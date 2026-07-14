6 vízparti gasztrohely Budapesten és környékén, ahol minden adott a nyári lazuláshoz

Nyár, vízpart, frissítők és ínyenc falatok hada – mi másra is vágyhatnánk a forró hónapok alatt? Az alábbi hat gasztrohely jól tudja, mivel lehet az élményt még tovább fokozni: hol élő zenével, hol szezonális ajánlatokkal, hol közösségi programokkal. Ideje, hogy feltűzzétek őket a bakancslistátokra! (x)

Este11

A Feneketlen-tó közvetlen szomszédságában, óriási gesztenyefa oltalmában lazulhattok, ha idén nyáron ellátogattok az Este11 kerthelyiségébe. Hétköznaponként 16 órától, hétvégente pedig már 14 órától várnak benneteket a szabadtéri helyszínen – magyar és külföldi borok széles kínálatával, folyamatosan megújuló koktélsorral és mindennel, ami csak a dolce vita-hoz kell. Ha mindez nem lenne elég, a Villányi-Fadrusz utca sarkánál megbújó kerthelyiségben fatüzelésű kemencéből kapkodják a Digó pizza nápolyi remekeit. Az asztalfoglalás erősen ajánlott!

1113 Budapest, Villányi út 14. | Weboldal

Lizsé

Ha nyár, akkor irány a Városliget, azon belül is a Lizsé, mely a város közepére hozza el a vízparti lazulás hamisítatlan hangulatát. Családosok, turisták és helyiek is imádják: nem csoda, hiszen itt akár napágyakon ejtőzve is lehet finomságokat kóstolni. A Tuning Burgernek hála mennyei smash burgereket falatozhattok, de ha inkább az olasz ízekre szavaztok, a Digó csapata fatüzelésű kemencében, hosszan kelesztett tésztából készít autentikus nápolyi pizzát nektek. Mindezt szuper frissítőkkel – koktélokkal, buborékos tételekkel, mocktailokkal, különböző sörökkel és hűsítőkkel – kísérhetitek.

1146 Budapest, Állatkerti körút 3. | Weboldal

Duna Garden Bistro

Frissítő italok, strandételek és felejthetetlen programok várnak a Duna-partján, hiszen idén nyáron életre kel a Duna Garden x Dubicz Fröccsterasz. Minden héten szerdától szombatig egyedi étel- és italkínálatot, zenés esteket, közösségi programokat élvezhettek, hangulatos vízparti környezetben – érkezhettek romantikus vacsorára, fröccsözős estére a barátokkal, vagy akár egy tartalmas délutánra a családdal. Rendszeres élő zenés estekkel, DJ-szettekkel, szabadtéri mozizással, szórakoztató gyermekprogramokkal és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készülnek a vendégeknek.

1208 Budapest, Vízisport utca 12-18/A | Weboldal

Dunaparty Megálló

Albertfalva ikonikus gasztropontja a Savoya Park szomszédságában várja lángossal, palacsintával, hekkel, csapolt sörrel és minden földi jóval a vízparti hangulatra áhítozókat. A Dunaparty Megállót már messziről kiszúrhatjátok: piros buszból szolgálják ki vendégeiket, akik napvitorlás teraszon foglalhatnak helyet. Már csak a lángoskínálat miatt is érdemes ellátogatni hozzájuk, hiszen a klasszikusok mellett még ínyenc variációkat, köztük görög salátásat is találtok náluk. Ha a Duna látványa és a rengeteg finomság nem lenne elég, nyáron a jó hangulatot gyakran még élő zene is megkoronázza!

1116 Budapest, Hunyadi János út 162. | Facebook

Café Christine, Szentendre

Szentendrét is érdemes lesz útba ejteni a nyár folyamán, hiszen az itt található Café Christine, a Duna-parti gasztronómia egyik koronázatlan királynője. A folyótól karnyújtásnyira, tökéletes panoráma mellett szemezgethettek jobbnál jobb ízkombinációk közül: mangóhabos eperkrémleves, zsenge zöldekkel tálalt Angus Ossobuco, megannyi házi tésztaétel és sok más szezonális finomság szerepel az aktuális kínálatban. Persze, a klasszikus ízek kedvelői sem maradnak éhen, hiszen többek közt gulyásleves, cigánypecsenye és rántott karaj is készül a Christine konyhájában, családias vendéglátással fűszerezve.

2000 Szentendre, Görög utca 6. | Weboldal

Benedict Café & Brunch

Hol máshol indulhatna igazán stílusosan a nap, mint a Duna partján, mennyei étkek társaságában! A Benedict Café & Brunch mindezt a Herz specialty kávéjával, izgalmas koktélkreációkkal és egyéb hűsítőkkel tálalja, na meg festői panorámával. Étlapjukon a legnagyobb reggelikedvencek kaptak helyet: roppanós virslik, jól megpakolt croissant szendvicsek, és természetesen Eggs Benedict, melyet több variációban is elkészítenek – a pult pedig tele van ínycsiklandó süteményekkel. Bármelyikre is vágytok egy napsütötte reggelen vagy délutánon, a Marina-part imádott reggelizőhelyén megtaláljátok!

1138 Budapest, Úszódaru utca 1. | Facebook

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