Hétvégén kezdődik a varázslatos hóvirágünnep az Alcsúti Arborétumban

A tél végéhez közeledve már szirmait bontogatja a tavasz első hírnöke, a hóvirág. Budapesttől egy karnyújtásnyira, az Alcsúti Arborétumban gyönyörködhetünk a hófehér virágmezőben hóvirágünnep keretében most hétvégétől.

2025. február 14-től körülbelül 4-5 héten át hóvirágünnepre invitál az Alcsúti Arborétum. A hét minden napján nyitva tartó arborétum 10 és 16 óra között várja majd a látogatókat, akik kedvükre gyönyörködhetnek a két és fél hektáron elterülő hófehér virágmező mesés látványában. Fontos tudnivaló, hogy az utolsó jegykiadás zárás előtt 1 órával történik.

Az Alcsúti Arborétumban megrendezésre kerülő hóvirágünnep a mediterrán hóvirágok hét hóvirágfajának huszonnégy fajtájából nyújt ízelítőt a látogatóknak. A tavaszköszöntő virágok várhatóan február második felére tündökölnek teljes pompájukban.

A varázslatos program kapcsán fontos megemlíteni, hogy mivel a hóvirágok nyílása időjárásfüggő, ezért érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni az arborétum Facebook-oldalát.

További információkat az Alcsúti Arborétum weboldalán ide kattintva és Facebook-oldalán ezen a linken találtok.

