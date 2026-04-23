Titokzatos kápolna hív tavaszi kirándulásra a Balaton-felvidék északi régiójába

Sümeg határában kirándulva egyszer csak különös, magányosan álló kápolna tűnik fel a fák ölelésében. A templom megmagyarázhatatlan atmoszférájának ti sem tudtok majd ellenállni – fedezzétek fel hát a hely hátborzongató titkait!

Sümeg központjától néhány kilométerre különös, elhagyatott kápolnára találhattok az erdő mélyén. A templom azonban nem az itt tartott istentiszteletek és keresztelők miatt híres-hírhedt: bizony éppen egy családi temetkezési hellyel néztek farkasszemet.

A neogótikus kripta ugyanis Tarányi Ferenc és neje, Riefel Mária bárónő végtelen álmát őrzi, akik még az 1910-es években építették a kápolnát. Az épületet egyébként nem más, mint Morandini Tamás, a korszak neves építésze tervezte.

A Tarányiak egykori temetkezési kápolnája melegebb időben is hátborzongató, mégis nyugalmat áraszt magából, amihez a környezet végtelen csendje és vadregényes hangulata is nagyban hozzájárul.

Funkciójának megfelelően az épület nem látogatható belülről, viszont a pókhálókkal benőtt ablakokon keresztül meg tudjátok tekinteni a nyughelyeket. Érdekesség, hogy nem is olyan régi sírköveket is észrevehettek: az utolsó temetést az 1970-es évek végén tartották.

A kápolna autóval is könnyen megközelíthető, hiszen végig aszfaltozott út vezet az úti célig, ahová megérkezve még parkoló is vár titeket. Mi mégis inkább azt javasoljuk, hogy az Országos Kéktúra útvonalát követve, gyalogosan fedezzétek fel a környéket, hiszen így még inkább magával ragadó lesz az élmény.

Nem messze innen Árpád-kori templomromra bukkanhattok: