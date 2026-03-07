Középkori hangulatú kirándulásra csábít a Vértes hegyoldalba épült vára

Budapesttől nagyjából egy órányi autóútra, Székesfehérvárnál lekanyarodva varázslatos középkori vár figyeli rendületlenül a magasból a 81-es út forgalmát. Álljatok meg itt egy pillanatra, és fedezzétek fel a török időket is megélt erődítmény titkait!

Fejér vármegye gótikus kincse, Csókakő vára az egyetlen középkori eredetű erődítmény a környéken. A feltételezhetően a 13. században épült vár érdekessége, hogy nem a Vértes tetején, hanem annak oldalában, egy szirten kapott helyet, ahonnan pompás panorámát nyújt a szőlőtőkékre és az alatta elfekvő falura, távolabb pedig a Móri-árok völgyteknőjét és a Kelet-Bakony vonulatait is felfedezhetitek.

A parkolóból indulva kétféle útvonalon közelíthetitek meg Csókakő látványosságát: választhatjátok a könnyebb, aszfalttal borított utat, ám ha ránk hallgattok, kapaszkodjatok fel a meredekebb, egyben hangulatosabb erdei lépcsősoron – ennek teljesítéséhez viszont a túracipőt ne felejtsétek otthon!

A vár nyitvatartási időben ingyenesen látogatható, azonban ha támogatnátok annak felújítását, a bejáratnál lévő adománygyűjtő doboznál megtehetitek. Készpénzzel egyébként is érdemes készülnötök, hiszen ha autóval érkeztek, a parkolásért fizetni kell.

Visszafelé feltétlenül ejtsétek útba a vár lábánál lévő látványos szoborparkot, ahol többek között Hunyadi János és II. Rákóczi Ferenc alakját is felfedezhetitek.

A képeket a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-felületén tették közzé. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

További lenyűgöző képek a középkori erődítményről:

Milliónyi tőzike csábít az Őrségbe tavasszal: