7 remek vezetett séta Budapesten, ami izgalmakat csempész az ősz első hónapjába

A tikkasztó nyári melegek lecsengésével az ősz első hónapja számos kiváló lehetőséget tartogat egy-egy hosszabb őszeleji sétára. Válogassatok kedvetekre soron következő ajánlónkból, ahol a jóleső séta mellett élmények is várnak rátok!

200 éves pesti mesék

Szeptember 6-án nem akármilyen vezetett séta keretében tehettek időutazást. Ha mindig is érdekelt, vajon mi maradt fenn az utókornak az ódon pesti belvárosból, akkor ezt a programot nektek találták ki! Pest legrégebbi épületei nyílnak meg ezen a napon a nagyérdemű előtt és mutatják meg elfeledettnek hitt mindennapi történeteiket. A sétán egy vendéglő, egy bérház, egy templom, egy kaszárnya, illetve egy palotából lett bordélyház ajtajain léphettek be ezúttal.

A séta időpontja: 2025. szeptember 6. | Tovább az eseményre >>

Helytörténeti séta a budafoki Kísérleti Lakótelepen

Szeptember 13-án szombaton 10 órától különleges séta keretében ismerkedhettek meg a budafoki Kísérleti Lakótelep történetével. A 10 órakor kezdődő helytörténeti sétát Vukoszávlyev Zorán építészmérnök vezeti és mutatja be ezt a sokak által utópikus kísérletnek vagy épp meg nem értett modellnek tartott lakótelepet. A sétán szerencsére nem maradnak megválaszolatlanul olyan kérdések, mint hogy mi hozta létre ezt a különleges építészeti és szociológiai modellt?

A séta időpontja: 2025. szeptember 13. | Tovább az eseményre >>

Látogatás a Csekonics-palotában – terítéken a főúri életstílus

Szeptember 13-án és 20-án az Imagine vezetett sétájának résztvevői előtt szélesre tárja ajtajait a lélegzetállítóan szép Csekonics-palota. Aki járt már itt, soha nem feledi a semmihez sem fogható látványt, a mesteri részleteket és a terek elegáns könnyedségét. Ezen a két napon lehetőség lesz elmerülni az épület rejtelmeiben a félóránként induló 90 perces séták során, ahol egykor fényűző estélyek, manapság pedig hollywoodi filmforgatások zajlanak.

A séta időpontjai: 2025. szeptember 13., 20. | Tovább az eseményre >>

Gyógynövénytúra Mocsárosdűlőn

Szeptember 14-én izgalmas túra invitál Mocsárosdűlőre. A program résztvevői ezen a 3 órát felölelő erdei túrán alapvető ismeretekkel gazdagodhatnak a vadon élő gyógynövények felismeréséről, helyes gyűjtésükről, feldolgozásukról és alkalmazásukról is. A túra 9:30-kor veszi kezdetét, a szakaszos haladásnak köszönhetően pedig az idősebb korosztálynak is könnyen teljesíthető. Az időjárásnak megfelelő túraöltözet, fényképező és jegyzetfüzet feltétlenül ajánlott!

A séta időpontja: 2025. szeptember 14. | Tovább az eseményre >>

Klarissza séta

Szeptember 19-én az Ars Sacra Fesztivál keretében látogatást tehettek az óbudai klarissza kolostor és templom romjainál, ahol egyúttal közelebbről is megismerhetitek az óbudai klarisszák történetét, az alapító, Piast Erzsébet királyné hosszú életének titkait és mecénási tevékenységeit. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött, 90 percet felölelő sétán azt is megtudhatjátok, miért nem engedélyezte Zichy Péter az apácák visszatelepülését Óbudára 1712-ben.

A séta időpontja: 2025. szeptember 19. | Tovább az eseményre >>

Egy polgár sétái – Márai Budán

Szeptember 20-án szombaton Márai Sándor születésének 125. évfordulója alkalmából egy különleges tematikájú városi sétára indulhattok. A program során megismerhetitek a népszerű író krisztinavárosi életét, valamint azokat a helyszíneket, amelyek meghatározó szerepet játszottak életében és műveiben. Az útvonal a Bécsi kapu tértől a Márai Sándor Művelődési Házig vezet, érintve a Tóth Árpád sétányt, a Gránit lépcsőt és az egykori Philadelphia kávéházat.

A séta időpontja: 2025. szeptember 20. | Tovább az eseményre >>

Veszedelmes viszonyok nyomában

Szeptember 20-án, szombaton a főváros évszázados történetének csalárd titkaira derül fény. A Korzózz Velünk! vezetett sétáján ezúttal a tiltott szerelmekre, a hűtlenségre, áruló barátokra és a bűnös kapcsolatokra vetül a rivaldafény. A belvárosi sétán időutazás keretében kaphattok választ olyan kérdésekre, mint hogy kivel töltötte utolsó szabad éjszakáját az első miniszterelnök, hogy szabad-e gyilkos családba nősülni és hol élt vajon Pest Rózsája?

A séta időpontja: 2025. szeptember 20. | Tovább az eseményre >>

