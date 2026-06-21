Izgalmas történetek övezik a meseszép kilátású pilisi hegycsúcsot

A Pilis-hegység és a Dunántúli-középhegység legmagasabb pontja pazar kilátást tár a kirándulók szeme elé: mészkősziklák mellett elhaladva 756 méter magasról tekinthetünk le a völgybe és a környező vonulatok magaslataira.

A Pilis egyik legszebb kirándulóhelye, a 756 méter magas Pilis-tető vadregényes erdők és sziklás gerincek között magasodik ki a tájból. A hegység legmagasabb csúcsa izgalmas túraútvonalakkal, különleges látnivalókkal és mesés kilátással csábít.

Kilátás, amelyért megéri felkapaszkodni

A 400 méteren fekvő Pilisszántóról indulva a Grófi úti szerpentines panorámaösvényre érhettek, ahol hamar megérezhetitek, miért tartják a Pilist a kirándulások egyik legszebb helyszínének. Itt, az erdőből kiérve tárul először elétek a mesés kilátás a kiránduláson, ami felfelé haladva csak egyre lenyűgözőbb. Ez az út kedvelt siklóernyő starthely is.

A Pilis-tető csúcsán található Boldog Özséb-kilátó az egyik legkülönlegesebb pontja a túrának. A 17 méteres építményt 2014-ben alakították át egy geodéziai toronyból, nevét a pálos szerzetesrend alapítójáról kapta. Tiszta időben 360 fokos körpanorámát kínál a környező hegyekre, erdőkre és településekre, felhős-ködös időben pedig rejtélyes köntösbe öltözteti a tájat.

A Pilis-tetőn állt az egykori Magyar Néphadsereg rakétabázisa, ami 1996-ig üzemelt: ez a létesítmény felelt Budapest légterének védelméért. Ma már csak a betonbunkerek maradtak meg belőle, melyekben egykor a rakétaszállító teherautók álltak.

A Pilis-tető meghódítása nem csak a csúcson váró panoráma miatt kihagyhatatlan. Az út során néhány rövid kitérővel sok érdekességet útba ejthettek.

Ilyen rögtön a kezdésnél az őslénytani leleteiről híres Szántói-kőfülke, majd a Klastrom kút és a ciszterci kolostorrom is – a legenda szerint itt ölték meg a Bánk bánból is ismert Gertrudis királynét, II. András király feleségét.

A környéken található még a Szopláki-ördöglyuk, a Pilis legmélyebb barlangja, a Vaskapu boltíve, valamint a hangulatos fahídjairól ismert Dera-szurdok. Továbbá az Orosdy-kastély névadó ura kölcsönzött nevet a túra során útba ejtett Orosdy-rétnek és a Grófi útnak is.

Egy túra, amit évszaktól függetlenül érdemes betervezni

A Pilis-tető környéke minden évszakban más arcát mutatja. Tavasszal friss zöldbe borulnak az erdők, nyáron árnyas útvonalak várnak benneteket. Ősszel a színes lombok miatt válik igazán mesebelivé a táj, télen a ködös panoráma és a csendes erdő titokzatos hangulatot teremt.

Akár egy rövidebb hétvégi kiruccanást kerestek, akár egy tartalmasabb egész napos túrát terveztek, a Pilis-tető remek választás lehet az egész család számára. Budapestről Pilisszántó autóval, illetve vonat és busz kombinációjával tömegközlekedéssel is megközelíthető.

A kanyargó szerpentines ösvényeken sétálva nem érződik túlságosan kaptatónak a hegy meredeksége. A 12 kilométeres túra akár három óra alatt teljesíthető, de érdemes több időt szánni rá és megcsodálni a környezetet Budapest vonzáskörzetének egyik legszebb természetközeli kalandján.

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