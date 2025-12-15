7 különleges évzáró és szilveszteri program Budapesten, amivel emlékezetesen búcsúzhattok 2025-től

Az év utolsó napján idén is izgalmasabbnál izgalmasabb programok várnak, legyen szó gyerekelőadásról, aktív kikapcsolódásról vagy zenés eseményről.

New Year Fiesta // Tereza

Ha idén egy igazán fűszeres, mediterrán hangulatú évbúcsúztatóra vágytok, a Tereza szilveszteri programja fiesta hangulattal repít át benneteket 2025-ből 2026-ba, tele zenével, ízekkel és játékos hagyományokkal. Fókuszban a kézműves mexikói gasztronómia lesz: a már megszokott finomságok mellett hamisíthatatlan margarita és széles tequila és mezcal felhozatal vár. A fiesta már este nyolctól megadja az alaphangot: Andrew Ace Band akusztikus koncertje könnyed, mediterrán ritmusokkal dobja fel a táncparkettet és a szilveszteri tombola sem marad el.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szilveszteri Micimackó, avagy mi lesz a Százholdas Pagonnyal? // Kolibri Színház

Az év utolsó napjai különleges hangulatban telnek a Kolibri Színházban: idén a Micimackó, avagy mi lesz a Százholdas Pagonnyal? című előadás várja a családokat ünnepi szilveszteri programmal. A Százholdas Pagony lakói ezúttal is feledhetetlen élményt ígérnek a legkisebb nézőknek. A szilveszteri előadásokon a gyerekek nemcsak a kedvenc történetükkel találkozhatnak, hanem a jegyárban foglalt extra meglepetésekkel és játékos aktivitásokkal is.

Tovább az eseményre >>

Szilveszteri vacsora // Spoon The Boat

Az évet a Spoon szilveszteri vacsoráján élő zenével, ünnepi műsorral, sok-sok buborékkal, háttérben a főváros lélegzetállító panorámájával zárhatjátok igazán stílusosan! A Duna tükrén visszacsillanó fényekben és a budai vár látványában gyönyörködve végérvényesen szerelembe eshettek Budapesttel, miközben ízlelőbimbóitokat korhelyleves, lencsefőzelék és mini töltött káposzta ejti rabul.

Tovább az eseményre >>

Szilveszteri SUP-túra és évzáró a Dunán

A már hagyományosnak számító SUP-túrán különleges útvonalon evezhettek végig Budapest belvárosán át, a Római-parttól egészen a Kopaszi-gátig. A nem mindennapi élményt egy közös piknikezés teszi még felejthetetlenebbé, hiszen a bekészített finomságokat a vízen is elfogyaszthatjátok. A túra kezdőknek, haladóknak, barátoknak, családtagoknak, pároknak és egyedül érkezőknek egyaránt tökéletes választás.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pezsgő(s) Nappali Szilveszter // Hello Buda

Már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a legendás egész napos buli, ahol fergeteges hangulat, pezsgő, finom falatok, téli italok és az a bizonyos Hello Buda életérzés vár, ami nélkül nincs évzárás! Természetesen a zene sem marad el: a talpalávalót a Dynamite Dudes, DJ Fagyi, Falusi Mariann és Weisz Viktor, illetve a Groove Generation biztosítja.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ügetőszilveszter // Kincsem Park

December 31-én a Kincsem Parkban vár az Ügetőszilveszter! Pónigalopp, ügető- és agárfutamok, puszta ötös és látványos lovasbemutatók várnak, illetve szakáganként megünneplésre kerülnek az Év Lovai is. A futamok között a Fun TV szórakoztat majd, a hangulatért pedig többek között Dj Free és Rakonczai Imre Blue Piano koncertje lesz a felelős. A nap egyik fénypontja a sztárok hajtása lesz a Zenthe és Bubik Emlékversenyekben. A nap során változatos street foodokat próbálhattok ki, az este pedig tűzijátékkal zárul! A program 13 órától 22 óráig tart.

Tovább az eseményre >>

Hihetetlen? A Hilton hotel városi séta

Ha igazán különleges módon zárnád az évet, a Hilton története című városi séta garantáltan jó választás: december 31-én egy olyan időutazásra hív, ahol a luxushotel elegáns falai mögött feltárul a Várnegyed egyik legizgalmasabb múltja. Ki hinné, hogy a mai ötcsillagos ikon helyén a 13. században domonkos kolostor állt, később pedig jezsuita kollégium működött? A megújult program során kinyílnak a Hilton olyan terei is, ahová a nagyközönség ritkán léphet be, és mindent megtudhattok a szálloda mai életéről: arról a világról, ahol államfők, filmsztárok és hírességek fordulnak meg rendszeresen.

Tovább az eseményre >>

Januárban is vár benneteket izgalmas program: