies mozgásformákat fantasztikus közösséggel együtt, mindenféle szinten végezhetitek, hiszen – ahogy az oktatók mondanák – „jobb az élet fejjel lefelé.”

1073 Budapest, Erzsébet körút 54. | Weboldal

Mantra Jóga

A Mantra Jóga Budán, a Mechwart ligetnél várja a lelkes jógázókat. A feltöltődést számos óratípus garantálja, melyek között légjóga is helyet kapott. A bájos stúdióban csoportos illetve magánórákon is részt vehettek, valamint masszázskezelésekkel is megtámogathatjátok a testi-lelki feltöltődést. A tanfolyamoknak és az elvonulásoknak hála közelebb kerülhettek önmagatokhoz és jóga világához – hiszen ez a mozgásforma mindenkié, a Mantra Jóga pedig abban segít, hogy megtaláljátok a hozzá vezető utatokat.

1027 Budapest, Margit körút 31-33. | Weboldal

Ősszel egy izgalmas vezetett séta is fantasztikus élményt nyújt: