Kulturális programforgataggal fűszerezi meg a nyári estéket a Balatonhoz közeli múzeum

A nyári estéken ismét megtelik élettel a zalai Zichy-kúria: július 15-én és 29-én, valamint augusztus 12-én változatos kulturális programok várják az érdeklődőket Zichy Mihály egykori családi otthonában.

A Balaton déli partjától mindössze 20 percre fekvő, hangulatos kúria kertje és kiállítóterei koncerteknek, tárlatvezetéseknek, előadásoknak és családi programoknak adnak otthont.

A rendezvénysorozat minden alkalommal kreatív gyermekfoglalkozásokkal veszi kezdetét, ahol a legkisebbek festhetnek, nemezelhetnek vagy kincskereső játékon vehetnek részt. Eközben a felnőttek izgalmas előadások és vezetett tárlatbejárások során mélyedhetnek el Zichy Mihály életében, a Zichy család történetében és a kúria múltjában.

Az esték zenei kínálata is sokszínű: a klasszikus muzsikától a barokk és a kortárs zene világán át egészen az improvizatív előadásokig számos műfaj képviselteti magát. Ha egy különleges nyári kulturális kikapcsolódásra vágytok a Balaton közelében, a Zichy-kúria programjai remek úti célt jelenthetnek.

Zichy Mihály Emlékház 8660 Zala, Zichy Mihály utca 20. Weboldal | Facebook

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