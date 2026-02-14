Vadregényes kalandokkal teli kirándulás a Pilis mesébe illő szurdokvölgyében

Villámsebesen közeledik a tavasz, ami egyet jelent azzal, hogy lassan megkezdődik az igazi túraszezon. Még mielőtt azonban tavaszköszöntésre kerülne a sor, búcsúztassátok méltóképp a telet egy vadregényes kalandokban bővelkedő túra alkalmával.

A számtalan fantasztikus kirándulóhellyel büszkélkedő Pilisben, Pilisszentkereszt határában található Dera-szurdok egyértelműen az egyik legszebb és legkülönlegesebb útvonal mind közül, mely tökéletes választás családi kirándulásokhoz.

Budapestről autóval közel 50 perc alatt juthattok el a kirándulóhely kiindulópontjához, a Dera-szurdok parkolóhoz, innen indul a körülbelül 1,8 kilométer hosszú könnyed túra.

A kirándulás kezdetén az Országos Kéktúra kék jelzését kell követnetek, amely egy bájos kis fahídon vezet keresztül a Dera- vagy más néven Kovácsi-patak összeszűkülő völgyébe. A szurdokban járva, a patak csordogáló vizét kerülgetve, kisebb sziklákon lépkedve haladhattok felfelé a vadregényes útvonalon.

A szurdokban tett rövid túra nagyjából 30 percet ölel fel, amelyet kisebb vízesések, varázslatos fahidak és különleges sziklaképződmények látványa gazdagít. A szurdok felső része egy meseszép tisztásba torkollik, amelyet egy kisebb, duzzasztott tó és egy zúgó látványa tesz felejthetetlenné.

Ha innen haladtok tovább a kék háromszög jelzést követve, egy rövid kaptató után bejárhatjátok a Dera-szurdokot északról határoló hegygerincet. Az ösvény végigkalauzol néhány bámulatos sziklaformáció mellett és páratlan panorámával kecsegtet. Innen pedig rövidesen vissza is juthattok a parkolóba, egy kellemes kis kört leírva.

A Dera-szurdok tökéletes választás tehát mindenki számára, aki egy könnyed, mégis izgalmas kirándulásra vágyik télbúcsúztató gyanánt, de családdal túrázni vágyók is pezsdítő közös hétvégi kikapcsolódásra számíthatnak.

