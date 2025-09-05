6 torony és kilátópont Budapesten, ahonnan lenyűgöző látvány tárul elénk a fővárosra

A magyar főváros minden szeglete lenyűgöző, akár a hatalmas házak között sétálgatunk a belvárosban, akár a Duna vizéről csodáljuk meg a part menti látványosságokat. Ha Budapesten járunk, mindenképp érdemes a várost madártávlatból is körbekémlelni, mert egy egészen új, gyönyörű arcát mutatja meg nekünk. Számos torony és kilátó áll rendelkezésünkre, ahonnan felülről csodálkozhatunk rá a fővárosra.

Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom

Az Erzsébet híd lábánál, a Március 15. téren álló Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom tornyaiból különleges látvány tárul elénk, onnan beláthatjuk Budapest jelentős részét. A déli toronykilátóból megtekinthetjük a pesti és budai oldalakat összekötő Erzsébet hidat, a Duna csillogó folyamát, a Gellért hegyet, Szent Gellért püspök emlékművét, az ikonikus Szabadság szobrot, a Citadellát és a mesés Rudas fürdőt. A Liszt Ferenc toronyból pedig a Várkert Bazárt, a Budai Várhegyet, valamint a Mátyás templomot is megcsodálhatjuk. A két torony között egy biztonságos sétányon biztosított az átjárás, ahol ámulatba ejt a templom tetőszerkezetének míves ácsmunkája, a homlokzat falán pedig egy time lapse videót is megnézhetünk.

1056 Budapest, Március 15. tér | Weboldal

Mária Magdolna-torony

Idén nyáron ismét megnyitotta kapuit a Mária Magdolna-torony az I. kerületi Kapisztrán téren, a Budai Várban. A késő gótikus stílusban épült torony mára Buda egyetlen középkori tornya, amely viszonylag épségben vészelte át a történelmi nehézségeket. A büszkén magasló torony lépcsőit megmászva páratlan körpanoráma tárul a szemünk elé. A pesti oldalon emelt Magyar Országház képe ebből a perspektívából egészen egyedülálló élményt biztosít. Az újranyitást követően a megvásárolt panorámajegyünkkel már nemcsak a Halászbástya felső kilátóteraszáról gyönyörködhetünk a varázslatos budapesti tájképben, hanem a Mária Magdolna-toronyba is felmehetünk és átadhatjuk magunkat a látványnak.

1014 Budapest, Kapisztrán tér 6. | Weboldal

MOL torony

Minden kétséget kizáróan a MOL torony Budapest egyik legegyedülállóbb kilátópontja, ahonnan 28 emelet magasságból lehetünk szemtanúi a város pezsdítő lüktetésének. A MOL székház látogatóközpontjából egy panoráma lift visz fel minket a 120 méteres magasságba, a SkyDeck kilátóteraszra, ahonnan a hatalmas üvegablakokon keresztül varázslatos körpanoráma fogad. A már így is emlékezetes helyszínt még felejthetetlenebbé teszi a SykDeck applikáció, aminek segítségével virtuális sétákat tehetünk Budapesten és betekinthetünk a főváros turisztikai és kulturális életébe. A MOL torony egy olyan kilátó, ahová egyszer az életében mindenkinek el kell látogatnia, hiszen Budapest egyetlen felhőkarcolójából teljesen más megvilágításban láthatjuk meg a várost.

1117 Budapest, Dombóvári út 28. | Weboldal

Kertvárosi-torony

A XVI. kerületben bóklászva érdemes ellátogatni a Kertvárosi- toronyhoz, avagy a Sashalmi kilátóhoz, ahonnan nemcsak a kilátás gyönyörű, de a kilátót körülvevő természet és épített környezet is bámulatos. Tökéletes helyszíne az önfeledt kikapcsolódásnak egy fárasztó nap után vagy egy aktívan eltöltött hétvégének. Fent 360 fokban körbejárhatjuk a kilátót és megcsodálhatjuk az alant elterülő buja, zöld bokrokat és fákat, aranyos házakat és a távolban magasodó hegyeket is. A kilátó mellett egy igényes park található, amelynek központi eleme a reformátorok előtt tisztelgő szökőkút, amelynek része a Luther Mártont, Kálvin Jánost és Bocskai Istvánt ábrázoló egész alakos bronzszoborcsoport. A kicsiket játszótér, a sportolni vágyókat gumírozott futópálya várja így akár az egész család számára remek kikapcsolódási lehetőség ellátogatni a kilátóhoz.

1161 Budapest, Sashalom utca 6. | Weboldal

Hőlégballon kilátó

Amikor a Városligetben járunk, biztosan mindenkinek feltűnt már az időről-időre a levegőbe emelkedő piros-fehér csíkos hőlégballon, ami egyértelműen vonzza a tekinteteket. Budapest tele van különleges kilátókkal, köztük az egyik a hőlégballon kilátó, amely 150 méter magasból mutatja meg nekünk a főváros csodálatos kincseit. A magasból letekintve elénk tárul a Széchenyi Gyógyfürdő és a Hősök tere, amelyeket egy olyan szemszögből nézhetünk meg, ahogyan még sosem láttuk korábban, tiszta időben pedig a szerencsések akár még a Tátra havas csúcsait is megcsodálhatják.

1148 Budapest, Városliget, Mimóza domb | Weboldal

Margitszigeti Víztorony

A varázslatos Margitsziget is rejt egy tornyot, ahonnan kihagyhatatlan a kilátás. A víztoronyból 57 méteres magasságból kémlelhetünk körbe és egyaránt gyönyörködhetünk a pesti és a budai látképben. A torony a szecesszió virágkorában épült és Ray Rezső Vilmos építész, tervező nevéhez fűződik, aki a toronnyal nemcsak, hogy megoldotta a sziget növekvő és zavartalan vízellátását, de egy kiváló építészeti alkotást is létrehozott, ami 1911 óta a Margitsziget ékes dísze. Ma már a víztorony a Margitszigeti Színházhoz tartozik, így a színházjeggyel az előadások előtt 20:00 óráig és a szünetben ingyenesen látogatható, de emellett külön is megválhatjuk igencsak kedvezményes árú jegyünket a toronyba.

1007 Budapest, 23800/3 hrsz. | Weboldal

